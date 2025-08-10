Cómo Seattle es la cabeza y el corazón de regreso a casa

Cuando The Head and the Heart regresa esta semana para su primer show de Seattle desde el festival del día en el día del año pasado, no se siente como ningún concierto de Homecoming. Para empezar, está el lugar.

T-Mobile Park, donde los Seattleites residente de la banda, la organización benéfica Rose Thielen y Matty Gervais, llevan a sus dos hijos pequeños a los juegos de Marineros y vieron a Paul McCartney tocar el primer concierto del estadio, será el lugar más grande que la banda ha tocado en su ciudad natal. Luego, ahí está la compañía.

El tragamonedas del sábado de los Rockeros Folk de Seattle está apoyando a sus amigos de la banda de los primeros días The Lumineers. Thath y los pesos pesados de Denver Stomp and Holler despegaron entre sí a fines de la década de 2000 y principios de 2010, compartiendo facturas en todo Occidente cuando ambos eran incógnitas.

“Recuerdo haber rodado por la carretera y haber visto a su minivan blanca, Wes (Schultz) y Jeremiah (Fraites) conduciendo y sus placas que decían ‘Lumineers’ en él”, dijo Thielen (violín/voz). “Todos estábamos conduciendo a este pequeño pueblo en Idaho y tocando un espectáculo. Creo que nos abrieron en este bar, y eran como $ 5. Había ocho a 10 personas allí y solo tocamos música detrás de la barra toda la noche … es gracioso, ahora estamos tocando el estampado de la ciudad natal”.

La noción de interpretar un espectáculo de círculo completo de esta escala es igualmente surrealista para el cantante principal Jonathan Russell, quien ahora vive en Virginia, donde creció. Podría ser esa perspectiva del niño nuevo que tiene al líder de 40 años en un lugar particularmente reflexivo y agradecido cinco meses después del nacimiento de su hija.

Incluso hace cinco años, Russell todavía estaba “atrapado en mi propia carrera de ratas” lo suficiente como para no haber apreciado un momento como este de la misma manera.

“Para ser honesto contigo, siento que es un poco un sueño. Como, casi se siente fantástico”, dijo Russell sobre el enlace Lumineers. “Estar haciendo ese tipo de espectáculo en Seattle con Lumineers se siente como el momento adecuado y con el artista adecuado”.

De hecho, el momento se siente bien. Y se trata de mucho más que una cita única con algunos viejos amigos.

Los largos y sinuosos ríos y carreteras The Head and the Heart han viajado en los últimos 15 años los han llevado a casa en un nivel más profundo este año: lanzado en mayo, el sexto álbum de estudio de la banda “Aperture” es un regreso a sus raíces, tanto creativa como personalmente. Tanto es así, que los seis compañeros de banda comenzaron a referirse en broma a él como “The Head and the Heart 2”, como una secuela de su debut homónimo de Sub Pop, que aceleró rápidamente a la joven banda de Seattle al estrellato independiente en 2011 y finalmente se volvió platino.

Desde el salto, “Aperture” suena como vintage thath. El abridor del álbum “After the Settend Sun” brinda como los últimos jadeos del Sol antes de resbalar detrás de las montañas olímpicas, con el tambor de construcción suavemente de Tyler Williams bombeando la canción a un himno de anfiteatro certificado.

El pianista Kenny Hensley toca con tal salón de candelabros que prácticamente prácticamente puede escuchar sus acordes que sonando alrededor de las paredes de ladrillo de Conor Byrne en canciones como “Time With My Sins” y una broma “Fire Escape”. Las voces de tres partes de la banda y los ritmos de río rodante, reforzado por el bajista de Ellensburg Chris Zasche, brilla en “Arrow”, la línea de impulso de un sencillo principal que dejó poca duda sobre la dirección que se dirigía al nuevo disco.

“Este álbum, como suena, la forma en que se grabó, la forma en que lo jugamos en vivo, no me he sentido así desde los dos primeros álbumes”, dijo Russell.

Eso debería ser música para los oídos de algunos fanáticos de toda la vida que se han dividido previsiblemente en los últimos dos álbumes de la banda, ya que Thath empujó su sonido en nuevas direcciones. A medida que quedó cada vez más claro que el paréntesis del cofundador Josiah Johnson de la banda fue una división permanente, “Living Mirage” de 2019 vio a Russell trabajando con compositores externos por primera vez, abrazando las melodías más nítidas, las melodías más poppier y la producción brillante.

Gran parte de eso continuó en “Todos los tono de azul” de 2022, un esfuerzo sonoramente de rango que Thielen describió en ese momento como una “colcha de voces singulares”, en parte debido a la logística pandémica de trabajar de forma remota. “Cada sombra de azul” se convirtió en el primer álbum de Thath que no logró descifrar el Billboard 200.

