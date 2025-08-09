Desde Stephen King hasta los comensales de Nueva Jersey, History Press Books cubre la tradición local alrededor de los Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) – Con un profundo conocimiento de los libros de Stephen King y la curiosidad sobre sus inspiraciones, la escritora Sharon Kitchens comenzó un viaje por Maine. Mientras aprendió sobre la configuración de la vida real y las personas detrás de la ficción como “eso” y “Salem’s Lot”, las arregló en un mapa y una historia en línea que llamó “Stephen King’s Maine”.

“Era una hora de aficionado, en cierto modo”, dice ella. “Pero después de que alrededor de 27,000 personas visitaron el sitio, uno de mis amigos me dijo:” Deberías hacer algo más con esto “.

Publicada en 2024, la edición resultante de “Stephen King’s Maine” se encuentra entre cientos lanzadas cada año por The History Press. Ahora parte de Arcadia Publishing, la impresión de 20 años está dedicada a obras regionales, estatales y centradas localmente, que se encuentran a la venta en librerías, museos, hoteles y otros destinos turísticos. La misión de The History Press es explorar y descubrir “la historia de América, una ciudad o comunidad a la vez”.

El libro King se destaca, aunque solo sea por su enfoque en una celebridad internacional. La mayoría de los comunicados de prensa de la historia surgen de pasiones y experiencia más oscuras, ya sea “La historia de los comensales en Nueva Jersey de Michael C. Gabriele,” los afroamericanos de Martha’s Vineyard “de Thomas Dresser o el” Asesinato de Montana en la línea “de Montana”, la probabilidad del autor sobre el fatal en su abuelo.

Un hogar para los aficionados a la historia

Al igual que las cocinas, los autores de la prensa de la historia tienden a ser especialistas regionales o locales: amantes de la historia, académicos, jubilados y aficionados. Los antecedentes de Kitchens incluyen escribir comunicados de prensa de películas, bloguear para el Portland Press Herald y contribuyendo al Huffington Post. Pellett es un cirujano en tiempo que estaba tan obligado por el asesinato de su abuelo que cambió de carrera y se convirtió en investigador privado. En Boulder, Colorado, Nancy K. Williams es una autodenominada “escritor de historia occidental” cuyos libros incluyen “Soldados de búfalo en la frontera de Colorado” y “Hoteles embrujados del sur de Colorado”.

The History Press publica obras altamente específicas como el tributo de Jerry Harrington a un editor ganador del Premio Pulitzer de la década de 1930, “La periodista de Iowa, Verne Marshall”. También emite varias series, especialmente guías “embrujadas” que la directora editorial Kate Jenkins llama una “versión altamente localizada” del género Ghost Story. History Press ha reclutado durante mucho tiempo a los potenciales autores a través de un equipo de representantes de campo, pero ahora es probable que los escritores como las cocinas sean tituladas a la atención del editor a través de una red nacional de escritores que han trabajado con ella antes.

“Nuestro autor ideal no es alguien con alcance nacional”, dice Jenkins, “pero alguien que es miembro de su comunidad, ya sea una comunidad étnica o una comunidad local, y es un apasionado de preservar la historia de esa comunidad. Somos los socios que ayudan a hacer que esa historia sea accesible para una audiencia amplia”.

La prensa de History es una operación prolífica de bajo costo. Los libros tienden a ser breves, menores de 200 páginas, e ilustrados con fotos extraídas de archivos locales o tomadas por los propios autores. Las ejecuciones de impresión son pequeñas, y los autores generalmente se pagan a través de regalías por ventas en lugar de avances por adelantado. Los libros de la prensa de la historia rara vez son grandes éxitos, pero aún pueden atraer una atención sustancial para las obras adaptadas a áreas específicas, y tienden a seguir vendiendo con el tiempo. Las ediciones que venden 15,000 copias o más incluyen “Historias de hace mucho tiempo del Cherokee del Este”, de Lloyd Arneach, “A Gulá Guíah de Charleston” de Alphonso Brown y “Marshall Field” de Gayle Soucek, un tributo a los almacenes de Chicago.

La Guía King, que ha vendido alrededor de 8,500 copias hasta el momento, recibió un ascensor inesperado, un respaldo de su tema, a quien se le mostró el libro en los libros Bridgton de Maine y publicó un Instagram de sí mismo dándole un pulgar.

“Estaba realmente sorprendida de la mejor manera posible”, dice Kitchens, y agrega que vio el libro como una especie de nota de agradecimiento a King. “Cada elección que hice mientras escribía el libro, hice con él en mente”.

Conseguir la historia correctamente

Los autores de la prensa de la historia dicen que les gusta la oportunidad de contar historias que creen que no se han escuchado, o que se les contaron incorrectamente.

Rory O’Neill Schmitt es un investigador, profesor y escritor con sede en Arizona que siente que su nativo de Nueva Orleans a menudo es “retratado de una manera que se siente falso o destaca un elemento turístico”, como una “caricatura”. Ella ha respondido con libros como “The Haunted Guide to New Orleans” y “Kate Chopin en Nueva Orleans”.

Brianne Turczynski es una escritora independiente y autodenominada “Señora perpetua de la condición humana” que vive fuera de Detroit y tiene una obsesión reconocida con “Poletown”, una comunidad étnica polaca desarraigada y desmantelada en la década de 1980 después de que los motores generales decidieron construir una nueva planta allí y afirmada con éxito eminente dominio eminente. En 2021, The History Press lanzó “Detroit’s Lost Poletown de Turczynski: el pequeño vecindario que tocó a una nación”.

“Todo el trabajo periodista que siguió a la historia parecía carecer de un sentido de cierre para las personas que sufrieron”, dijo. “Entonces mi libro es una carta de amor a esa comunidad, un intento de cierre”.

Kitchens ha seguido su libro King con la historia de un homicidio sin resolver, “el asesinato de Dorothy Milliken, caso frío en Maine”. Uno de sus primeros refuerzos, Michelle Souliere, es la propietaria de la librería Green Hand en Portland y ella misma una escritora de prensa de historia. Un aficionado de toda la vida de la historia de Maine, su carrera editorial, como Kitchens ‘, comenzó con una publicación en línea. Había estado manteniendo un blog de la tradición local, “Strange Maine”, cuando la prensa de la historia la contactó y sugirió que expandiera su escritura en un libro.

“Strange Maine: True Tales from the Pine Tree State” se publicó en 2010.

“Mi blog había ido durante unos 4 años y había crecido de breves publicaciones especulativas y expresivas a artículos de investigación originales más largos”, escribió en un correo electrónico. “A menudo me pregunto cómo lo hice en absoluto: escribí el libro justo cuando estaba abriendo la librería de la mano verde. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lo