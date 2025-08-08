El drama de audio de Seattle, la escena del podcast de ficción está en auge

Imagina el choque del océano. El ding de un ascensor. El chisporroteo de un rayo. El viento que sopla a través de las hojas versus el viento a través de la ventana de un automóvil. El crujido de neumáticos en grava.

Sound puede decirte mucho, y la escena del podcast de ficción de Seattle está usando esa poderosa herramienta de narración de historias para mantener al público al borde de sus asientos metafóricos durante historias llenas de tensión, pasión, misterio, intimidad y más.

En un sábado reciente de julio, mientras plegaba lavandería, comencé a preocuparme por un periodista que había desaparecido. “Metrópoli” se estaba poniendo bien. Este drama de audio de ciencia ficción hecho de Seattle, subtitulado “Un misterio de asesinato en la utopía de neón”, es una producción de Lux Radiumun nuevo atuendo local dirigido por Dan Koch y Sally Ollove. Koch es el escritor, productor y editor de sonido del programa, mientras que Ollove se desempeña como director y editor de historias.

Ya sea que los llame dramas de audio o podcasts de ficción, estas obras de arte auditivas pueden aprovechar la imaginación de un oyente a través de sus auriculares. Para crear uno, todo lo que necesita fundamentalmente es un micrófono, un software de edición de audio y una historia que está ansiosa por contar. Para que sea accesible para los oyentes, todo lo que necesita es una plataforma de podcast de transmisión. Es un intercambio eficiente, sin gatekept entre el creador y el consumidor, accesible para artistas de muchas comunidades. Quizás es por eso que esta forma de arte, con su infinita flexibilidad narrativa y baja barrera de entrada, parece estar teniendo un momento en Seattle.

Mantenga la luz de su piloto creativo

“Metropolis”, que lanzó su primer episodio en septiembre de 2024 y pronto lanzará sus dos episodios finales (episodio 12 el 26 de agosto y el final el 30 de septiembre), es uno de los últimos dramas de audio cultivados en el rico suelo creativo de Seattle.

En el programa, el escritor deportivo Stanley Bronfels fue uno de los pocos periodistas invitados a Metropolis, una topía tecnológica remota y próspera alimentada por robots autónomos y aislados del resto de un mundo de posguerra luchador. Cuando Stanley desaparece, su amigo, el reportero Nan Kanally, debe descubrir los secretos de la ciudad para encontrarlo.

La idea de este misterio de ciencia ficción, transmitiendo en las principales plataformas de podcasting, había estado rodando en la cabeza de Koch durante años. Aunque había pasado gran parte de su vida profesional en tecnología, ha sido actor y escritor en muchas formas, y ese impulso nunca lo dejó.

“Cuando estás cansado y trabajando otra semana de 80 horas, algo que te atraviesa son las narraciones que te tejes en tu cabeza”, dijo Koch. “Así es como mantienes viva tu luz piloto, y ‘Metropolis’ siempre ha sido una de esas historias para mí”.

Koch escribió el guión en colaboración con OllOve. Los dos han estado colaborando desde la universidad; Se conocieron cuando Ollove emitió a Koch como Amadeus en una producción de “Amadeus” que estaba dirigiendo.

Pidiendo las habilidades de análisis de guiones de Ollove y el conocimiento del mundo del teatro de Seattle, finalizaron el texto y reunieron un gran elenco de excelentes actores locales, incluidos Nate Tenenbaum, Angela DiMarco, Alexandra Tavares, Avery Clark y Reginald André Jackson, para darle vida a la vida.

Esta es una de las ventajas únicas de la forma.

“Una de las ironías del drama de audio es que una escena con tres personas montando un Autogiro alrededor de una enorme ciudad ártica prohibida es una escena mucho más barata, desde una perspectiva de producción, que tres personas sentadas alrededor de una mesa de cocina en el escenario”, dijo Koch.

Hay tantos giros y vueltas en “metrópolis” que es difícil discutir sin estropear la historia, pero sus mensajes son claros. “La forma en que nos comprometemos con nuestra pesadilla tecnocrática es realmente de lo que se trata la ‘metrópoli'”, dijo Koch, con una risa.

Esa es otra cosa maravillosa de este medio: si tienes algo que quieres decir, puedes comenzar a decirlo, no se necesitan permisos.

