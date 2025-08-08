Royal Mail de Gran Bretaña celebra a Monty Python con sellos con bocetos y personajes icónicos

Londres (AP) – Y ahora para algo completamente diferente: el Royal Mail de Gran Bretaña ha emitido sellos que celebran la comedia absurda de Monty Python.

La serie de 10 estampas anunciada el jueves celebra algunos de los personajes y frases más emblemáticos de la compañía, desde “Nudge, Nudge” hasta “The Lumberjack Song”.

Seis sellos representan escenas de la serie de televisión Sketch-Comedy “Monty Python’s Flying Circus”, que incluye “The Spanish Inquisition”, “El Ministerio de Silly Walks,” “Dead Parrot” y “The Nude Organist”.

Otros cuatro marcan el 50 aniversario de la película Cult Classic 1975 de 1975 “Monty Python and the Holy Grail”, incluida una que muestra al Caballero Negro que pierde las extremidades que insistió, “‘No es un rasguño”.

Los sellos se pueden pre-ordenar desde el jueves y salir a la venta el 14 de agosto.

Completos de Michael Palin, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones y Graham Chapman, Monty Python trajeron una mezcla única de sátira, surrealismo y tonterías a las pantallas de televisión británica en una serie que se extendió de 1969 a 1974. El grupo también hizo varios largometrajes, incluyendo “y ahora por algo completamente diferente” “Montython de la vida de Brian” y “Monty Thely’s Films de Pyty Python. Vida.”

David Gold, director de asuntos externos de Royal Mail, dijo que la colección “honra un cuerpo de trabajo que ha dado forma al paisaje cómico durante casi seis décadas”.

¡Palin dijo que estaba “muy contento de compartir un sello con el organista desnudo!”

El grupo se disolvió en gran medida en la década de 1980, y Chapman murió de cáncer en 1989. Las cinco pitones sobrevivientes se reunieron en 2014 para una serie de espectáculos en vivo.

Jones murió en 2020 por una forma rara de demencia.