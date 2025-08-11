Jane Morgan, cantante de antorchas que cautivó a ambos lados del Atlántico, muere en 101

Jane Morgan, una chantea suave como sedosa que cautivó a los clubes nocturnos parisinos con sus interpretaciones de estándares estadounidenses en la década de 1940 y luego regresó a sus Estados Unidos natal en la década de 1950 para hacer lo mismo para el público estadounidense con un cancionero infeccionado francés, murió el lunes en su casa en Nápoles, Florida. Ella tenía 101 años.

Su familia anunció la muerte en un comunicado.

Morgan fue una presencia ubicua en los primeros días de los programas de variedades de televisión; Con fluidez en francés, llamó la atención con sus interpretaciones bilingües de canciones como “Le Jour Où La Pluie Vieviler” (“The Day the Rains Llegle”).

Hizo lo mismo con un horario de actuación casi constante en puntos calientes de lujo en todo el país, como Cocoanut Grove en Los Ángeles y la sala persa en Nueva York, durante la edad de oro del entretenimiento de clubes de cena en las décadas de 1950 y 1960.

Llegó a París en 1948, después de haber abandonado Juilliard después de que el club nocturno francés, el empresario, Bernard Hilda, le ofreció la oportunidad de cantar en su lugar en los Campos Campos. Pasó los siguientes tres años allí, intercalados con períodos en Mónaco, Roma y otros enclaves del lujoso urbano.

Su regreso a los Estados Unidos en 1951 coincidió con una floreciente cultura de la vida nocturna en Nueva York y otras ciudades, donde en cualquier noche una pareja pudo encontrar un club oscuro con una buena comida, un martini fuerte y un cantante de antorchas cantando melodías del cancionero estadounidense.

Ella era “una opción ideal para los clubes de cena del día”, dijo James Gavin, autora de “Noches íntimos: la edad de oro del cabaret de Nueva York” (1991), en una entrevista. “Si quisieras una noche glamorosa y de gran tonos en la ciudad que te haría sentir sofisticada y mundana, Jane era tu plato”.

Su primer gran éxito fue una interpretación de la canción “Fascination” de 1905, grabada con los trovadores, que permaneció en las listas durante 29 semanas. La canción había vuelto a la moda después de aparecer en la banda sonora de “Love in the Tarterior”, una comedia romántica de 1957 dirigida y coescrita por Billy Wilder y protagonizada por Gary Cooper y Audrey Hepburn.

Siguieron otros éxitos. Ninguno era tan grande como la “fascinación”, pero la mantuvieron en una fuerte rotación en las interminables horas de variedad que llenaron los primeros días de la televisión: “The Ed Sullivan Show”, “Kraft Music Hall” de Perry Como de Perry y “The Hollywood Palace”.

También hizo una serie de apariciones en la década de 1960, incluso en “Kiss Me, Kate” y “The King and I” y, en Broadway, en el papel principal de “Mame”.

La música llegó naturalmente a Morgan, quien nació Florence Catherine Currier el 3 de mayo de 1924 en Newton, Massachusetts, cerca de Boston. Su madre, Olga (Brandenburg) Currier, era una cantante de ópera de Coloratura que dirigía una escuela de música con su esposo, Bertram Currier, un destacado violonchelista.

Su hermano, Robert, fundó una casa de juegos en Kennebunkport, Maine, donde actuó durante sus vacaciones de verano.

Comenzó lecciones de voz y piano a las 5 y luego estudió en Juilliard. Para pagar la matrícula, cantó en fiestas y en clubes. También cantó con una orquesta dirigida por Art Mooney, quien dijo que debería encontrar un nombre más amigable con la etapa, y sugirió una combinación del primer nombre de un cantante y el último de otro: Janie Ford y Marion Morgan.

Salió de la escuela y Nueva York, después de conocer a Hilda.

Ella demostró ser una adepto francófila, dominando no solo el idioma francés sino también las complejas costumbres de la vida del club nocturno parisino.

“Para tener éxito en Francia”, le dijo al Chicago Tribune a su regreso, en 1951, “una niña debe ser un individualista resistente que no solo actúa sino que organiza trajes, luces y paisajes, además de dirigir, producir y escribir sus propias canciones”.

Ella trajo gran parte de ese enfoque con ella a los Estados Unidos. Para una carrera de cuatro semanas en un lugar, gastaría $ 25,000 (el equivalente a aproximadamente $ 280,000 hoy) en escritores, sets y vestidos de Christian Dior y Oleg Cassini.

Se casó con el cantante Larry Stith en 1959, y él se convirtió en su gerente. Se divorciaron en 1964. Un año después, se casó con su próximo gerente, Jerry Weintraub. Más tarde se separaron pero nunca se divorciaron. Murió en 2015.

Sus sobrevivientes incluyen un hijastro, Michael Weintraub; dos hijas, Jamie y Jodie Weintraub; seis nietos; y ocho bisnietos. Otra hija, Julie Weintraub, murió en julio.

La carrera de Morgan abrió con el resto de la era del club nocturno. Ella trató de adaptarse a los tiempos, aunque su álbum de 1966, “Fresh Fabor”, incluyendo sus versiones de canciones pop como el éxito de Simon & Garfunkel “The Sound of Silence”, fue destrozado por los críticos.

Probó la música country, cantando en el Grand Ole Opry en 1970 en Nashville, Tennessee, junto a Johnny Cash: cantó su estándar “A Boy Sue” y ella cantó una réplica de joyas, “Una niña llamada Johnny Cash”, escrita por el actor y comediante Martin Mull.

Ella anunció su retiro en 1973. Además del ocasional concierto privado o evento de caridad, nunca regresó al escenario.

Ella dividió su tiempo entre casas en Manhattan, Florida y Kennebunkport, donde ella y su hermano habían comprado una granja de arándanos en 1957. Casi al mismo tiempo, se había hecho amiga de George Hw Bush, cuya familia tenía su complejo cerca.

Décadas más tarde, con frecuencia actuó para los arbustos en la Casa Blanca y en cenas de recaudación de fondos organizadas por Weintraub, que había sido un exitoso productor de Hollywood y donante republicano.

Ella celebró una pequeña fiesta en 2024 para celebrar su cumpleaños número 100. Aún Spry y ingenio rápido, expuso su secreto a una vida larga y saludable.

“Tuve que caminar en el escenario toda la noche usando esos pesados vestidos”, dijo a un periodista del Portland Press Herald en la fiesta. “Pero seguí trabajando, trabajando y trabajando, porque realmente lo disfruté”.