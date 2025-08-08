Brandon Blackstock, el ex marido de Kelly Clarkson y ex gerente, muere a los 48 años

NUEVA YORK (AP)-Brandon Blackstock, el ex esposo y gerente de talento de Kelly Clarkson, murió de cáncer, dijo su familia el jueves. Tenía 48 años.

“Brandon luchó contra el cáncer durante más de tres años”, un representante de la familia Blackstock compartió en una declaración a Associated Press. “Falleció pacíficamente y estaba rodeado de una familia. Le agradecemos sus pensamientos y oraciones y les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

La noticia fue reportada por primera vez por la revista People. El miércoles, Clarkson anunció que pospuso sus conciertos de “Sesión de estudio” en Las Vegas, escribiendo en Instagram: “Si bien normalmente mantengo mi vida personal en privado, el año pasado, el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento, necesito estar completamente presente para ellos”.

Blackstock fue el padre de cuatro hijos, incluidos dos de su anterior Marriageto Melissa Ashworth: Savannah y Seth. Tiene dos hijos pequeños con Clarkson: River y Remington. Blackstock se convirtió en abuelo en 2022, cuando Savannah dio a luz a un hijo llamado Lake.

Blackstock y Clarkson se reunieron en un ensayo para los Premios de la Academia de Música Country en 2006. Comenzaron a salir en 2012, después de reconectarse en un Super Bowl, y casarse en octubre de 2013. En 2020, solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables, y solicitó que no sea necesaria para pagar el apoyo de la cantidad de asta de Blackstock.

La presentación solicitó que el apellido legal del cantante fuera restaurado a Clarkson e indicó que la pareja tenía un acuerdo prenupcial. El divorcio fue polémico, finalmente finalizado en 2022. En 2024, la pareja acordó liquidar demandas durante millones de dólares que supuestamente la cargó en exceso mientras sirvió como gerente durante su matrimonio.

Blackstock también representó anteriormente a Blake Shelton y Rascal Flatts. Comenzó su carrera con Starstruck Entertainment, la compañía de su padre Narvel Blackstock. La leyenda del país Reba McEntire se casó anteriormente con Narvel Blackstock, de 1989 a 2015, y es la madre del hermano de Blackstock, Shelby.

Narvel Blackstock logró Clarkson antes de que su hijo se hiciera cargo.