La nueva novela del autor de Seattle es un horror gótico ambientado en Colonial México

Cuando la autora de Seattle Isabel Cañas se sentó a escribir su tercera novela, “La posesión de Alba Díaz” (fuera del 19 de agosto de Berkley), no solo estaba pensando en demonios.

Estaba pensando en su cuerpo.

“Esta es la primera novela que he escrito comenzando desde que tuvo hijos”, dice Cañas. “Y desde que experimentó, sinceramente, lo que es que tu cuerpo no esté completamente bajo tu control”.

Ambientada en Colonial México, su lanzamiento más reciente es una novela de terror gótico ricamente en capas en la que una mujer joven, lamentando la pérdida de su madre y luchando con su fe, comienza a creer que está poseída. Pero el terror en la historia de Cañas no es solo sobrenatural. Es profundamente personal y políticamente cargado.

“También es el primer libro que he escrito desde que perdimos Roe v. Wade”, dice ella. “Llegué a las cuestiones de autonomía corporal y lo que eso significa, no solo desde una perspectiva social, sino desde la experiencia personal como alguien cuyo cuerpo ha recibido a otros seres humanos”.

El título, agrega, es deliberadamente de doble filo. “Sí, se trata de posesión demoníaca. Pero también se trata de quién es el dueño del cuerpo de Alba, su vida, su futuro”.

Con un Ph.D. En estudios medievales, Cañas aporta profundidad académica y sensibilidad emocional a su ficción. Su debut, “The Hacienda”, combinó el suspenso gótico con intriga histórica, mientras que su segunda novela, “Vampires of El Norte”, combinó horror sobrenatural con un conmovedor romance de las fronteras. Pero “la posesión de Alba Díaz” se siente especialmente íntima; arraigado no solo en la historia y el mito, sino en las propias preguntas de Cañas sobre la fe, la autonomía y la identidad.

Criado en un entorno católico conservador, específicamente el movimiento Opus Dei, Cañas dice que su comprensión del poder y los roles de género se formó temprano. “Desde muy joven, la expectativa era: eres una mujer, cuidarás de los niños. Ese es tu propósito”, recuerda. “En cierto modo, crecí viviendo una realidad histórica”.

No es sorprendente, entonces, que sus novelas exploren los sistemas patriarcales y las mujeres que los empujan. Cada una de sus heroínas, señala Cañas, “lucha con las expectativas sociales, con anhelo de independencia”.

La lente religiosa también colorea su fascinación con lo sobrenatural. “Mis hermanos y yo nos sentimos atraídos por la ficción especulativa porque vivíamos en una realidad especulativa”, dice ella. “La batalla entre el bien y el mal no fue abstracto. Los ángeles y los demonios eran reales. Así que cuando escribo horror, me estoy basando en algo que sé”.

Pero Cañas no está escribiendo horror de salto. “El buen horror se trata de corazón, punto”, dice ella. “Las partes espeluznantes son divertidas, pero el núcleo emocional, el personaje, eso es lo que importa. Si los lectores no están invertidos emocionalmente, el horror no aterriza”.

Ella describe su enfoque como “horror gótico con corazón”, donde las apuestas emocionales son tan altas, si no más altas, que el peligro físico. “Pienso en el viaje más fundamental en la vida de un personaje”, dice ella. “Eso es lo que quiero capturar”.

En “Alba Díaz”, ese viaje se centra en el dolor, la duda espiritual y la lenta recuperación de la agencia. También hay una historia de amor, tierna, anhelante y dura, que agrega otra capa de tensión emocional. “Realmente espero que los lectores disfruten del romance”, dice Cañas. “Pero más que nada, espero que dejen el libro sintiendo algo, algún tipo de catarsis. Ese es lo que me dio escribir”.

Al igual que con su trabajo anterior, la investigación juega un papel importante. Mientras que “la Hacienda” y “Vampiros de El Norte” se ubicaron en México del siglo XIX, “Alba Díaz” llega más atrás, hacia la era colonial española. “La plata era una gran parte de la economía, y quería seguir eso, seguir el dinero, seguir el auge y el busto”, dice ella. “Mi entrenamiento de investigación da forma absolutamente a la forma en que construyo una historia. Pero la historia siempre es lo primero”.

Ahora con sede en Seattle, habiendo vivido previamente en México, Egipto, Turquía y la ciudad de Nueva York, entre otros lugares, Cañas dice que el área tiene una magia tranquila.

“Esta podría ser una opinión impopular, pero me encanta la penumbra en Seattle”, dice ella. “Soy de Chicago … pero mis años universitarios y mi primer año de escuela de posgrado lo pasé en Escocia, y creo que moldeó absolutamente quién soy como persona. Como persona creativa, prospero cuando está desplomado”.