La administración de Trump sanciona a un rapero mexicano por acusaciones de lazos de carteles

Ciudad de México (AP) – La administración Trump dijo el miércoles que estaba sancionando al músico mexicano Ricardo Hernández, conocido como “El Makabelico”, por acusaciones de que el artista estaba lavando dinero para un cartel de drogas.

La medida se produce después de que la administración ha despojado las visas de algunos de los músicos más famosos de México, apuntando a aquellos cuyos géneros a menudo exploran temas relacionados con los carteles.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a Hernández, un músico al que se refieren como un “Rapper Narco”, de estar asociado con el Cartel del Noreste, CDN, una evolución del antiguo cartel de Zetas. Según el departamento, lavó dinero para el grupo criminal a través de conciertos y eventos. El CDN es uno de los varios grupos de crímenes organizados latinoamericanos que la administración Trump ha designado como una organización terrorista extranjera.

La administración alega que el 50% de las regalías de Hernández en las plataformas de transmisión van directamente al cartel, lo que lleva a su sanción junto a los líderes del cartel por las acusaciones por las que actuó o en nombre del grupo criminal.

Hernández no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“CDN depende de estas fuentes de ingresos alternativas y métodos de lavado de dinero para impulsar su empresa criminal, diversificando sus ingresos más allá de la actividad criminal como el tráfico de drogas, el contrabando humano y la extorsión”, escribió el Departamento del Tesoro en un comunicado de prensa.

Las sanciones bloquearían las propiedades del rapero en los EE. UU. Y congelarían las transacciones financieras con cualquier negocio propiedad de aquellos sancionados y amenazarían sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que hacen negocios con ellos.

Hernández, cuyo nombre artístico es una obra de palabras relacionada con los carteles, realiza sus canciones con una máscara de esquí negra y a menudo canta canciones relacionadas con los grupos criminales, haciendo referencia a la vida de la calle, los estilos de vida del cartel y las realidades enfrentadas en áreas dominadas por carteles.

En los últimos años, artistas jóvenes como Peso Pluma han llevado a los géneros mexicanos al centro de atención internacional al mezclar ritmos tradicionales con trampas y otros estilos, compitiendo con estrellas globales que incluyen Taylor Swift y Bad Bunny en plataformas de transmisión.

Los géneros, principalmente “narco-corridos”, también se han convertido en el centro de la controversia porque varios artistas cantan sobre carteles y “cultura de narco” asociados con ellos. Algunas canciones romantizan a los delincuentes, mientras que otras hablan de las duras realidades de los jóvenes que viven en áreas controladas por carteles, similar a la música rap en los Estados Unidos.

La música ha impulsado durante mucho tiempo un debate sobre la delgada línea entre la expresión artística y la censura, ya que varios estados mexicanos han prohibido previamente actuaciones de ciertos géneros.

En los últimos meses, la administración Trump ha revocado las visas de una serie de diferentes artistas relacionados con el género. En mayo, la famosa banda del norte mexicana Grupo Firme, que ha tomado medidas para distanciarse de los temas centrados en el cartel del género, anunció que tendrían que cancelar un próximo espectáculo en California porque sus visas estaban suspendidas.

En abril, la administración dijo que estaba revocando las visas de la banda Alegres de Barranco después de que mostraron la cara de un jefe del cartel detrás de ellos en un concierto, lo que provocó una controversia e incluso investigaciones criminales en México.

