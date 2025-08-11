Los fanáticos celebran el 80 cumpleaños de los Moomins, la familia de dibujos animados literarios más adorables de Finlandia

TAMPERE, Finlandia (AP) – Los Moomin, la familia de dibujos animados literarios más adorables de Finlandia, celebran su 80 cumpleaños este año.

Los personajes gorditos, blancos y de hipopótamo han cautivado a los lectores en todo el mundo desde que el autor e ilustrador Tove Jansson publicó “The Moomins and the Great Flood” en 1945. El libro infantil con Moomintroll y Moominmamma en su búsqueda de la falta de Moominpappa.

Jansson, un finlandino de habla sueca que murió en 2001, escribió ocho libros más, múltiples libros ilustrados y una tira cómica sobre los Moomins en sueco.

La serie, ambientada en el ficticio Moominvalley, se ha traducido a más de 60 idiomas, y provocó adaptaciones de películas y televisión, obras de teatro infantiles, exhibiciones de galerías de arte y un museo homónimo, además de parques temáticos en Finlandia y Japón. Finnair, el transportista nacional, incluso ha puesto a Moomins en sus aviones.

El sábado, los fanáticos acudieron en masa a Tampere en el sur de Finlandia, hogar del Museo Moomin, para celebrar el 80 aniversario de la publicación de 1945, así como el cumpleaños del 9 de agosto de 1914 de Jansson.

Fans desde la infancia hasta la edad adulta

Para Rosa Senn del Reino Unido, las festividades le recordaron su infancia. Su madre noruega, fanática desde su propia juventud, leyó todos los cuentos a Senn y su hermana mientras crecía.

“Los moominos han sido algo tan especial en mi vida, toda mi vida”, dijo Senn. “Acabo de llevar ese amor por Moomin, por Tove Jansson, conmigo a mi vida adulta”.

Cuando Senn conoció a su ahora esposa, Lizzie, inicialmente estuvieron en una relación a larga distancia durante el primer año y medio. Senn presentó a Lizzie a los libros y la pareja usó una muñeca de lujosa de Moomintroll para sentirse más cerca el uno del otro mientras estaban separados. La muñeca fue la portadora de anillo en su boda, y viajaron a Tampere en su luna de miel.

Los Senns también hicieron una página de Instagram que documentaba las aventuras del trío, que ahora tiene casi 11,000 seguidores. La cuenta de las redes sociales los ha conectado con fanáticos de Moomin en todo el mundo, incluidos Stefanie y Michael Geutebrück de Alemania.

Mercancía de moomin

Stefanie Geutebrück dijo que recuerda enamorarse de los Moomins mientras mira sus animaciones durante su infancia en Alemania Oriental. También trajo los Moomins a la vida de su esposo, al punto en que también viajaron a Tampere para el entretenimiento del sábado.

“Ahora es un fanático total y nuestro apartamento parece una tienda de moomin”, dijo.

Más allá de la casa de Geutebrücks, la mercancía de Moomin es muy popular. Hay un mercado masivo para los recuerdos de Moomintroll, Moominmamma y Moominpappa en todo el mundo, y los personajes secundarios como sus amigos apestan, olfatean, Snufkin, Snork Maiden y Hattifatteners también son muy queridos.

“La taza Moomin es uno de los artículos de colección más conocidos en todo el mundo”, dijo Selma Green, directora del Museo Moomin. “Compras una taza Moomin, te gustan los personajes, tal vez veas algo en la televisión, pero todos volvemos a los libros, las ilustraciones originales”.

Las representaciones del personaje Stinky, descrita como un pícaro adorable que ha capturado el corazón de Moominmamma, generó debate y protesta en Finlandia este verano después de que surgieron informes en los medios finlandeses que Stinky se eliminó de los murales en una exhibición en la Biblioteca Pública de Brooklyn en Nueva York debido a las preocupaciones de que el dibujos animados podría ser percibido como racista.

Los dibujos de Jansson de apestoso muestran al personaje con un cuerpo oscuro y difuso, con piernas y antenas delgadas. Tiene una reputación como un criminal fallido, cuyos planes son frustrados o queda atrapado en el acto, con apetito por los muebles y otras cosas de madera.

“Para mí, esto se convirtió en una gran sorpresa porque he pensado más en que Stinky está cerca de un topo o un viñole”, dijo Sirke Happonen, un erudito de Moomin y profesor asociado en la Universidad de Helsinki, sobre la decisión de la biblioteca. “Es un personaje interesante de muchas maneras, como controvertido y divertido”.

Moominvalley como escape

Las historias de Moomin honran la idea de la familia como un concepto flexible. Diversos roles de género y temas queer también se encuentran en Moominvalley, así como en las otras obras de Jansson, lo que refleja su identidad LGBTQ+.

Su compañero de más de 45 años, grabador y artista Tuulikki Pietilä, fue conmemorado como el personaje demasiado tardío en “Moominland Midwinter”. La pareja vivía en Helsinki y pasó sus veranos en la pequeña isla rocosa de Klovharu en el Golfo de Finlandia hasta la década de 1990.

Las historias de Jansson también reflejan la guerra y la catástrofe. El primer libro, “The Moomin and the Great Flood” presenta a la familia Moomin desplazada y fue publicado en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto había arruinado Finlandia, a pesar de que había permanecido independiente, y uno de los hermanos del autor desapareció durante parte de su tiempo en el frente.

Mientras Jansson buscó retratar a Moominvalley como escape, las historias de Moomin siempre han tenido una mezcla de peligro y comodidad.

“Su primer libro de Moomin salió en una época oscura. Sintió que era muy difícil de pintar, y comenzó a escribir lo que llamó un cuento de hadas, pero se excusó para no incluir princesas o príncipes”, dijo Happonen.

Moominvalley tuvo la necesidad de encontrar belleza en un momento en que la existencia de Jansson, junto con todos los demás en Finlandia, se sintió frágil.

“Creo que quería hacer un contraste, a Tove Jansson amaba los contrastes, escribiendo sobre este hermoso mundo, lleno de amistad y amor”, dijo Happonen.

__

Dazio informó desde Berlín.