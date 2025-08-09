Ryan Speedo Green triunfa en primera salida como Dios de Wagner en ‘Die Walküre’

SANTA FE, NM (AP) – Las montañas Jemez y Sangre de Cristo se habían desvanecido en el cielo nocturno cuando Ryan Speedo Green cantó sus primeras palabras como Wotan en “Die Walküre” de Wagner.

Aún así, su presencia invisible alrededor de la Ópera de Santa Fe era un telón de fondo apropiado, ya que Wagner estableció el escenario en una cresta de alta montaña.

Y de hecho, la parte de Wotan, uno de los papeles más exigentes en la ópera para un dramático baritón bajo, parece inspirar imágenes montañosas. Para el director James Gaffigan, su longitud y dificultad lo convierten en “el Monte Everest para este tipo de voz en particular”. Para Green, “se siente casi como si este fuera el pináculo, la altura de los roles que podrías representar”.

Ahora, a los 39 años, Green está orgullosamente en ese pináculo, si a veces todavía sacude la cabeza con incredulidad por lo lejos que ha llegado.

Habiendo sobrevivido a una infancia problemática que incluyó el tiempo en la detención juvenil, encontró a un maestro de voz que creía en su don, perfeccionó sus habilidades a través de años de estudio y un aprendizaje en la ópera del estado de Viena, luego cantó una serie de roles cada vez más destacados en la ópera metropolitana para emerger como una estrella de empanado.

“Nunca pensé que sucedería, que mi carrera explotaría como lo ha hecho”, dijo Green en una entrevista entre actuaciones, que continúan hasta el 21 de agosto.

Un papel que lo tiene todo

Las actuaciones de Santa Fe son la primera vez que cantan “Die Walküre”, la segunda de las cuatro óperas en la tetralogía de Wagner y la que tiene el papel más grande y desalentador para el jefe de los dioses.

Requiere un amplio rango dramático, desde exuberancia, desesperación, desde la furia hasta la compasión. Y los desafíos vocales incluyen un monólogo de 24 minutos en el que Wotan recapitula los eventos anteriores en su vida, y una escena al final de una larga noche para la cual tiene que mantener su voz fresca mientras le ofrece una tierna despedida a su hija desobediente Brünnhilde, cantada aquí por soprano Tamara Wilson.

“Mi wotan todavía está en su infancia y puedo ver que crece con cada actuación a medida que lo hago más en mi sangre y en mis pies”, dijo Green. “Tengo suerte de recibir mi primer golpe a los 39”.

Incluso en esta primera salida, su actuación extrajo a los Bravos de la audiencia y los críticos.

“Verde … retrató al dios problemático como si lo hubiera estado haciendo durante años”, escribió Harvey Steiman en Visit and Heard International. “Sensible a todos los cantantes que lo rodean, entregó un gran momento tras otro en su rico barítono, tan sedoso como poderoso”.

Green en realidad hizo su debut como Wotan el año pasado en una producción semi escenificada de “Das Rheingold”, la entrega de apertura “Anillo” en la Filarmónica de Los Ángeles bajo el director Gustavo Dudamel.

“Desde el momento en que caminó en el escenario, todos sintieron su presencia divina”, dijo Dudamel en un correo electrónico a la AP. “Cuando canta, los colores y la riqueza de su voz te lavan, y el sonido te rodea por completo”.

Liberado para ser él mismo

Como un hombre negro, cuyo marco de 6 pies 4 pulgadas y musculosos lo hace destacar en cualquier entorno, Green dijo que el papel de Wotan proporciona una salida bienvenida para los sentimientos que a menudo son reprimidos.

“Desde el momento en que me convertí en hombre, mi madre me dijo:” Cuando caminas por la calle, no camines demasiado alto. Hazte pequeño, para que no te destaques, para que puedas sobrevivir “, dijo.

“Cuando canté mi primer wotan, fue la primera vez que interpreté a un personaje que no tiene que preocuparse por lo que alguien más piensa de él”.

Green realizará el “Walküre” Wotan nuevamente la próxima primavera con Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles y jugará a Wotan en un nuevo ciclo de “anillo” en la ópera metropolitana que se lanzará en la temporada 2027-28, dijo el gerente general de Met Peter Gelb a la AP.

Practica hasta que sea perfecto

Entre sus colegas, Green es conocido por su implacable ética de trabajo y perfeccionismo.

“Es extremadamente duro consigo mismo”, dijo Gaffigan, quien lleva a cabo las actuaciones de Santa Fe y recordó la primera vez que escuchó de Green después de que fue elegido.

“Me llamó para comenzar a discutir el papel antes de llegar a Santa Fe”, dijo Gaffigan, “y desde las primeras palabras por teléfono, dijo:” Quiero una hora para la Ley 2 y una hora para el Acto 3, ¿puedes darme eso? ” … Sabía que este tipo era realmente serio y no se dejaría de conseguir este tiempo.

“La dedicación al texto y la música y los ritmos están en el nivel más alto de preparación que he escuchado en mucho tiempo”, agregó Gaffigan. “Él sabe lo grave que es esto. Es un ascenso importante en su carrera”.

Green se ríe cuando recuerda esa llamada telefónica y menciona cómo se había preparado para su primer papel de Wagner hace más de una década.

“Fue el segundo caballero en ‘Parsifal’ … y estaba ensayando durante tres meses para un papel que literalmente tiene 61 segundos de música”, dijo Green …

“Pensé, esto está en el Met, necesito ser perfecto”, dijo. “Ese tipo de mentalidad ha sido mi gracia salvadora, porque puse todo lo que tengo en ella, vocal, física, mentalmente”.