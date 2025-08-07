Lucasfilm y Disney se sientan con el actor Gina Carano después de su disparo de ‘The Mandalorian’

LOS ÁNGELES (AP)-El actor Gina Carano ha resuelto su demanda federal contra Lucasfilm y su padre The Walt Disney Co. por su afirmación de que fue despedida de “el mandaloriano” en 2021 por expresar opiniones de derecha en las redes sociales.

Los términos específicos del acuerdo no estaban disponibles.

“La Sra. Carano siempre fue respetada por sus directores, coprotagonistas y personal, y trabajó duro para perfeccionar su oficio mientras trataba a sus colegas con amabilidad y respeto”, dijo Lucasfilm en un comunicado. “Con esta demanda concluyada, esperamos identificar oportunidades para trabajar junto con la Sra. Carano en el futuro cercano”.

Las dos partes estipuladas en una presentación del Tribunal Federal el jueves que el caso debe ser desestimado con prejuicio, lo que significa que no se puede volver a decir. Un juez aún necesita descartarlo formalmente. El caso había estado programado para ir a juicio en Los Ángeles en febrero del próximo año.

La demanda, presentada en un tribunal federal en California el año pasado, alegó que Carano fue despedido injustamente de la serie Galaxy Disney+ “Star Wars” después de dos temporadas debido a un post que comparó el tratamiento de los conservadores estadounidenses con el tratamiento de judíos en la Alemania nazi. Sus publicaciones fueron ampliamente criticadas en línea y estimularon un hashtag #fireginacarano de tendencia.

“Me gustaría agradecerles a todos por su implacable apoyo a lo largo de mi vida y su carrera, han sido el latido que ha mantenido viva mi historia. Espero enorgullecerse”, escribió Carano en un comunicado el jueves. “Estoy emocionado de voltear la página y pasar al siguiente capítulo. Mis deseos permanecen en las artes, que es donde espero que te unas a mí”.

Carano agradeció a Elon Musk por ayudar a financiar la demanda “y pedir nada a cambio”. La demanda había alegado que el actor de 43 años fue despedido porque “se atrevió a expresar sus propias opiniones” contra una “mafia de acosador en línea que exigió su cumplimiento con su ideología progresiva extrema”.

Carano es un ex artista marcial mixto que interpretó al personaje recurrente Cara Dune en el programa, que se lanzó en 2019 y funcionó durante tres temporadas. Una película protagonizada por Pedro Pascal y Sigourney Weaver, “The Mandalorian and Grogu, se lanzará para el próximo verano.

Carano había sido criticado previamente por burlarse de la máscara durante la pandemia y hacer falsas acusaciones de fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2020.