Hazlo

En 2020, cuando Kristopher Kaiyala comenzó a hacer “Suciedad,” Una historia de misterio familiar que abarca el estado de Washington, reunió a algunos amigos y familiares y comenzó a grabar.

Se había metido en el drama de audio como oyente justo antes de la pandemia y devorando programas como “Limetown” y “Chica en el espacio. ” Una vez que Covid golpeó, desempolvó su título de escritura creativa de la Universidad de Washington, obtuvo algunos equipos de grabación asequibles, vio algunos videos de YouTube y se puso a trabajar en su propio proyecto lanzado en el otoño 2020 y está disponible en todas las principales plataformas de podcasting.

El mes pasado, alcanzó 2 millones de descargas.

“El drama de audio es súper genial porque un programa de cosecha propia como ‘Dirt’ puede vivir junto y competir por las orejas con los espectáculos más grandes que existen”, dijo Kaiyala.

Para Kaiyala, que creció fuera de Spokane y ahora vive en Seattle, uno de los aspectos más convincentes del drama de audio es que el oyente es esencialmente co-creando la historia.

“Todos tienen una experiencia individual con el programa, porque la forma en que lo ves en tu mente podría ser totalmente diferente de todos los que han escuchado, ¿verdad?” Dijo Kaiyala. “Es literalmente el teatro de la mente”.

O la película de la mente. Lauren Shippen, con sede en Seattle, encontró su camino al drama de audio hace unos 10 años cuando vivía en Los Ángeles y siguió una carrera como actor.

Había descubierto programas como “Welcome to Night Vale”, el podcast de ficción sobrenatural que es uno de los principales progenitores del movimiento de drama de audio estadounidense, y pensó que un proyecto de audio podría ser una forma divertida de darse a sí misma y a sus amigos actores algo en lo que trabajar, sin toda la endémica de “apresurarse y esperar” a cine.

Ese primer programa, llamado “The Bright Sessions”, enmarcó sus episodios como sesiones de terapia y fue un proyecto completamente de bricolaje grabado en la habitación de Shippen. Ella estaba enamorada de la forma.

“Hay tanta flexibilidad y una mentalidad de parque infantil que realmente amo”, dijo Shippen.

Esto también fue durante el boom de los podcasts de los medios, cuando programas como “Serial” eran muy populares. Durante esta bonanza, John Dryden, un artista de audio del Reino Unido, encontró “las sesiones brillantes”. Se acercó a Shippen en las redes sociales para pedirle que trabajara en un nuevo drama misterioso, “Lista de pasajeros”, sobre un avión que desaparece, y ella se fue a las carreras.

Durante unos años allí, dijo Shippen, los grandes estudios querían una parte de la acción del podcast. Ella escribió “Marvels” una adaptación de audio del popular cómic, y escribió y dirigió “Hawkins sobreviviendo” Un podcast producido por Netflix en el universo “Stranger Things”.

Los grandes estudios significan grandes presupuestos, pero también grandes notas e ideas restrictivas de estructura arbitraria, dijo Shippen, como el requisito de que las temporadas de un programa tengan 10-12 episodios, todos de 30 a 35 minutos.

Ella prefiere permanecer en la mentalidad de juegos: los episodios pueden durar un minuto o horas si eso es lo que necesita una historia. ¿Por qué limitarse?

Fuera del sistema de estudio, ha hecho musicales (“en Strange Woods”), un misterio de su propio rango para adultos jóvenes (“Maxine Miles”), un drama anual llamado “Día de Año Nuevo” y el proyecto en curso “Whiskey Breaker”, un corto (la mayoría de los episodios son menos de cinco minutos), el cápsulas diarias “sobre gritar en el Void en el final del mundo”. “.”. “.”. “.”. “.”. “.”

Está desarrollando un musical de Horror Rock de los 90 llamado “Phantom Pulse”, que aún no tiene una fecha de lanzamiento, y la comedia oscura “Dos mil y tarde“Que saldrá este otoño.

Cuando lo haga, se unirá a la creciente lista de dramas de audio que se realizan en Seattle.

Es una bonanza para el público. Y aunque la marea de gran dinero puede haber salido, la comunidad de drama de audio permanece, dijo Shippen, tanto en Seattle como más allá, y solo está mejorando.

“Parece que hemos regresado a las personas que aman el juego y que realmente están explorando creativamente todos los rincones, grietas y posibilidades de audio”, dijo. “Es un lugar emocionante para estar”.