La película de terror ‘Armas’ anota una victoria de taquilla

LOS ÁNGELES (AP) – Es agosto, y el horror y el humor llegaron a jugar.

En un mes que durante mucho tiempo se sabe que las películas de Edgier prosperan, la muy esperada película de terror de Zach Cregger “Armas” no decepcionó, superando la taquilla durante su fin de semana de debut con $ 42.5 millones a nivel nacional de 3.202 teatros. Ganó $ 70 millones a nivel internacional.

El éxito de la película también entregó a su distribuidor, Warner Bros. Pictures, la séptima apertura número 1 del año, y se convirtió en la sexta película consecutiva del estudio en debutar con más de $ 40 millones a nivel nacional.

“Freakier Friday”, la secuela caótica de Disney del clásico de 2003, “Freaky Friday”, tomó el segundo lugar durante su primer fin de semana, ganando $ 29 millones en 3.975 teatros norteamericanos. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan, esta vez para un doble cuerpo entre el dúo madre-hija y la hija adolescente de Lohan y la futura hijastra.

Viral Marketing Tactics, junto con las fuertes redes sociales de boca en boca, fue un buen augurio para el éxito de ambas películas, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos COMSCORE.

“Las dos mejores películas no podrían ser más diferentes, y eso es lo que hace que este fin de semana sea tan atractivo para los espectadores”, dijo Dergarabedian. “Ambos están perfectamente adaptados para que su público reaccione en tiempo real durante el fin de semana a estas películas y luego publican en las redes sociales”.

“Armas” transporta al público a la pequeña ciudad de Maybrook, donde 17 niños se levantan y dejan sus hogares a las 2:17 a.m., dejando a los padres desconcertados a su paso. La ciudad se queda para navegar por los efectos persistentes del trauma a través del horror, la paranoia y un toque de humor existencial.

La película es el seguimiento de Cregger a su debut como director en solitario con el horror de Género 2022, “Bárbaro”. Esa película aclamada por la crítica tuvo un comienzo más lento y un presupuesto más pequeño, pero aún superó las listas durante su estreno con $ 10 millones a nivel nacional e causó un chapuzón en el género.

Las “armas” generaron mucho rumor por sus fuertes críticas (95% en Rotten Tomatoes).

“Internet está explotando en este momento entre el viernes y hoy. Simplemente ves que las personas lo están pasando muy bien con él”, dijo Jeffrey Goldstein, presidente de distribución global de Warner Bros. “Comienza con una película excepcional, una campaña de marketing excepcional, y la fecha también fue excepcional”.

El éxito del doble estreno de Comedy-Horror significó “The Fantastic Four: First Steps” entregó su carrera de dos semanas en el primer puesto y aterrizó en la tercera posición, trayendo $ 15.5 millones a nivel nacional. La película de superhéroes disfrutó de un fuerte debut de $ 118 millones, pero tropezó en su segundo fin de semana.

“The Bad Guys 2”, que tuvo un comienzo saludable en el puesto número 2 durante su primer fin de semana, llegó en el cuarto lugar, ganando $ 10.4 millones a nivel nacional. “The Naked Gun” tenía un destino similar, alcanzando la quinta posición con $ 8.4 millones en teatros norteamericanos.

Se espera que “Jurassic World Rebirth”, que llegó en séptimo lugar esta semana, alcance los $ 800 millones a nivel mundial para el lunes, según NBC Universal, luego de una carrera exitosa en los cines.

Warner Bros. comenzó lentamente este año, pero regresó con el éxito de taquilla, “Una película de Minecraft”, que abrió con $ 157 millones a nivel nacional. Desde entonces, películas como “Sinners”, “Superman” y ahora, “Armas”, han encontrado éxito.

El estudio estableció “un plan para crear una alineación de verano perfecta”, dijo Dergarabedian.

“Armas” también se une a un flujo de películas de terror exitosas este año, sus números de apertura se encuentran justo detrás de “Destino final: líneas de sangre” y “pecadores”.

Top 10 películas de taquilla doméstica

Con las últimas cifras nacionales que se publican el lunes, esta lista factora en la venta de entradas estimadas de viernes a domingo en los teatros de EE. UU. Y Canadá, según ComScore:

1. “Armas”, $ 42.5 millones.

2. “Freakier Friday”, $ 29 millones.

3. “Los cuatro fantásticos: primeros pasos”, $ 15.5 millones.

4. “The Bad Guys 2”, $ 10.4 millones.

5. “La pistola desnuda”, $ 8.4 millones.

6. “Superman”, $ 7.8 millones.

7. “Jurassic World Rebirth”, $ 4.7 millones.

8. “F1: The Movie”, $ 2.9 millones.

9. “Juntos”, $ 2.6 millones.

10. “Sketch”, $ 2.5 millones.