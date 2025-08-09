‘Outlander’ Serie Prequel ‘Blood of My Blood’ se remonta en el tiempo nuevamente: conocer a los padres

En “Outlander” de Starz, Claire Fraser de Caitriona Balfe es audaz y valiente. También puede pensar en sus pies en momentos de alta presión. Su esposo Jamie Fraser, interpretado por Sam Heughan, es protector y empático. En una nueva serie de precuelas el viernes, llamada “Outlander: Blood of My Blood”, vemos cómo cada uno se hizo así.

“Blood of My Blood” cuenta la historia de amor de los padres de Jamie, Ellen y Brian, y los padres de Claire, Julia y Henry. Los personajes están inspirados en las historias de Diana Gabaldon, pero no hay novelas para que siga el showrunner Matthew B. Roberts. También es el showrunner de la serie original, que debuta su última temporada a principios del próximo año.

Sin material fuente “hay mucho más espacio para jugar”, explicó Roberts. En “Outlander”, “Hay todos estos momentos de la tienda de campaña a los que tenemos que escribir porque eso es lo que nuestra audiencia quiere de los libros”.

Los frasers

En los libros, Gabaldon menciona a los padres de Jamie en “Breadivrumbs”, dijo Roberts. “Nos apegamos a ellos, pero la libertad es lo que podemos hacer después de eso para llegar esencialmente a donde comienza ‘Outlander'”.

El gran obstáculo que enfrenta a los padres de Jamie, Ellen y Brian, que se encuentran en Escocia del siglo XVIII, es que provienen de familias que “no se avecinan”, dijo Harriet Slater, quien interpreta a Ellen. “No se mezclan. Está completamente prohibido. El peor enemigo de mi padre era el padre de Brian, así que estoy seguro de que habría tenido algunas palabras fuertes que decir sobre todo”.

Jamie Roy, que interpreta a Brian, disfruta de la dualidad de su personaje. Está el “guerrero duro, estoico y de las tierras altas” a quien dice “se mueve en caballos y coloca espadas y cosas”. Luego está este “tipo encantador, gentil, poético y romántico que no quiere nada más que cuidar a otras personas”.

Hace unos meses, Roy regresó y volvió a ver episodios de la primera temporada de “Outlander”, porque quería ver a Heughan como su hijo de televisión.

“Hay tantas personas que habían dicho que había semejanzas en nuestras actuaciones y tal. Yo dije: ‘Bueno, déjame ver cómo era el viaje de Sam al principio. Y veo lo que significan”.

Los Beauchamps

Los padres de Claire, Julia y Henry, se mencionan aún menos en los libros. Murieron en un accidente automovilístico cuando Claire era joven. Los vemos reunirse en “Blood of My Blood” durante la Primera Guerra Mundial. Henry fue un soldado y Julia trabajó en censura postal.

“Cuando lo encontramos, se ha dado por vencido”, dijo Jeremy Irvine, quien interpreta a Henry. “Creo que realmente ha aceptado la muerte y no tiene nada de lo que vivir y envía esta última línea de vida en forma de una carta abierta a Inglaterra”. Julia encuentra su carta en el trabajo y se siente obligada a responder. Los dos terminan enamorándose mientras escriben de un lado a otro.

Una serie de eventos envían a Julia y Henry, como su hija, de vuelta en el tiempo. Terminan en la década de 1700, donde Irvine explica que están “tratando de vivir segundo por segundo”.

“El tiempo al que han regresado no es un momento amistoso para ser un extraño. Ser un extraño probablemente significaría la muerte. Henry y Julia, como es Claire, son personas inteligentes muy rápidas y de pensamiento rápido. Sobreviven por la piel de sus dientes”.

La temporada 2 de “Blood of My Blood” también viene

El elenco ya está en producción en la segunda temporada de “Blood of My Blood”. Hermione Corfield, quien interpreta a Julia, dice que ha sido una buena filmación “en nuestra pequeña burbuja secreta”.

Promover la serie ha sido complicado porque tienen que recordar lo que sucedió en la primera temporada frente a la segunda temporada.

“Casi olvidas lo que hiciste en la primera temporada porque ya estás en el próximo viaje e historia”, dijo Corfield.

