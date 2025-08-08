Los coros de la iglesia negra de Brooklyn persisten en medio de la asistencia declive, gentrificación

NUEVA YORK (RNS) – Los domingos por la mañana en Brooklyn, apodado el distrito de las iglesias, los sonidos amortiguados de los cantantes de coros, los aplazados a mano y los órganos de Hammond se pueden escuchar desde las aceras. El municipio todavía tiene una iglesia en casi cada cuadra, pero a lo largo de los años, el número de personas en los bancos se ha adelgazado.

Sin embargo, muchos coros de la iglesia en el corazón de Brooklyn han seguido cantando, a pesar de presumir de menos cantantes que en años pasados, ya que los vecindarios enfrentan gentrificación y la afiliación religiosa organizada disminuye.

De pie frente al coro del Evangelio en la Iglesia Bautista de Concord de Cristo en el vecindario de Bedford-Stuyvesant, Jessica Howard, de 25 años, dirigió el estándar del evangelio “Dios es” un domingo de julio. Vestida con un vestido floral de color rosa de polvo, llamó a las líneas que nombran a Dios como “alegría en tristeza” y “fuerza para mañana”. Algunos miembros del coro borraron las lágrimas mientras la canción avivaba las emociones de la habitación.

Como una persona cristiana negra, como descendiente de esclavos, creo que cuando canto, me siento realmente conectado con mis antepasados “, dijo Howard, quien creció en Virginia y ahora canta como solista en Concord, donde ha sido congregante durante seis años.

___

Este contenido está escrito y producido por Religion News Service y distribuido por Associated Press. RNS y AP socio en algún contenido de noticias de religión. RNS es el único responsable de esta historia.

___

Fundada en 1847, la Iglesia Bautista Concord es la congregación históricamente más antigua de Brooklyn. En ese momento, un vecindario cercano conocido como Weeksville, ahora considerado parte del centro de Brooklyn, era la segunda comunidad negra libre más grande de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil, dijo Amanda Henderson, historiadora de colecciones en el Centro de Patrimonio de Weeksville.

Louise Nelson, una nativa de Brooklyn e historiadora de la iglesia de la Iglesia Bautista Berean en Crown Heights, dijo que la música era la base de la iglesia primitiva, y eso sigue siendo cierto para las iglesias en el municipio de hoy.

“Las canciones que nos levantaron y nos mantuvieron en medio de nuestra miseria, la música es quienes somos”, dijo Nelson. “No creo que puedas tener una iglesia hoy sin la música porque genera la unidad en la idea de que todos podemos hacerlo juntos”.

Según los datos del Centro de Investigación Pew, entre 2019 y 2023, la asistencia a la iglesia mensual de la Iglesia Protestante Negra cayó del 61% al 46%, la mayor disminución entre los principales grupos religiosos estadounidenses. La pandemia Covid-19 aceleró esta tendencia, y su impacto es visible en los soportes del coro de adelgazamiento.

Glenn McMillan, director de ministerio de música de Concord y profesor de musicología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que ha trabajado en los coros de la iglesia de la ciudad de Nueva York desde 1994, recuerda un momento en que las iglesias históricamente negras en Brooklyn regularmente tenían múltiples coros en cada parroquia.

“En los últimos 20 años, los miembros de los coros de la iglesia comenzaron a envejecer porque esta generación no ve que la iglesia sea tan importante como en el pasado”, dijo McMillan. El coro de Concord se ha reducido de unas 50 voces antes de la pandemia a 30 hoy, dijo McMillan. En 2006, el coro contó con 100 voces.

Según la investigación publicada por covidreligionresearch.org en junio, los protestantes negros asistieron a la iglesia sobre zoom más que otras denominaciones durante la pandemia, y han sido los más lentos para volver a la adoración interna.

“Internet se ha hecho cargo y la transmisión se ha hecho cargo”, dijo McMillan. “La gente no va al edificio tanto como lo está transmitiendo”.

McMillan dijo que cuando los servicios en persona se reanudaron por primera vez, el coro tardó mucho tiempo en reconstruir porque muchos miembros todavía se quedaban en casa por razones de salud. Recientemente, sin embargo, ha visto a más personas aparecer.

“Estoy rogando a las personas de mi edad que vengan a Concord”, dijo Howard, el miembro más joven del coro del evangelio, y agregó que solo un puñado de personas de su edad asisten a la iglesia.

Gwen Davis, miembro de la Iglesia Bautista Berean y solista del coro durante más de 40 años, recordó los servicios de Pascua a mediados de la década de 1960, cuando más de 400 personas llenaron los bancos y cuatro coros separados lideraron la congregación en la canción.

“Fue mucha energía”, dijo Davis. “Tu oído fue entrenado muy bien”.

Hoy, dijo Davis, un servicio típico atrae a aproximadamente 150 personas, y aproximadamente 100 virtualmente. Con el tiempo, los coros de Berean se han consolidado en un solo coro de masa con aproximadamente 20 cantantes.

