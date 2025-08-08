Dean Cain, ex Superman de televisión, jurará como oficial de hielo honorario

Dean Cain, el actor mejor conocido por retratar a Superman en un programa de televisión de la década de 1990, quiere unirse a la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. En una entrevista con Fox News esta semana, Cain dijo que ya había hablado con la agencia responsable de llevar a cabo la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

La subsecretaria Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo el jueves que Caín asumiría como un “oficial de hielo honorario” en el próximo mes. No estaba claro de inmediato cuáles implicarían sus deberes como oficial honorario. Cain, de 59 años, le dijo a Fox News que ya era un vicepresidente jerio jurado y un oficial de policía de reserva.

A principios de esta semana, Cain publicó un video en sus cuentas de redes sociales alentando a otros a unirse a la agencia. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles que está eliminando los límites de edad para los nuevos empleados en la agencia responsable de la aplicación de la inmigración, ya que tiene como objetivo expandir la contratación después de una infusión masiva de efectivo del Congreso.

Caín en la última década ha sido franco en sus puntos de vista conservadores y respaldó a Trump en tres elecciones. Un representante de Cain no respondió a la solicitud de comentarios el jueves.

McLaughlin hizo referencia al papel titular de Caín en “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, que se desarrolló de 1993 a 1997, en su declaración, diciendo en su declaración que “Superman está alentando a los estadounidenses a convertirse en superhéroes de la vida real”.

Warner Bros., que lanzó un nuevo “Superman” el mes pasado, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La película, que ha ganado más de $ 550 millones y está protagonizada por David Corenswet, se convirtió en un tema candente con comentaristas de derecha que criticaron la película como “Woke” después de que el director James Gunn se refiriera al personaje como un “inmigrante”.

La periodista de Associated Press Rebecca Santana contribuyó con informes.