Después de “cada sombra de azul”, eso había cumplido su contrato con Warner Records y también estaba en el proceso de cambiar las compañías de gestión. La transición dio tiempo a la banda de Bicoastal para trabajar a su propio ritmo, y los miembros decidieron autoproducir su próximo disco (como lo hicieron con sus dos primeros álbumes) y comenzar el proceso de escritura juntos en la misma habitación.

En la superficie, la idea de una banda que atasca nuevas canciones juntas no suena particularmente novedosa, pero es más fácil decirlo que hacer entre rigurosos ciclos de álbumes, horarios de gira y compañeros de banda que comienzan a familias en lados opuestos del país. (Thielen y Gervais dieron la bienvenida a su segundo hijo cuando comenzó el trabajo en “apertura”, y Russell y su esposa se habían mudado recientemente de San Francisco a Virginia).

Ha pasado casi una década desde que Johnson fue por primera vez al pausa del grupo, con el guitarrista/cantante Gervais interviniendo, inicialmente pensando que era temporal. Pero para diversos grados, la salida gradual de Johnson se colgó sobre el debut de la etiqueta mayor de 2016 de Thath, “Signs of Light” y “Living Mirage” cuando realizó un intento de reunión realizado él claro que estaban en diferentes lugares creativamente.

Si bien eso siempre había sido una banda de seis iguales, después de la partida de Johnson, que formó el núcleo inicial de Thath con Russell, Russell sintió que necesitaba ser más un conductor de composición.

“La forma en que parece reaccionar ante los eventos traumáticos es que voy a trabajar primero y luego lo pienso cuando puedo”, dijo Russell. “No es lo más saludable, pero me ayudó a superarlo, al menos inicialmente … bajé la cabeza y me fui a trabajar, y estaba menos consciente o incluso empático con la forma en que afectaba a todos los demás en la banda, Josiah se fue”.

Las frenezes de escritura separadas, agravadas con su movimiento de Virginia, significaban que esas canciones a menudo se desarrollaban aún más cuando la banda se volvería a reiniciar, “y eso solo cambió la dinámica”, dijo Russell.

“(La partida de Johnson) fue un gran punto de inflexión, y no creo que hayamos tenido nuestro equilibrio hasta ahora”, continuó. “Tomó años porque no creo que lo procesemos como lo necesitamos todos … algunas cosas se barren debajo de la alfombra, y usted celebra sus victorias, y realmente no hablan sobre las pérdidas. Y creo que eso continuó durante demasiado tiempo … funcionó hasta un grado, pero creo que internamente, no estábamos satisfechos con la forma en que estábamos haciendo arte”.

En algún momento antes de la pandemia, Thath comenzó a ver a un terapeuta de banda, por sugerencia de Thielen, para ayudarlos a trabajar en algunos de los problemas interpersonales que surgen entre un grupo de artistas que se conocen en el “entorno caótico” de una carrera musical disparada.

Años de ese trabajo interno pagó dividendos una vez que la banda se volvió a montar con una pizarra nueva para comenzar a escribir colectivamente para “apertura”.

“No hay forma de que pueda ser completamente vulnerable y transparente con los demás si no tiene una relación relativamente saludable y segura”, dijo Thielen. “Creo que finalmente realizamos el trabajo y la apertura juntos para llegar a un punto en el que, musicalmente, estábamos listos para volver a los días románticos de conocernos nuevamente”.

En el transcurso de un año y medio, eso se reunió para las sesiones de una semana en el estudio de Fremont Litho y un estudio al otro lado de la calle de Williams en Richmond, Virginia. La primera comprensión en Richmond (menos Thielen y Gervais, que regresaron a Seattle con su recién nacido) fue inicialmente una sesión de escritura, pero se convirtió en una sesión de escritura más grave a medida que se creía rápidamente. No queriendo cocinar demasiado o perder la sensación de las pistas iniciales, que estaba decidido a capturar el espíritu y la espontaneidad de una grabación de banda viva durante las sesiones posteriores.

Las zonas de confort y las nociones preconcebidas sobre los roles individuales se disuelven en un intercambio de ideas que fluyen libremente a medida que la banda se unió de una manera que no lo había hecho en años. El resultado del enfoque más unificado es el grupo El lote de canciones más enérgico y cohesivo desde los Días del Pop Pop de Thath.

Para cualquier persona que busque, no es difícil encontrar una metáfora para la banda en la canción principal del epílogo, “Aperture”, sus letras de gran concepto escritas por Gervais, cuyas huellas digitales están en este álbum más que nunca. (Cuando Russell escuchó la canción por primera vez, se preguntó si estaba dirigido a él).

“Esa canción se siente emblemática de esta nueva era de la cabeza y el corazón”, dijo Thielen. Sonicamente, “pero también temáticamente, la idea de abrirse”.

“Abrir la apertura revela ciertos detalles de la imagen que podría haberse oscurecido en la oscuridad”, Gervais admite d. “Puede haber cosas allí que nos gustaría olvidar, pero tenemos que confrontarlas y aceptarlas como parte de nuestra historia y quiénes somos, y como una puerta de entrada para aceptar un mayor propósito en nuestras vidas”.