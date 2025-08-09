El nuevo libro narra la era de la Legión de Boom de los Seattle Seahawks

El único juego de los Seattle Seahawks al que asistió el periodista de los Seattle Michael-Shawn Dugar como fanático el 30 de octubre de 2011. Fue un Juego en casa de la tarde Contra los Bengals de Cincinnati y, en muchos sentidos, fue olvidable para los Seahawks: perdieron 34-12 y cayeron a un récord de 2-5 en la temporada.

Pero Dugar, quien escribe sobre los Seahawks para el atlético, dice que el juego es en realidad uno para recordar porque por primera vez ese día, Richard Sherman, Brandon Browner, Earl Thomas y Kam Chancellor comenzaron juntos en defensa.

“Ese juego es, de alguna manera, el nacimiento de la Legión de Boom (la unidad defensiva de los Seahawks de las temporadas 2011-17) tal como lo conocemos”, dice Dugar.

Su nuevo libro, “The Franchise: Seattle Seahawks: A Curated History of the Legion of Boom Era” (fuera del 12 de agosto de Triumph Books), recolecta una serie de historias de esa época de fútbol de Seahawks. El libro se lee menos como una narración histórica y más como una serie de ensayos reflexivos y detallados sobre jugadores y momentos individuales. Cubre la victoria del equipo en el Super Bowl 2014, su derrota después de una intercepción de línea de gol en el Super Bowl 2015, y muchos otros eventos a lo largo de las temporadas en las que Seattle tuvo la mejor defensa de la liga. “El estilo característico de Seattle en defensa reflejó la personalidad del jugador, no el esquema”, escribe Dugar.

Los espejos de la Mentalidad Legión de Boom, en la mente de Dugar, la de Seattle. “Es por eso que eran tan queridos aquí y todavía lo son, no es solo porque ganaron mucho, es porque su maquillaje fue muy similar, creo, para la composición de la ciudad, en términos de sentirse despreciados en el contexto deportivo más grande”, dice Dugar. Él hace un caso claro para recordar esta era del fútbol de los Seahawks como uno con altibajos colectivos y mínimos aplastantes.

Los Seahawks comenzó a jugar en la NFL en 1976pero Dugar no quería escribir un libro sobre toda la historia del equipo. “Quería mantenerlo corto en términos de alcance para realmente dar profundidad a los personajes principales”, dice.

Esos personajes principales, Sherman, Browner, Thomas, canciller y otros, como el ex corredor Marshawn Lynch y el mariscal de campo Russell Wilson, son todo el foco de los capítulos en “La franquicia”. Dugar no va a la temporada por temporada o incluso juega por juego; En cambio, crea un collage de narraciones individuales para dar profundidad y contexto emocional para esta era del fútbol de Seahawks.

Dugar cuenta en detalle las historias de origen de muchos jugadores de Seahawks: el canciller encontró un trabajo a los 10 años para ayudar a mantener a su madre; Thomas era conocido por su familia como un “bebé milagroso” cuando su madre, Debbie, le dio a luz meses después de un diagnóstico de cáncer de cuello uterino; Sherman creció con dos padres trabajadores y exudó confianza para ser excelente desde una edad temprana. Las tres fueron las estrellas de la defensa, escribe Dugar, “todos los cuales construyeron posibles casos del Salón de la Fama mientras jugaban para los Seahawks”.

El lado personal del análisis de Dugar podría ser la parte más convincente del libro: jugadores como Chancellor, Sherman y Lynch llevaron el campo con algo más grande en mente.

“Creo que hubo muchos tipos tratando de demostrar que importaban para el mundo”, dice Dugar, “a sí mismos, a sus entrenadores, a sus hermanos, a sus familias, a sus ciudades de origen”.

En programa de radio en agosto de 2012El canciller usó la palabra “boom” para describir su estilo de juego. Dugar escribe un nombre enviado por los fanáticos inspirado en esto, Finalmente fue elegido como el apodo no oficial del grupo. En enero de 2014, Sherman hizo historia con “El consejo” Un roto pase del cuarto trimestre en el juego de campeonato de la NFC que puso a los Seahawks en el Super Bowl. Su post juego entrevista Termina con una caída de nombre directo de la época: “No abras la boca sobre lo mejor, o la cierre por ti muy rápido. LOB”.

El consejo de Sherman, a Dugar, representaba algo más grande para una ciudad no conocida por los campeonatos o superestrellas (a pesar de, dice Dugar, los cuatro campeonatos de la WNBA de la Tormenta de Seattle). “Si miras los deportes profesionales, no es mucho”, dice.

Sintiéndose despreciados en la forma en que Sherman golpeó cómo los Seahawks, y Seattle, se vieron a sí mismos en la conversación de los medios nacionales: “No nos ven, están parciales contra nosotros. Somos el pequeño motor. No somos Nueva York, Los Ángeles o incluso Boston o Chicago. A los medios deportivos no les importa de esta manera”, dice Dugar. “Seattle tiene este complejo de ‘No nos apreciamos lo suficiente, y estamos enojados como diablos y no podemos soportarlo más’. Y Sherm llevó eso al borde en el escenario más grande posible en ese momento “.

“La franquicia” no solo cuenta la legión de los éxitos de Boom. Dugar se acerca a uno de los momentos definitorios de la época: la intercepción de Wilson en la línea de gol en el Super Bowl 2015, al desempacar, jugador por jugador, la fractura que se desarrolló dentro del equipo.

Lynch le quitó un sueño cuando no le dieron la pelota, dice Dugar. El receptor Doug Baldwin estaba “aturdido”, no recibió la llamada para detectar un touchdown ganador después de ser dueño de su enfrentamiento con Darrelle Revis al principio del juego. Dugar está fascinado con la “humanidad” de esa obra, y cómo funcionó como el “último paja” para las divisiones entre Wilson y otros miembros del equipo.

Algunos de los momentos más reveladores para Dugar mientras escribían el libro llegaron en los capítulos de intercepción del Super Bowl. “Esa intercepción y todo lo que significaba para las personas involucradas, sin mencionar a los fanáticos y entrenadores y los legados de todos … las personas que tuvieron la oportunidad de vivir sus sueños y demostrar que importaban al mundo del deporte y a sus familias, a sus entrenadores … todo se quitó”.

Dugar reflexiona sobre cómo han cambiado los tiempos desde que la Legión de Boom estaba en su mejor momento hace más de una década. Hay un “tiempo y lugar para por qué (la Legión de Boom) fueron geniales”, dice Dugar. “Y tiene mucho que ver con los estigmas de los hombres negros y la salud mental”.

Muchos jugadores estaban canalizando los traumas infantiles al fútbol y exhibían comportamientos poco saludables, dice Dugar. Esa era del fútbol de los Seahawks no puede replicarse en parte porque este grupo particular de jugadores impulsó el éxito del equipo en el campo.

“Sus personalidades y ellos jugaban para un propósito y tratando de demostrar que importaban al mundo a través del fútbol era su vía”, dice Dugar.