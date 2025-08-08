Lady Gaga reina en Seattle con Wild Arena Tour Of The Summer

Reseña de concierto

En la víspera de abrir una arena de compromiso climático de tres noches de moda magníficamente diabólica, Lady Gaga salió a un paseo nocturno (como lo hacen Gagas). En la oscuridad de la noche en la calle Seattle, Gaga se topó con un fanático, que al darse cuenta de que estaban cara a cara con la estrella del pop, jadeó como si hubieran visto un fantasma, se dieron la vuelta y se alejaron.

Fue un encuentro dulce, ya que Gaga lo transmitió a una multitud agotada el miércoles, que le hizo saber que el primer show de Seattle iba a ser una “noche especial”.

No fue un fantasma el que sorprendió a los fanáticos la noche anterior. Pero la locura creativa de la industria del entretenimiento, en el apogeo de sus poderes diabólicos, convirtió el Seattle Arena en una casa de ópera embrujada para lo que se sintió más como un musical de Broadway desviado y descomunal que una gira pop estándar.

El famoso cantante/actor teatral tomó el escenario que se elevaba a 30 pies sobre la multitud con un vestido carmesí gigante que fluyó al piso (piense en “Alicia en el país de las maravillas” cuando come el pastel que la hace crecer), entregando una introducción operística de la columna vertebral a la “Bloody Mary” de 2011 junto a un grupo de bailarines en color.

Entrando en su sencillo de la magia negra “Abracadabra” en el regreso de este año “Mayhem” álbum Gaga cayó de su pedestal de vestido rojo a la mitad, uniéndose a su batallón de bailarines, los hombres se parecen a agentes especiales de vapor punk, las mujeres con atuendo medieval. El espectáculo vertiginoso y altamente coreografiado no cedería cuando el ritmo de “Judas” de “Judas”, otro entusiasta de baile-pop de “Born This Way” de 2011, apareció.

Después del Raver industrial metálico “Scheibe”, Gaga regresó de un descanso rápido para la crujiente y crujiente canción de fiesta hedonista “Garden of Eden”. La voz dominante de Gaga se disparó a través de sus voces de respaldo espectral y sintetizadores de sail, incluso cuando la estrella estaba arrastrándose y retorciéndose en el piso con una neglige negra como un discípulo de Madonna. En un final electrizante al final de una larga pista, Gaga y sus bailarines varones vestidos en negros sostuvieron sus poses para lo que se sintió como una eternidad, ya que la multitud que ya estaba explotada explotó en una ovación sostenida con un gran final.

“Mi nombre es la amante de Mayhem”, proclamó un Gaga en el personaje. “Bienvenido a la ópera, Seattle”.

Habían pasado ocho años desde el último Hurray de Gaga en el área de Seattle, interpretando a Tacoma Dome en 2017. Y dentro de los primeros de cuatro actos distintos rellenos de teatros del borde de su asiento, la última (y posiblemente mayor) gira de “Mayhem Ball” de Gaga había recordado a la multitud de Washington de su genio creativo creativo.

“Mejor cantas cada palabra (improperio)”, espetó Gaga, como una amenaza de una madrastra malvada que no nos atreveríamos a cruzar, coronando el primer acto con un “rostro de póker” alegre y pisoteante.

Mientras Gaga distribuyó de manera inteligente los viejos favoritos en el set de dos horas y 15 minutos, se basó mucho en su nuevo álbum. Su material se ajusta mejor a los motivos de producción espeluznantes de la gira, entrelazados con una narrativa de lucha interna, o “caos personal”, como lo llamó Gaga, que se desarrolló a través de enfrentamientos físicos entre el duelo de color rojo y los gagas blancos-angélicos.

Gaga debutó su producción de “Mayhem Ball” a principios de este año con una actuación de Coachella asombrosa, la transmisión en vivo del festival que se convirtió en una vista previa de la transmisión en vivo de lo que se convertiría en una de las giras más esperadas del año. (Seattle es una de las siete ciudades de EE. UU. En el itinerario actual de la gira). Aún así, los spoilers de transmisión en vivo no disminuyeron el impacto de los trucos de producción de gran pistola de la gira, que se cargaron en la primera mitad del set.

Los esqueletos serenacados en Gaga enterrados a su lado en una caja de arena en una “celebridad perfecta”, sus voces en auge, que se despiertan, lo que siguió con una “enfermedad” exorcizada que siguió. En un momento hecho para los carretes de Instagram, Gaga cojeó por la pista de muletas como un paciente de asilo torturado, la cola fluida y de una milla de su vestido blanco que se extendía en la parte posterior del escenario y se iluminaba en colores del arco iris mientras se inclinaba y tiraba contra él con la melodrama “titánica”. (Un saludo más abierto a su importante base de fanáticos LGBTQ+ previsiblemente llegó más tarde con una bomba de alegría “nacida de esta manera”).

Más tarde, un funk-rocker de príncipe retorcido, un “Kiilah”, un “caos” que tenía Gaga vestido como una reina bruja del cementerio, y un “thriller” -esque “zombieboy” tenía poderes de reanimación similares.

El diseño de escenario magistralmente macabro del “Mayhem Ball”, los disfraces y la coreografía macabros fueron ejecutados impecablemente por Gaga, su elenco de bailarines con bloqueo y una banda de acompañamiento brillante que convirtió incluso algunos de sus éxitos clubbier en rockeros. No se pasó por alto ningún detalle, por la forma en que sus bailarines se deslizaron inquietantemente a través de las sombras para ponerse en posición entre los actos hasta la linterna gótica que colgaba a bordo de un embarcación embrujado e infernal de su gemelo malvado.

El verdadero Gaga dio una interpretación encantada de “Shallow”, su Bradley Cooper golpeó al dúo de “A Star Is Born”, desde el asiento del pasajero. Finalmente entregado a un piano al final de la pista, una gaga con voz esterlina continuó una racha de baladas del viento viejo con una navegación “Die With a Smile”, su golpe furtivo y furioso con Bruno Mars.

Un artista de empaquetación total, la intensidad de Gaga y el poderoso comando vocal nunca vacilaban de manera impresionante durante la concurrida producción y las rutinas de baile de cardiovasiones. Pero despoja el delicioso show de terror, las actuaciones de Gaga y el elenco se mantuvieron en sus propios méritos pesados, ya sea flexionando su clásica canción y músculo o arrojando a los heno con “millones de razones”, que iniciaron esa ola de baladas.

Déjelo a Gaga, cuya carrera de Seattle continúa el jueves y el sábado, para organizar la gira de arena más imaginativa e inmersiva del verano, y aún así aturde con una ejecución impecable de los fundamentos.