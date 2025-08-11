‘Atmosphere’ es el mejor vendedor de ficción local

Escena local

Bestsellers actuales de la Asociación de Librería del Noroeste del Pacífico

Ficción de tapa dura

1. Ambiente, Taylor Jenkins Reid

2. Mis amigos, Fredrik Backman

3. James, Percival Everett

4. El emperador de la alegría, Ocean Vuong

5. Dungeon Crawler Carl, Matt Dinniman

6. Hasta ahora se fue Jess Walter

7. Enterrene nuestros huesos en el suelo de medianoche, Ve schwab

8. El río está esperando, Wally Lamb

9. No del todo muerto todavía, Holly Jackson

10. El cazador de búfalo cazador, Stephen Graham Jones

No ficción de tapa dura

1. Todo es tuberculosis, John Green

2. El ServiceBerry, Robin Wall Kimmerer, John Burgoyne (illus).

3. Un día, todos siempre habrán estado en contra de esto, Omar El Akkad

4. Abundancia, Ezra Klein, Derek Thompson

5. El libro de la alquimia, Suleika jaouad

6. La teoría de Let They Mel Robbins, Sawyer Robbins

7. El acto creativo, Rick Rubin

8. Un matrimonio en el mar, Sophie Elmhirst

9. ¿Está vivo un río? Robert Macfarlane

10. Murderland, Caroline Fraser