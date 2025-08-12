Taylor Swift anuncia el 12º álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’

NUEVA YORK (AP) – Mira lo que la hiciste hacer – Taylor Swift ha anunciado su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”.

Swift anunció el álbum en su sitio web poco después de que un temporizador de cuenta regresiva expiró a las 12:12 am del martes. No se anunció una fecha de lanzamiento, pero su sitio dijo que las ediciones de vinilo del álbum se enviarían antes del 13 de octubre.

Los fanáticos han teorizado durante mucho tiempo que llegaría el duodécimo álbum de Swift pronto. El lunes, Taylor Nation, una rama oficial del equipo de marketing de la superestrella del pop, publicó una muestra de diapositivas de Tiktok de 12 imágenes con el título “Pensando en cuándo dijo ‘See Vea la próxima época …'” Se ve Swift usando naranja en cada imagen.

Se lanzará una edición de vinilo limitada especial del álbum en “Portofino Orange Glitter”, según una página de pedido anticipado en su sitio. Una edición especial de cassette también está disponible para pre-pedido.

Sintiendo un patrón, los fanáticos de los ojos de águila notaron que 12 minutos antes, el popular podcast “New Heights” publicó una burla para el miércoles. El espectáculo, presentado por el novio y el ala cerrada de Swift, Travis Kelce, junto a su hermano, el ex centro de Eagles Jason Kelce, publicó una imagen naranja en las redes sociales con una misteriosa silueta, muchos creen que son rápidos.

El podcast anunció a principios del martes temprano que Swift aparecería en “New Heights” y un video teaser publicado sobre su aparición mostró que ella sacaba el álbum de un maletín. La obra de arte real del álbum, tal como está en su sitio web, está borrosa.

“The Life of a Showgirl” sigue al “Departamento de Poetas Torturados” del año pasado, anunciado durante los Grammys de 2024 y lanzado durante su gira récord, que recaudó más de $ 2.2 mil millones en dos años y cinco continentes, lo que lo convierte en la gira de mayor tiempo de todos los tiempos.

El álbum también es su primer lanzamiento desde que Swift recuperó el control sobre todo su cuerpo de trabajo. En mayo, esa estrella pop dijo que compró su catálogo de grabaciones, originalmente lanzadas a través de Big Machine Records, de su propietario más reciente, la firma de capital privado Shamrock Capital. Ella no reveló la cantidad.

En los últimos años, Swift ha estado redactando y lanzando sus primeros seis álbumes en un intento de recuperar el control de su música. El proyecto fue instigado por la compra y venta del CEO de Hybe America, Braun, de su catálogo temprano y representa el esfuerzo de Swift para controlar sus propias canciones y cómo se usan. Los lanzamientos anteriores de “Versión de Taylor” han sido más que recordaciones convencionales, llegando con la nueva música “de la bóveda”, huevos de Pascua y imágenes que profundizan en la comprensión de su trabajo.

Hasta ahora, ha habido cuatro álbumes relevados, comenzando con “Fearless (la versión de Taylor)” y “Red (versión de Taylor)” en 2021. Los cuatro han sido éxitos comerciales y culturales masivos, cada uno debutando en el número 1 en el Billboard 200.

La última reducción de Swift, “1989 (versión de Taylor)”, llegó en octubre de 2023, solo cuatro meses después del lanzamiento de “Speak Now (versión de Taylor)”. Ese fue el mismo año que Swift reclamó el récord de la mujer con la mayor cantidad de álbumes No. 1 de la historia.