Revisión de ‘armas’: la película de Zach Cregger ni decepciona ni sobresalta

Una imagen duradera de la nueva película “Armas” llega temprano: la vista de los estudiantes de primaria que se sale corriendo de sus hogares y en la hierba suburbana, moviéndose como aves voladoras con los brazos fuera, a una canción de George Harrison.

Excepto que esto sucede por la noche, a las 2:17 a.m., para ser precisos, y no hay alegría de los niños. Solo corriendo. Y la canción de Harrison que se está tocando no es la alegre “Here Comes the Sun”. Es “Cuidado con la oscuridad”. Bienvenido de nuevo a otra salida del director escritor Zach Cregger, un maestro de thriller moderno.

“Armas” es su segundo esfuerzo y es más ambicioso que su primero, “Bárbaro”. Se cuenta en capítulos desde la perspectiva de varios personajes entrelazados, como una versión de terror de “Magnolia” de Paul Thomas Anderson, y explora los efectos de dominio de un evento trágico. Pero a menudo se queda atrás y se aflige en su camino hacia un final horrible, con una dependencia de la brujería que parece una evasión.

“Esta es una historia real”, dice un narrador infantil al comienzo de la película, solo para que esa técnica desaparezca poco después. “Mucha gente muere de muchas maneras extrañas”. De hecho: hay algunos apuñalamientos de horquilla, un asalto con un pelador de vegetales y una víctima toma tantos botones en los que su cráneo cueva.

El evento en el corazón de la película es la desaparición de 17 alumnos de tercer grado de una sola clase en medio de la noche en la frondosa ciudad de Maybrook, Ill. Cámaras de anillo Apretarlos abriendo sus puertas delanteras y apresurándose, para no ser vistos nuevamente. Solo un niño de la clase apareció al día siguiente en la escuela.

Todos están desconcertados y frustrados. ¿Los niños lo planearon juntos? ¿Se enviaron un mensaje codificado a través de un videojuego o redes sociales? ¿Por qué aparentemente se salvó un niño de la clase? ¿Y la maestra sabe más de lo que está dejando?

Julia Garner, que interpreta al maestro, nos ofrece un personaje fascinante y puntiagudo, propenso a las fiestas de lástima y los arrebatos de justicia. También es seductora y manipuladora y se vuelve creciente de la bebida para hacer frente a las sospechas que le nivelaron. En un momento, alguien garabatea la palabra “bruja” en su Toyota. La ciudad pronto sabrá lo que realmente significa esa palabra.

Garner, que está haciendo doble servicio este verano como Silver Surfer en “The Fantastic Four: First Steps”, se advierte que se mantenga alejado del caso, pero se niega, hace sus propios replantes e intenta hablar con el único compañero de clase sobreviviente. “Somos los únicos que quedan”, dice ella.

Cregger es Cregger, hay muchas malas direcciones, paranoia y un sentido del humor casi existencial, que generalmente se burlan de las convenciones de películas de terror (y, en este caso, la película “Willow”). En “Armas”, también muestra muy bien la tranquila resistencia de los niños y su capacidad para enfrentar horrores diarios y seguir adelante, tratando de ayudar a aquellos que aman a pesar de la espeluznante horror.

Los padres molestos están representados por el padre roto de Josh Brolin, cuyo hijo fue uno de los 17 que huyó. Duerme en la habitación de su hijo, aturdido por la culpa de que no podía proteger a alguien tan querido. Pronto unirá fuerzas con el maestro para descubrir el secreto de lo que hizo que los niños fueran corridos.

También chocarán en un usuario local de drogas/criminal de bajo nivel, interpretado magníficamente por Austin Abrams, cuyo alivio cómico es bienvenido. Amy Madigan es irreconocible y completamente fascinante como una extraña tía del niño sobreviviente, un espléndido Cary Christopher.

“Armas” es mejor antes del tercio final, cuando nos enteramos de una fuerza externa que puede haber provocado toda esta miseria. Cregger parecía estar en una base más sólida que se burlaba de la vida suburbana, mostrando el salvajismo debajo de las bromas cortadas de hierba, la tranquila desesperación dentro de los matrimonios y la corrupción de los departamentos de policía de pequeños pueblos.

Si “Barbarian” salió del jardín izquierdo hace tres años y anunció una nueva y emocionante voz en el cine, “armas” no decepciona, pero no tiene la ventaja de la sorpresa. , Al menos, te hará sentir un poco temor cuando el reloj llegue a las 2:17 a.m.