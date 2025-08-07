Desde las piedras hasta Cardi B, este lugar de la universidad ha atraído grandes actos durante 50 años

NEW HAVEN, Connecticut (AP)-Ubicado en una calle estrecha y única entre los edificios de la Universidad de Yale, una pizzería y una heladería, el lugar de Toad parece una guarida típica para los universitarios.

Pero dentro del modesto edificio de dos pisos es un verdadero museo de pinturas y fotos firmadas que representan la variedad de artistas que han tocado el club nocturno a lo largo de los años:

Los Rolling Stones. Bob Dylan. Billy Joel. Bruce Springsteen. U2. Los Ramones y Johnny Cash. Estrellas de rap Kendrick Lamar, Drake, Kanye West, Cardi B, Run-DMC, Snoop Dogg y Public Enemy. Las leyendas de blues BB King, Bo Diddley, Muddy Waters, Willie Dixon y John Lee Hooker. Y los grandes del jazz Count Basie, Dizzy Gillespie y Herbie Hancock.

Este año, la Institución New Haven celebra 50 años en los negocios. Y las personas que lo lograron están reflexionando sobre el éxito de Toad al atraer tantos actos principales a un lugar con una capacidad de solo 1,000.

“Sabes, pensé que sería bueno durante algunos años y luego saldría haciendo algo más”, dijo el propietario Brian Phelps, de 71 años, quien comenzó como gerente del club en 1976. “Y luego comenzó a suceder cuando algunas de las grandes bandas comenzaron a venir aquí”.

Música y éxito de combustible de cerveza barata

El propietario original Mike Spoerndle inició inicialmente el lugar de Toad en enero de 1975 como un restaurante francés con dos amigos que luego compró. Antes de eso, el edificio había sido una hamburguesa y un sándwich.

Pero cuando el restaurante tuvo un comienzo lento, Spoerndle tenía una idea para traer más clientes, especialmente los estudiantes: música, baile y cerveza. Una promoción del martes por la noche con bandas y cervezas de 25 centavos ayudó a cambiar el rumbo.

Entre los actos que actuaron se encontraban Michael Bolotin, nacido en New Haven, quien cambiaría su nombre a Michael Bolton y se convertiría en un escritor y cantante de baladas ganador del Grammy.

El gregario y carismático Spoerndle, que murió en 2011, se encargaron de bandas y clientes. Un músico local que aprovechó como agente de reservas de Toad usó sus conexiones para traer bandas de área y, más tarde, los principales actos de blues.

Luego, en 1977, llegó un momento crucial. Spoerndle conoció y se hizo amigo del promotor de conciertos Jim Koplik, quien traería muchos grandes nombres a Toad a lo largo de los años, y todavía lo hace hoy.

“Mike sabía cómo hacer una gran habitación y Brian sabía cómo dirigir una gran habitación”, dijo Koplik, ahora presidente de Live Nation para Connecticut y el norte del estado de Nueva York.

Un año después, Springsteen se detuvo en Toad para tocar con la banda de Rhode Island Beaver Brown después de que terminó un espectáculo de tres horas en el cercano New Haven Coliseum.

En 1980, Billy Joel sorprendió a Toad al elegirlo, y varios otros lugares, para grabar canciones para su primer álbum en vivo, “Songs in the Attic”.

Ese mismo año, una banda poco conocida de Irlanda tocaba en Toad’s como un acto de apertura. Fue uno de los primeros shows U2 tocados en América del Norte. La banda tocó en el club dos veces más en 1981 antes de llegar a lo grande.

Un espectáculo inolvidable por $ 3.01

Un sábado por la noche en agosto de 1989, Toad anunció una actuación de una banda local, The Sons of Bob, y una celebración del 40 cumpleaños de Koplik, seguida de una fiesta de baile.

El precio de entrada: $ 3.01.

Después de que los hijos de Bob hicieron un set de media hora, Spoerndle y Koplik subieron al escenario.

“Damas y caballeros”, dijo Spoerndle.

Koplik siguió con: “¡Da la bienvenida a los Rolling Stones!”

La multitud aturdida de alrededor de 700 estalló cuando los Stones comenzaron un espectáculo de una hora con “Start Me Up”.

“Gracias. Bien, bien, bueno. Hemos estado jugando para nosotros mismos las últimas seis semanas”, dijo Mick Jagger a la multitud.

Los Stones habían estado practicando en una antigua escuela en Washington, Connecticut, para su próxima gira “Steel Wheels”, su primera en siete años, y había querido jugar a un pequeño club como calentamiento. El promotor de la banda llamó a Koplik, quien recomendó Toad’s. La banda estuvo de acuerdo, pero insistió en el secreto.

Aquellos en Toad’s mantuvieron una tapa en su mayor parte, pero los rumores giratorios ayudaron a empacar el club.

Doug Steinschneider, un músico local, fue uno de ellos en el lugar esa noche después de que un amigo le dijo que los Stones estarían tocando. No pudo entrar, pero logró acercarse a una puerta lateral donde podía ver a Jagger cantando.

“¡Fue increíble!” dijo Steinschneider. “Por ser un lugar donde aparecen las principales bandas, es un lugar pequeño. Así que puedes ver a la banda en su elemento real. En otras palabras, no estás viendo una pantalla”.

Unos meses más tarde, el gerente de Bob Dylan contactó a buscar un club donde pudiera calentarse para una próxima gira.

El show de Dylan en 1990 en Toad’s se agotó en 18 minutos. Tocó más de cuatro horas, que se cree que es su actuación más larga, comenzando con una versión de la canción de 1970 de Joe South “Walk A Mile In My Shoes” y terminando con su propia “A lo largo de la Watchtower”.

“Ese fue bueno”, recordó Phelps.

La variedad es la clave para la longevidad

Phelps, quien compró la participación de Spoerndle en Toad en 1998, cree que el secreto de la longevidad del lugar ha traído actos de diferentes géneros, junto con eventos como las noches de baile y “Battle of the Bands”. Los espectáculos de rap atraen especialmente a grandes multitudes, dijo.

Naughty by Nature y Public Enemy tocaron en Toad en 1992. Después de lanzar su primer álbum, Kanye West tocó allí en 2004 con John Legend en teclados. Drake tocó en Toad en 2009, temprano en su carrera musical. Y Snoop Dogg se detuvo para actuar en 2012 y 2014.

“Cuando tienes todas estas cosas, todas las edades, todos los estilos de música diferentes, y tienes algunas fiestas de baile para completar donde las necesitas, especialmente durante un año lento, trae suficiente capital para que puedas permanecer en el negocio y seguir adelante”, dijo Phelps.

En una noche reciente, cuando los grupos locales subieron al escenario para un concurso Battle of the Bands, muchos estaban asombrados de tocar en el mismo espacio donde tantas leyendas han actuado.

Rook Bazinet, el cantante de 22 años del grupo emo con sede en Hartford, Nor Fork, dijo que los padres de los miembros de la banda les contaron todos los grandes actos que habían visto en el punto caliente de New Haven a lo largo de los años. La madre de Bazinet había visto a Phish allí en los años 90.

“Yo, The Stones y Bob Dylan”, agregó Bazinet. “Me alegra estar en esa lista”.