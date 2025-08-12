La disputa comercial entre Daryl Hall y John Oates se ha resuelto en arbitraje, dicen los abogados

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Daryl Hall y John Oates han resuelto su disputa sobre una asociación comercial de Hall & Oates a través del arbitraje, alcanzando un final privado después de que los detalles de su grieta se hicieron público en documentos judiciales presentados en una demanda de 2023 por Hall contra Oates, según una presentación judicial el lunes.

En el informe de estado del lunes, los abogados de Hall señalaron que el caso recibió una sentencia final en arbitraje y presentaron una orden propuesta para el juez, el canciller de Nashville, Russell Perkins, para desestimar el caso. A mediados de julio, Perkins ordenó a los abogados de Hall que ofrecieran una actualización en el caso, que había visto por última vez una presentación pública en diciembre de 2023.

No está claro cuándo se finalizó el proceso de arbitraje. Y los detalles no se revelaron sobre el resultado de arbitraje entre el dúo que hizo música juntos durante más de medio siglo, incluidos los éxitos en los años setenta y setenta como “Maneater”, “Rich Girl” “Kiss on My List” y “No puedo ir por eso (no puedo hacer)”.

Robb Harvey, abogado de Hall, declinó hacer comentarios. Los representantes de Oates no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Associated Press.

En 2023 presentaciones en el caso, Hall acusó a Oates de ciegas y traicionándolo, diciendo que su relación y su confianza en Oates se han deteriorado. Oates respondió que estaba “profundamente herido” de que Hall estaba haciendo “declaraciones inflamatorias, extravagantes e inexactas” sobre él.

El juez había detenido la venta de la participación de Oates en Whole Oats Enterprises LLP a Primary Wave IP Investment Management LLC. Whole Oats incluye valiosos materiales de Hall & Oates, como marcas registradas, nombre personal y derechos de semejanza, ingresos por regalías registrados y sitios web y activos de redes sociales, dice una declaración judicial.

La disputa se hizo pública en noviembre de 2023, cuando Hall presentó la demanda pidiéndole al juez que detuviera la venta por Oates para que pudiera comenzar el arbitraje privado.

Hall dio una cuenta mordaz de su relación a principios de noviembre de 2023 durante el arbitraje, y se hizo pública más tarde en el mes en la demanda. Alega que Oates y su equipo se dedicaron a la “Traición de la Asociación final” al presionar para vender su parte mientras les dijo a los asociados de Hall que quería mantener su propiedad.

En su propia declaración, Oates expresó su decepción con las palabras de su compañero desde hace mucho tiempo, diciendo que las acusaciones de Hall de que Oates se puso a sus espaldas e incumplió su acuerdo no es cierta. Oates se negó a entrar en detalles, diciendo que está obligado a mantener los detalles privados, incluso si Hall no lo hizo.

El año pasado, Oates le dijo a Associated Press que no había “comunicación” con Hall y se negó a discutir los procedimientos legales. No vio una reunión de Hall & Oates en su futuro.

“Personalmente, no veo que suceda. No está en mis planes en absoluto. Puedes preguntarle a Daryl Hall qué piensa. Pero para mí personalmente, no”, dice.

El Times le preguntó a Hall en febrero si el barco había navegado al reparar la relación de la pareja.

“Ese barco ha ido al fondo del océano”, dijo Hall al medio de comunicación. “He tenido muchas sorpresas en mi vida, decepciones, traiciones, así que estoy un poco acostumbrado”.

Maria Sherman en Nueva York contribuyó a este informe.