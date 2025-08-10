Tu basura podría ser el tesoro de la generación Z. Cómo beneficiarse del resurgimiento de la moda Y2K

Desde jugosos juegos de sudor de alta costura y jeans deslumbrantes y deslumbrantes hasta cinturones gruesos y camisetas para bebés, la moda de principios de los años 2000 vuelve a estar de nuevo. Eso potencialmente hace que esa vieja caja de ropa en la parte posterior de su armario sea una vaca de efectivo sentada.

La Generación Z, nacida de 1997 a 2012, ha llevado a la estética Y2K que muchos millennials se estremecen.

Los estudiantes universitarios de moda y las personas influyentes de Tiktok están haciendo alarde de las minifaldas, las sandalias gruesas y otros artículos brillantes, pesados de marca y limítrofes que probablemente compraron de segunda mano.

Jackson Mangum, un sastre de 24 años en Eugene, Oregon, dijo que si bien se ha distanciado de Y2K y encontró su propio estilo personal, su guardarropa todavía tiene influencias, incluidos pantalones cortos de camuflaje holgados, jeans acampanados y gafas de sol grandes y funky.

“Por lo general, no soy Y2K, pero aprecio el estilo Y2K. Creo que es genial”, dijo Mangum, quien muestra su trabajo en su cuenta de Instagram, @WornandTornAttire.

“Los jeans holgados, diferentes toques de rosa y sombras cromadas: es fácil ir a cualquier parte y poder encontrar cosas que encajen en ese nicho. Tirarlo es más fácil que tirar un atuendo vintage completo”.

Boomers vaciando los armarios de sus millennials

Una razón para el resurgimiento Y2K es un ciclo de 20 años que a menudo se ve en la historia de la moda, dicen los expertos. (Y2K es corto para el año 2000).

“Antes de que Y2K Styles regresara, vimos muchos estilos de los 90 regresando”, dijo la historiadora de moda de la ciudad con sede en la ciudad de Nueva York, Emma McClendon.

Lauren Downing Peters, profesora asociada de estudios de moda en el Columbia College Chicago, dijo que el resurgimiento de Y2K podría ser el resultado de que los boomers reduzcan sus hogares y purguen las viejas pertenencias de sus hijos milenarios.

“La duración de los 20 años es lo suficientemente larga para que una generación más joven pueda encontrar las modas de la generación de sus padres, algo que pueden recordar, pero solo en abstracto, como pintoresco o interesante y disponible para la reinterpretación y la adopción en sus 20 años”, dijo.

Los años 2000 y 2020 tienen mucho en común

Además, ambos expertos generaron paralelos entre la dinámica política y social de las dos décadas, como los auges tecnológicos y los eventos catastróficos.

“A principios de la década de 2000 teníamos el 11 de septiembre, teníamos una reestructuración de cómo la gente pensaba sobre el mundo, cómo la gente pensaba sobre sí mismas, cómo la gente pensaba sobre la política”, dijo McClendon. “Creo que la pandemia global puede ser una comparación realmente interesante con esa reestructuración”.

El crecimiento de Internet y las redes sociales en la década de 2000 refleja el desarrollo de la inteligencia artificial hoy, dijo. Al mismo tiempo, la década de 2000 puede representar un tiempo relativamente libre de redes sociales e interconectividad, lo que podría atraer a la General Z, que ha crecido en la era de Internet.

“Ese es el atractivo de las tendencias de moda de inspiración vintage, esta idea de que las cosas eran mejores en ese entonces”, dijo.

Entonces, ¿qué puedes obtener por ese viejo par de jeans?

Jocelyn Brown, propietaria de la tienda de reventa en línea Arkival Storehouse, se gana la vida con esta nostalgia comprando ropa vintage de tiendas de segunda mano y centros comerciales antiguos, reciclándolos y revendiéndolos en línea.

Cualquiera que intente obtener ganancias con ropa vieja, dijo, puede usar canales y aplicaciones en línea como Depop, Poshmark, Thredup, Tiktok e Instagram para vender y comerciar. Brown también sugiere vender en los mercados de pulgas.

Ella aconseja a los vendedores que atiendan a la compra de la audiencia.

“A la gente realmente le gusta cuando algo está curado y se siente como una experiencia”, dijo Brown, quien vive en Chicago. “Soy realmente específico sobre lo que pongo en mis bastidores, y puedo tener más de lo que traigo … o lo separo en diferentes colecciones”.

Las tiendas de reventa son otra opción. Nell Tercek, asistente de gerente de Apocalypse, una tienda de reventa en Boulder, Colorado, dijo que aproximadamente el 75% del inventario que compra la tienda es Y2K.

El personal cuida específicamente las micro minifaldas, los tanques de lencería Victoria Secret vintage y las camisetas para bebés, dijo. Por cada artículo comprado, el vendedor recibe el 30% de efectivo o el 50% de crédito de la tienda del precio de reventa.

“El estilo Y2K es realmente llamativo, muy emocionante y visualmente atractivo”, dijo Tercek. “La expresión física es realmente importante en este momento debido a las circunstancias del mundo. Las personas quieren mostrar quién son auténticamente y ser capaces de experimentar con la ropa”.

Downing Peters ve “logo-mania y el resurgimiento de muchas de estas apreciadas marcas Y2K. Como para mi horror, estoy viendo a los estudiantes que usan Von Dutch nuevamente y verdaderos jeans religiosos, marcas de las que me importaban mucho cuando era más joven”.

El atractivo de la compra de la tierra utilizado

La naturaleza sostenible de comprar segunda mano también atrae a los consumidores, dijeron los expertos.

La Generación Z tiene “esta conciencia de la sostenibilidad de la moda y los males de la moda masiva convencional, y la idea de que puede comprar de manera responsable comprando segunda mano sin sacrificar el estilo y la individualidad”, dijo Downing Peters.

Brown dijo que a veces duda en revender la ropa de la era Y2K porque algunas se hicieron mal durante la economía de moda rápida de la industria en ese momento. Sin embargo, enfatizó que el denim de la era Y2K es una calidad mucho mayor que el mezclilla actual, lo que lo hace más valioso.

Mirando hacia el futuro, Brown cree que las piezas Y2K permanecerán en los armarios del consumidor, pero se diseñarán de una manera más individualizada.

“La gente tomará fragmentos de estilo Y2K con ellos y lo agregará solo a su estilo general”, dijo.

¿En cuanto a lo que viene después? McClendon dice que el estilo de 2010 podría estar en el horizonte, así que aguanta esas bufandas infinitas, jeans ajustados o botas de combate que puede haber escondido.