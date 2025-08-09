James Patterson y Vicky Ward escribirán libros sobre el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK (AP) – Después de asociarse con un éxito de ventas sobre el asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, James Patterson y Vicky Ward están colaborando en un libro sobre el tiroteo fatal del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y la búsqueda de su presunto asesino, Luigi Mangione.

Little, Brown & Company anunció el libro, que actualmente no tiene título o fecha de lanzamiento. Patterson, uno de los novelistas más vendidos del mundo, y Ward, un reportero de investigación que ha trabajado en CNN y Esquire, planea recurrir a entrevistas exclusivas, informes de primera mano y transcripciones judiciales, entre otras fuentes.

Mangione se declaró inocente de un cargo de asesinato federal por el tiroteo de Thompson en diciembre pasado fuera de un hotel de Manhattan. Mangione, un graduado de la Ivy League de una prominente familia de bienes raíces de Maryland, se ha convertido en un símbolo de frustración con el sistema de atención médica.

“Esta es una historia sobre el sueño americano que salió mal. También es una historia de la descendencia de un joven desde el graduado de la Ivy League hasta el notorio asesino acusado a llamado mártir político”, dijo Patterson en un comunicado el miércoles.

“The Idaho Four” de Patterson y Ward, publicado el mes pasado, se convirtió rápidamente en un éxito de ventas nacional después de que Bryan Kohberger fuera sentenciado el 23 de julio a cuatro cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional por los puñalados fatales de los estudiantes Xana Kernodle, Madison Mogen, Ethan Chapin y Kaylee Goncalves en 2022.