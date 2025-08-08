Estrella de ‘Chimp Crazy’ sentenciada a casi 4 años de prisión por mentir ese primado había muerto

Una mujer de Missouri protagonizada por la serie documental de HBO “Chimp Crazy” fue sentenciada a casi cuatro años de prisión después de que mintió que un primado estrella de cine que fue acusado de maltratación había muerto.

Tonia Haddix, de 56 años, también recibió la orden del jueves que cumpliera tres años de liberación supervisada después de que finalice su sentencia de prisión de 46 meses.

Haddix, quien dirigía un centro de primates el suburbio de St. Louis de Festus, se declaró culpable en marzo de dos cargos de perjurio y uno de justicia obstructiva.

Todo comenzó hace casi una década, cuando las personas para el tratamiento ético de los animales demandaron, diciendo que mantenía varios chimpancés en “conclusiones estrechas y prácticamente estériles” en la ahora desaparecida instalación de la Fundación de Expinates de Missouri.

Entre los chimpancés estaba Tonka, quien apareció en las películas de 1997 “Buddy” y “George of the Jungle”. El actor Alan Cumming, el actor nacido en British, protagonizó la película “Buddy” junto a Tonka, también rogó que el Primado se moviera.

Haddix firmó un decreto de consentimiento en 2020 acordando enviar cuatro de los chimpancés a un santuario de Florida. La orden le permitió mantener a otros tres, incluida Tonka, en una instalación que debía construir.

Pero después de que un juez descubrió que no cumplía con el acuerdo, las autoridades llegaron en 2021 y eliminaron los chimpancés restantes, excepto Tonka. Haddix afirmó que Tonka había muerto y que había incinerado los restos, según los registros judiciales.

“Quería seguir tratando de salvar a Tonka si pudiera. Pero entonces él simplemente murió solo, por lo que no se salvó”, dijo, según los registros judiciales.

Pero Tonka estaba vivo. En 2022, Peta lo sacó de una jaula en el sótano de su casa en Sunrise Beach, Missouri, cerca del lago de los Ozarks.

Haddix le dijo al St. Louis Post-Dispatch en 2022 que mintió para proteger a Tonka de “las malas garras de PETA”. También admitió lo que sucedió en el tercer episodio de “Chimp Crazy”, que se estrenó el año pasado, diciendo: “Tonka estaba literalmente huyendo conmigo”.

El mes pasado, los investigadores encontraron otro chimpancé encerrado en el sótano de su casa en Sunrise Beach en violación de las órdenes judiciales, dijeron documentos en el caso. Fue arrestada y su vínculo revocó.

“El acusado no ha mostrado remordimiento por su conducta penal, y ha seguido impugnando y desafiando la autoridad de este tribunal, y como resultado debe enfrentar un castigo significativo”, escribieron los fiscales.

Su abogado, Justin Gelfand, pidió misericordia en presentaciones judiciales, diciendo que sufrió abuso cuando era niña y luego sufrió varios matrimonios rocosos cuando era adulto.

“Esta vida le enseñó una lección clara: los humanos son impredecibles y no son frecuentemente seguros o confiables”, escribió Gelfand. “Ante estas duras realidades enhebradas a lo largo de su vida, Haddix llegó a formar apegos seguros con animales”.

Peta elogió la sentencia en un comunicado de prensa, diciendo que Haddix ahora “no puede lastimar a otro chimpancé”.