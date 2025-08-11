Prince Harry, Meghan y Netflix extienden la asociación para programas de transmisión

LOS ANGELES (AP)-El Príncipe Harry y Meghan han extendido su asociación con Netflix y su compañía de medios, Archewell Productions, con un acuerdo de primer año de múltiples años, anunció la pareja el lunes.

Archewell comenzó a colaborar con el gigante de la transmisión en 2020 y ha producido un puñado de contenido documental, incluido el popular “Harry & Meghan”. La duquesa de Sussex también desarrolló una marca de estilo de vida, como siempre, en asociación con Netflix.

La colaboración también ha producido “Polo” de la serie documental, “Heart of Invictus” y “Live to Lead”.

“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan en estrecha colaboración con nosotros y nuestro equipo de Productions Archewell para crear contenido reflexivo en todos los géneros que resuenan a nivel mundial y celebra nuestra visión compartida”, dijo Meghan en un comunicado.

La pareja y Netflix también anunciaron las próximas colaboraciones, incluida una segunda temporada de “With Love, Meghan”, un programa de estilo de vida y cocina protagonizada por la duquesa. El programa también recibirá un episodio especial de vacaciones en diciembre.

El programa es el espectáculo culinario más visto de Netflix desde su lanzamiento de marzo, según la compañía. Se clasificó bajo en comparación con otros lanzamientos en la primera mitad de este año, con 5.3 millones de visitas, según el informe semestral de Netflix.

“Masaka Kids, un ritmo interior”, un cortometraje documental que se centra en un pequeño orfanato en la región de Masaka de Uganda, también se estrenará este año. Archewell también está en producción con Netflix en una adaptación de funciones de la novela de Carley Fortune “Meet Me at the Lake”. El drama “sigue a una historia de amor que abarca una década que comienza con un encuentro casual y una promesa rota”, se lee en el comunicado.

“Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias resuenan con el público en todas partes. La respuesta a su trabajo habla por sí misma”, dijo Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, en un comunicado.

Su acuerdo extendido con Netflix es el último en el esfuerzo de la pareja para desarrollar empresas comerciales en los Estados Unidos. También habían organizado un acuerdo de varios años con Spotify en 2020 y produjeron un podcast, “Archetypes”, pero cortó lazos con la compañía en 2023.

La pareja ha estado disgustando sus vidas de la familia real británica y vive en California con sus dos hijos pequeños.