‘Atmosphere’ es el mejor vendedor nacional de ficción

Ficción de tapa dura

1. Atmósfera, Taylor Jenkins Reid

2. Ella no lo vio venir Shari Lapena

3. Todavía no está muy muerto, Holly Jackson

4. El acuerdo (ed. Collector), Elle Kennedy

5. El abogado de Hamptons, James Patterson, Mike Lupica

6. Nunca se estremezca, Rey Stephen

7. Ira de los dragones, Olivia Rose cariño

8. Tormenta de onyx, Rebecca Yarros

9. Un trabajo interno, Daniel Silva

10. Mis amigos, Fredrik Backman

No ficción de tapa dura

1. La teoría de Let The, Mel Robbins, Sawyer Robbins

2. En el poder, Mark R. Levin

3. El Idaho cuatroJAmes Patterson, Vicky Ward

4. No creas todo lo que piensas (ED expandida)., Joseph Nguyen

5. Seis Dimes y un níquel, Damon West

6. Todo es tuberculosis, John Green

7. La ciencia de la escala, Benjamin Hardy, Blake Erickson

8. Vacunas, John Leake, Peter A. McCullough

9. Gwyneth, Amy Odell

10. Abundancia, Derek Thompson, Ezra Klein