Davis dijo que una solista profesional que ha estado cantando en diferentes iglesias de Brooklyn a lo largo de su vida adulta, cree que una razón para que los coros se apliquen es el declive de la educación musical en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.

“Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía música todos los días”, dijo Davis, quien asistió a la escuela secundaria en la década de 1970 en el centro de Brooklyn. “No creo que los niños estén aprendiendo notas, punzantes y clave. Quiero decir, eso fue como un conocimiento general para nosotros en ese momento”.

Durante la crisis fiscal de la década de 1970, la ciudad de Nueva York eliminó a miles de puestos de enseñanza, incluidos maestros de arte y música, y se convirtió salas de música en otras aulas, reduciendo el acceso artístico en escuelas en vecindarios de bajos ingresos y de color negro-negro.

“Para mí, cantar no es solo cantar, es ministerio”, dijo Davis. “Algunos de estos viejos himnos fueron compuestos hace años y años, y esos viejos himnos han sostenido a un pueblo, muchas personas”.

La gentrificación es otra fuerza que remodela a Brooklyn. Entre 2010 y 2020, Crown Heights perdió a casi 19,000 residentes negros al tiempo que ganó aproximadamente 15,000 blancos, según los datos del censo de 2020. Más del 75% de los residentes de Bedford-Stuyvesant en 2000 eran negros, mientras que en 2020, alrededor del 41% eran negros.

Esos cambios demográficos han afectado a las parroquias católicas históricamente negras. Santa Teresa de Avilain Crown Heights, que fue la primera iglesia de la nación en celebrar misa en criollo, cerrará para fin de año. El cierre anticipado demuestra un patrón más amplio de iglesias católicas que sirven a las personas de cierre de color, a menudo atribuido a la disminución de la asistencia.

Para Mike DeLouis, de 38 años, cantor de St. Teresa e hijo de inmigrantes haitianos que fue bautizado en la iglesia, la pérdida es personal.

“Cantar para mí no se trata de rendimiento, sino de participación”, dijo Delouis, quien hace malabares con tres servicios la mayoría de los domingos entre St. Teresa y la co-catedral de St. Joseph en Prospect Heights. “San Agustín dijo que cantar está rezando dos veces”.

Delouis es parte de un grupo que lucha para mantener la parroquia abierta, con la esperanza de preservar una parte de su historia en un Brooklyn que cambia rápidamente. “Incluso a través del proceso de gentrificación, hay personas que escuchan la música y entran”, dijo.

En junio, desde su lugar en el loft del coro, Delouis escuchó al sacerdote anunciar el cierre de la iglesia. Las palabras golpean con fuerza. “En realidad fue un poco difícil de terminar”, dijo. “Solo tuvimos que hacer el himno de cierre, y pensé: ‘Oh, Dios mío, no, no podemos dejar que esto suceda'”.

Jesteena Walters, de 55 años, ha sido parte de la Iglesia Presbiteriana Bedford Central en Crown Heights desde que era una niña. Comenzó a cantar a los 6 años en el coro junior, y cuando cumplió 18 años, hizo la transición a su coro de gratitud, a los que también se unieron sus hermanos mayores. “Era el joven coro del gospel de la iglesia”, dijo Walters.

Hoy, la gratitud ya no existe de la misma manera. Sus miembros son mayores y a menudo se reúnen solo para ocasiones especiales, como cantar en funerales. A lo largo de las décadas, Walters también ha visto a la congregación cambiar la demografía.

“Cuando fui a Bedford Central, era principalmente una iglesia blanca, por lo que estábamos en minoría en ese momento”, dijo Walters, refiriéndose a principios de la década de 1970. “En los años que llegarían, era principalmente una iglesia negra”. Más tarde se convirtió en el hogar de una gran población de las Indias Occidentales, y hoy incluye a muchos miembros de la herencia de Guyanese.

“Para ser honesto, no pude desglosar la historia de Brooklyn de una manera que dice quién fue primero”, dijo Walters. “Al final del día, creo en las personas que se unen, si realmente podemos conectarnos, sentir el dolor del otro y celebrar las alegrías del otro”.

McMillan enfatizó que los coros continúan desempeñando un papel central en la vida de la iglesia negra, incluso cuando las congregaciones disminuyen en la membresía. “Los cantantes del coro son algunos de los feligreses más fieles”, dijo McMillan. “Un coro es una comunidad dentro de la comunidad de la iglesia, y cada vez que tienes un coro realmente consistente y fuerte, crecen entre sí”.

Howard dijo que espera convertirse en directora del coro algún día, y le da crédito a McMillan y al coro del evangelio por alentarla hacia el papel.

“Me gustaría seguir esa tradición”, dijo.

___

La cobertura de la religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con la conversación estadounidense, con fondos de Lilly Endowment Inc. El AP es el único responsable de este contenido.