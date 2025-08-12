Las autoridades de Arkansas dicen que los empleados adicionales disciplinados en la prisión donde el ex jefe de la policía escapó

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Empleados adicionales en una prisión de Arkansas han sido disciplinados por no seguir procedimientos después de que un asesino condenado conocido como el “Diablo en los Ozarks” escapó a principios de este verano, dijo un funcionario del sistema penitenciario estatal a los legisladores el lunes.

El director de la División de Corrección de Arkansas, Dexter Payne, dijo que varios empleados de la prisión de Calico Rock habían sido suspendidos y otro degradado por permitir que los reclusos usen un muelle de cocina al aire libre sin supervisión. Payne no especificó cuántos empleados habían sido suspendidos y no dieron sus nombres.

“Esos empleados también han sido disciplinados por sus acciones”, dijo Payne a los miembros del subcomité de instituciones caritativas, penales y correccionales del Consejo Legislativo.

El muelle había jugado un papel clave en el escape del 25 de mayo de Grant Hardin de la prisión, formalmente conocido como la Unidad Central Norte. Dos empleados en la instalación, incluido uno que permitió Hardin en el muelle sin supervisión, habían sido despedidos previamente en las semanas posteriores a su escape. Hardin tenía un trabajo en la cocina de la prisión.

Hardin fue capturado 1.5 millas (2.4 kilómetros) al noroeste de la prisión de Calico Rock el 6 de junio. Las autoridades dijeron que escapó al ponerse un atuendo diseñado para parecerse a un uniforme de aplicación de la ley. El atuendo fue hecho de un uniforme de recluso y un delantal de cocina teñido de negro con un marcador, mientras que una tapa de sopa y una cubierta bíblica se diseñaron para parecer una insignia, dijeron funcionarios de correcciones al panel el mes pasado.

El otro empleado que había sido despedido anteriormente había abierto la puerta por la que Hardin caminó sin confirmar su identidad.

Payne dijo que los funcionarios de correcciones casi han completado el informe sobre su revisión de incidentes críticos de la fuga. También se ha enviado un informe sobre la investigación de la policía estatal sobre el escape a la oficina del gobernador, dijo el Departamento de Servicios Públicos.

Payne dijo que la revisión también encontró que Hardin había sido clasificado incorrectamente como elegible para ser alojado en Calico Rock, que es principalmente una instalación de seguridad media. Hardin había estado detenido en la prisión de Calico Rock desde 2017. Payne dijo que no sabía por qué Hardin no estaba clasificado correctamente.

“Sin una anulación, no debería haber estado allí”, dijo Payne.

Después de ser capturado, Hardin fue llevado a una prisión de máxima seguridad. Hardin se declaró inocente de un cargo de escape y está listo para ir a juicio en noviembre.

Hardin, un ex jefe de policía en la pequeña ciudad de Gateway, cerca de la frontera de Arkansas-Missouri, está cumpliendo largas oraciones por asesinato y violación. Fue el tema del documental de televisión “Devil in the Ozarks”.

Un cambio que se ha realizado en la instalación desde que el escape es un aumento en las búsquedas fuera de la instalación, dijo Payne. Las autoridades han dicho previamente que Hardin diseñó una escalera de paletas de madera que mantuvo en el muelle.

“El área del muelle trasera no se registró lo suficiente, o habrían descubierto que estaba ocultando elementos en ese muelle de espalda”, dijo.

Payne enfrentó un mayor retroceso de los legisladores que dijeron que el escape apunta a un problema más sistémico que dos empleados que no hacen su trabajo.

“Sí, la gente no hizo su trabajo, pero también debería haber controles y equilibrios para garantizar que las personas hagan su trabajo”, dijo el senador republicano Ben Gilmore. “¿Dónde están esos cheques y equilibrios?”