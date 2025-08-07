Ha jugado Scrabble desde que tenía 5 años. Cómo se convirtió en un campeón nacional

LEXINGTON, Ky. – Mack Meller entró en el Taphouse de Sedona con un maletín de cuero marrón.

Había pasado un tiempo desde que el jugador de 25 años se unió a la reunión semanal del Lexington Scrabble Club. Los viajes habían tomado la mayor parte de su tiempo recientemente, pero en un domingo reciente, Meller entró directamente al restaurante, se sentó y comenzó a jugar como si nunca se hubiera perdido una reunión.

Otros presentes tampoco lo olvidaron.

“Él es el campeón nacional”, susurró la gente en el otro extremo de la mesa donde Meller se sentó, alertando a los recién llegados al club que el mejor jugador de Scrabble de la nación estaba allí.

Meller abrió su maletín y pasó al dúo de jugadores a su izquierda un tablero de scrabble de $ 80, un temporizador y una bolsa impresa con una bandera estadounidense y llena de baldosas de scrabble de grado profesional. Meller no necesitaba su propio tablero, porque una caoba de color torneo ya estaba esperando frente a él.

Al frente Larry Branstetter, un joven de 68 años que dijo que había estado jugando a Scrabble desde que era un niño. Pero incluso sus décadas de experiencia no pudieron salvarlo.

¿Por qué ‘es horrible’ interpretando a Scrabble contra Meller?

Meller tomó la delantera temprano. Un inicio candente que incluía juegos de palabras de Jete (un término de ballet francés; 11 puntos), Agee (que significa al lado de uno; 8 puntos que incluye un puntaje de doble letra en el G y el segundo E) y Haj (una peregrinación islámica a la Meca; 21 puntos con un puntaje de triple palabra en H).

Después de dos bingos, juegan que usan todas las fichas de letras en el mazo, de Alinee (alguien a quien se transfiere el título de propiedad; 7 puntos) y besos (juego cariñoso; 17 puntos) por Meller, Branstetter se encontró en 100 puntos. Cuando se le preguntó si esa ventaja era insuperable, Branstetter dijo que no.

El compañero miembro del Scrabble Club, Jan Hatton, no estuvo de acuerdo.

“En contra de él (Meller), sí”, dijo Hatton, sin siquiera mirar hacia otro lado de su propio tablero.

Se volvió insuperable después de la oología de Meller Place (el estudio de los huevos de las aves; 10 puntos) y Unais (el plural para la UNAU, que es un perezoso de dos dedos; 5 puntos). Meller venció a Branstetter 471-274.

Sentado frente a un tablero lleno de palabras, Branstetter solo pudo encontrar dos en lo que es interpretar a Meller.

“Es horrible”, dijo Branstetter.

Un gran maestro de scrabble a los 17

Meller comenzó a jugar a Scrabble alrededor de 5 años con su padre. Por enojo por perder ante su padre, dijo que comenzó a tomar el juego en serio, leyendo un diccionario para aumentar su palabra Arsenal.

Meller, quien se mudó a Lexington para estar más centralizado hace tres años, comenzó a jugar en un club de scrabble en su ciudad natal de Bedford, Nueva York, y obtuvo su primera experiencia en el torneo Scrabble a los 10 años.

A partir de ahí, fue un ascenso rápido al estrellato de Scrabble.

A los 11 años, Meller se convirtió en el jugador más joven de Scrabble en lograr una calificación de 1600 jugadores, que es el estado de expertos. A los 13 años, la calificación de jugadores de Meller eclipsó el 2000, que según él lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo.

Para ser considerado un Gran Maestro de Scrabble, un jugador debe tener una clasificación del 1% superior durante cinco años seguidos. Meller era un gran maestro a los 17 años.

Dijo que algunas personas estaban frustradas cuando perdieron ante un Meller preadolescente que subía las filas, pero dijo que la mayoría en la comunidad de Scrabble daba la bienvenida al éxito de Meller a una edad tan temprana.

“Era una entidad bastante conocida dentro de la comunidad bastante rápido”, dijo Meller. “Todos fueron súper acogedores y ansiosos por ver a un niño nuevo que estaba bien”.

El año pasado, Meller llegó a la cima de las filas de Scrabble en el país, ganando el campeonato de jugadores de Scrabble. Dijo que el campeonato nacional es agradable, ayudando a su marca como un profesional de scrabble a tiempo parcial, pero dijo que nada más ha cambiado realmente.

“Realmente no soy un mejor jugador un día porque gano este torneo que antes, ¿verdad?” Dijo Meller. “En términos de quién soy como jugador, en realidad no cambia tanto … con el título, estoy tan impulsado de seguir mejorando”.

La clave del éxito es la memorización

El viaje de Meller a la cima del mundo de Scrabble fue rápido, pero dijo que era un proceso largo para llegar a su nivel. Meller dijo que la clave de su éxito es la memorización.

Meller tuvo que buscar definiciones para la mayoría de las palabras inusuales que jugó en sus juegos en el Scrabble Club. Dijo que no tienes que saber qué palabras significan, o cómo decirlas, solo tienes que saber que son palabras.

Meller también dijo que Scrabble no es solo palabras. Es comprender el tablero y calcular los valores de los puntos para diferentes palabras en diferentes puntos o las probabilidades de que su oponente tenga un cierto mosaico.

“Se vuelve muy complejo desde un punto de vista estratégico, que creo que mucha gente no se da cuenta”, dijo Meller. “Eso es en lo que paso la mayor parte de mi tiempo tratando de trabajar mientras trato de mantenerme en forma y seguir mejorando”.

Incluso como campeón que regresa, Meller dijo que no será el favorito en el campeonato nacional de este año. Ese honor, dijo, va al mejor jugador de Scrabble de todos los tiempos, Nigel Richards.

¿El mejor jugador de Scrabble de todos los tiempos?

Richards, originario de Nueva Zelanda que vive en Malasia, ha ganado cinco campeonatos nacionales de Scrabble, ganando cuatro consecutivamente de 2010-2013, pero eso no es lo que lo hace especial. También ha ganado campeonatos de scrabble francés y español, dijo Meller, sin hablar los idiomas.

“Básicamente se sienta y memoriza todas las palabras de diferentes idiomas”, dijo Meller. “Se cree que tiene un recuerdo fotográfico … tiene una extraña capacidad de mirar la página y simplemente arraigarse y saber si algo es una palabra o no”.

Meller reconoció que Richards es un mejor jugador que él, diciendo que en un juego contra Richards, tendría un 45% de posibilidades de ganar. Sin embargo, Meller ha jugado a Richards antes.

En lo que Meller enfatizó como un tamaño de muestra minúsculo en términos de Scrabble, tiene 2-1 contra Richards.

“Eso significa que nada desde un punto de vista estadístico”, dijo un humilde Meller sobre su récord ganador contra el mejor para tocar las baldosas. “Soy un jugador lo suficientemente fuerte como para que si puedo obtener un poco de suerte, o tal vez comete un error raro, ciertamente puedo vencerlo”.

Aparte de Richards, Meller dijo que hay “10 o 20” personas que cree que podrían destronarlo en los nacionales de este año. El Campeonato de Jugadores de Scrabble se extenderá del 9 al 13 de agosto en Baltimore.

“Se reducirá a quién puede preformar mejor durante esos cinco días”, dijo Meller. “Tal vez un poco de suerte, definitivamente mucha habilidad”.

© 2025 Lexington Herald-Leader. Visitar kentucky.com. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC.