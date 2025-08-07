Sony plantea su pronóstico de ganancias después de decir que espera menos daño de las tarifas de Trump

TOKIO (AP) – La compañía japonesa de entretenimiento y electrónica Sony dijo el jueves que sus ganancias aumentaron un 23% en el último trimestre del año anterior, ya que el daño de las tarifas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era menor de lo que esperaba.

El fabricante con sede en Tokio informó que su ganancia de abril-junio totalizó 259 mil millones de yenes, o $ 1.8 mil millones, frente a 210 mil millones de yenes. Las ventas trimestrales aumentaron un 2% a 2.6 billones de yenes ($ 17.7 mil millones) a medida que la demanda crecía para juegos y servicios de red, soluciones de imágenes y sensores.

El fabricante de máquinas de juego PlayStation, cámaras digitales, reproductores de audio de Walkman y películas de Spider-Man dijo que esos factores positivos compensaron el impacto negativo de las tasas de intercambios desfavorables. Sony dijo que su negocio de red también estaba atrayendo más suscriptores a sus servicios en línea.

Sony aumentó su pronóstico para sus ganancias en el año fiscal completo hasta marzo de 2026 a 970 mil millones de yenes ($ 6.6 mil millones), desde un pronóstico anterior de 930 mil millones de yenes ($ 6.3 mil millones). La proyección revisada sigue siendo más baja de lo que ganó en el año fiscal anterior a 1 billón de yenes.

Sony ahora estima el impacto de los aranceles adicionales de los Estados Unidos en sus ingresos operativos en 70 mil millones de yenes ($ 476 millones), mucho mejor que la estimación inicial de 100 mil millones de yenes ($ 680 millones).

Uno de los éxitos entre las franquicias de entretenimiento de Sony fue la última película de animación “Demon Slayer”, que forma parte de una serie exitosa y está bien en la taquilla.

