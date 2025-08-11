Qué transmitir: Vanessa Kirby, Maroon 5, Madden NFL 26, Alicia Silverstone y ‘The Chicken Sisters’

Vanessa Kirby protagonizada por una película arenosa sobre las aspiraciones de la propiedad de la casa, “Night Always Come Come”, y Maroon 5 lanzando su octavo álbum de estudio con canciones con Lil Wayne y Lisa de Blackpink son algunas de las nuevas televisión, películas, música y juegos que se dirigen a un dispositivo cerca de ti.

También entre las ofertas de transmisión que valen su tiempo, según lo seleccionado por los periodistas de entretenimiento de Associated Press: Alicia Silverstone, liderando un nuevo drama de crimen de televisión llamado “Irish Blood.”, El drama multigeneracional y saludable “The Chicken Sisters” lanza su segunda temporada en Hallmark y EA Sports salta a bordo del Bandwagon de inteligencia artificial con Madden NFL 26.

Nuevas películas para transmitir del 11 al 17 de agosto

– “The Legend of Ochi” de Isaiah Saxon (transmisión del viernes 15 de agosto en HBO Max) es un retroceso de fantasía artesanal que busca conjurar el tipo de magia que una vez se encuentra en películas como “The Never Fining Story”. La película A24 está protagonizada por Helena Zengel como Yuri, una niña que huye de la casa del bosque que compartió con su padre (Willem Dafoe) y su hermano (Finn Wolfhard). Ella se va con un bebé Ochi, una criatura cazó a su padre. En su reseña, la escritora de cine de AP, Lindsey Bahr, escribió que “The Legend of Ochi” “tiene la sensación de una película en la que podría haber topado y amado cuando era niño”.

– Vanessa Kirby puede ser una de las artistas destacadas del éxito de taquilla del verano “The Fantastic Four: First Steps”, pero también protagoniza una nueva película arenosa sobre las aspiraciones de la propiedad de la vivienda. En “Night Always Come” (jueves en Netflix), Kirby interpreta a una mujer que va en extrema duración para asegurar un hogar para su familia. La película, dirigida por Benjamin Caron y adaptada de la novela más vendida de Willy Vlautin, tiene lugar durante una sola noche.

Nueva música para transmitir del 11 al 17 de agosto

– Maroon 5 lanzará su octavo álbum de estudio, “Love Is Like”, el viernes 15 de agosto, a través de Interscope Records. Espere música pop suave y funky, como la sensual “toda la noche”. El cantante Adam Levine y Co. continúan su tendencia de colaboraciones inesperadas y encantadoras también, con canciones con Lil Wayne, Sexyy Red y Blackpink’s Lisa. Lo lees correctamente.

– Clifford Antone abrió Antone’s, uno de los locales de música más estrechos de Austin, Texas, con una actuación inaugural del rey de Zydeco, Clifton Chenier en 1975. En las décadas posteriores, Antone se ha convertido en el material de la mitología; Un espacio de rendimiento que abarca su historia y mira hacia su futuro. El viernes, una nueva caja de New West Records busca celebrar el legado de Antone con “Antone’s: 50 años de Blues”.

Nueva serie para transmitir del 11 al 17 de agosto

– El drama multigeneracional y saludable “The Chicken Sisters” lanza su segunda temporada en Hallmark. La serie está protagonizada por Schuyler Fisk, Lea Thompson, Wendie Malick y Genevieve Angelson como miembros de la familia en un pequeño pueblo dividido sobre sus negocios rivales de pollo frito. Se basa en una novela del mismo nombre. La serie transmite nuevos episodios a partir del lunes en Hallmark+.

– Alicia Silverstone lidera el nuevo drama criminal llamado “sangre irlandesa”. Ella interpreta a Fiona, una mujer que ha sido llevada a creer que su padre la abandonó cuando era niña, y desde entonces ha llevado un gran bagaje emocional. Cuando se entera, la verdad es más complicada, sin mencionar peligrosa, se dirige a Irlanda para investigar. El estreno del programa de seis partes cae el lunes en Acorn TV.

– Una nueva para los niños es la serie de Disney Jr. “Iron Man and His Awesome Friends”, que llega a Disney+. Los primeros 10 episodios caen el martes. El programa sigue a las mejores amigas y otros genios, Tony Stark, Riri Williams y Amadeus Cho, que se unen para resolver problemas.

– Chris Hemsworth continúa su búsqueda para vivir una vida más saludable, más presente y más larga en una segunda temporada de “Limitless”, ahora llamada “Limitless: Live Better ahora”. Las docuserías de tres partes ve a Hemsworth aprender más sobre el poder cerebral (con la ayuda de su amigo y artista de grabación Ed Sheeran), Riesgo y dolor. Los tres episodios transmiten en Hulu y Disney+ a partir del viernes 15 de agosto.

Nuevos videojuegos para jugar del 11 al 17 de agosto

-EA Sports está saltando a bordo del tren de inteligencia artificial con Madden NFL 26, prometiendo “un nuevo sistema de aprendizaje automático con AI entrenado por llamadas de juego y situaciones de juegos durante casi una década”. Las adiciones más intrigantes son el ADN de QB y el ADN del entrenador, por lo que, por ejemplo, si estás jugando a los Jefes de Kansas City, verás el tipo de movimientos que esperarías de Patrick Mahomes y Andy Reid. Como siempre, el objetivo es acercarse cada vez más al fútbol de la vida real, con más efectos climáticos dinámicos, más detalles de los estadios profesionales y el retorno (¡por fin!) De las mascotas del equipo. El modelo de portada esta temporada es el corredor de Philadelphia Eagles, Saquon Barkley, quien estará listo para comenzar a saltar a los defensores el jueves en PlayStation 5, Xbox X/S, Switch 2 y PC.

