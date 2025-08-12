Aumento del peligro: el periodista matando en Gaza envía un mensaje escalofriante

El asesinato objetivo de Israel de un corresponsal de Al Jazeera en Gaza durante el fin de semana fue notable incluso por un conflicto notablemente empapado de sangre para los periodistas, dejando a algunos expertos a Marvel que cualquier noticia surge del territorio.

Un ejecutivo de Al Jazeera dijo el lunes que no volverá a cubrir lo que está sucediendo allí y pidió a las organizaciones de noticias para que intensifiquen y recluten a más periodistas. Israel mató a un total de 184 periodistas palestinos y trabajadores de los medios de comunicación en la Guerra de Gaza desde su inicio en octubre de 2023, según el comité para proteger a los periodistas. Eso se compara con los 18 periodistas y trabajadores de los medios asesinados hasta ahora en la Guerra de Rusia-Ucrania, dijo CPJ.

Además de raras visitas guiadas, Israel ha impedido que los medios internacionales cubran la Guerra de 22 meses en Gaza. En cambio, las organizaciones de noticias dependen en gran medida de los residentes palestinos de Gaza y el ingenio para mostrarle al mundo lo que está sucediendo allí. Israel a menudo cuestiona las afiliaciones y prejuicios de los periodistas palestinos, pero no permite que otros ingresen.

“Simplemente te asombra cuando aparecen historias”, dijo Jane Ferguson, una veterana corresponsal de guerra y fundadora de Noospés, una plataforma independiente para periodistas. Ella no puede recordar un conflicto que ha sido más difícil de cubrir para los periodistas, y se informa desde Sudán del Sur, Siria y Afganistán.

El corresponsal Anas al-Sharif sabía que era un objetivo, y dejó atrás un mensaje para ser entregado a su muerte. Él y otras siete personas, seis de ellos periodistas, fueron asesinados en una huelga aérea fuera del complejo hospitalario más grande de la ciudad de Gaza el domingo. Israel reclamó rápidamente la responsabilidad, diciendo sin producir evidencia de que Al-Sharif había dirigido una célula Hamas. Fue un reclamo que la organización de noticias y Al-Sharif había negado.

El número de periodistas en Gaza ha sido alto

Agence France-Presse, Associated Press, BBC News y Reuters se encuentran entre las organizaciones que informan regularmente desde Gaza. Un despacho de AP del 7 de agosto describió vívidamente el hambre que enfrenta muchos en Gaza: “Un solo tazón de berenjenas guisado en jugo de tomate acuático debe sostener la familia de seis de Sally Muzhed para el día. Ella lo llama moussaka, pero es un eco pálido de los fragantes, legislados, cargados y cubiertos de carne que una vez llenó los kitchens de Gaza con el aroma de aroma” “”.

Otros informes recientes de AP llevaron imágenes e informes de texto desde las secuelas de una huelga israelí en la única Iglesia Católica de Gaza, y un perfil de un médico aspirante de 18 años que ahora intenta sobrevivir protegido en una tienda de campaña.

Los periodistas del Washington Post y The Guardian recientemente acompañaron una misión de alivio jordano y tomaron imágenes de Gaza del aire, a pesar de algunas restricciones de Israel. Lorenzo Tondo de The Guardian escribió: “Visto desde el aire, Gaza se parece a las ruinas de una antigua civilización, sacada a la luz después de siglos de oscuridad”.

Sin embargo, ninguna de las organizaciones coincide con el poder y la inmediatez de Al Jazeera, en parte porque sus corresponsales han estado frente a las cámaras. También han pagado el precio más pesado: CPJ estima que 11 periodistas y trabajadores de los medios afiliados a AJ han sido asesinados en el conflicto de Gaza, más que cualquier otra organización.

En una publicación en las redes sociales escrita en junio para ser enviada si fue asesinado, Al-Sharif escribió que “he vivido dolor en todos sus detalles, probé el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad como es, sin distorsión o falsificación, para que Allah pueda dar testimonio contra aquellos que permanecieron silenciosos”.

En otra publicación en X el 10 de agosto, el día en que fue asesinado, Al-Sharif escribió sobre los desafíos que cubren las secuelas de un ataque. Dijo que perdió su fuerza y capacidad para expresarse cuando llegó a la escena.

“Las partes del cuerpo y la sangre estaban a nuestro alrededor, y los cadáveres estaban dispersos uno encima del otro”, escribió. “Dime qué palabras y frases podrían ayudar a cualquier periodista a describir esta horrible imagen. Cuando te dije en el aire que era una ‘escena indescriptible’, estaba realmente indefenso ante esta horrible vista”.

Al Jazeera pide que otras organizaciones de noticias se presenten

Salah Negm, directora de noticias de Al Jazeera English, dijo el lunes que es muy difícil llevar a la gente a Gaza. Pero está lleno de personas educadas y aquellas con capacitación en periodismo que pueden ayudar a sacar historias. Pidió a otras organizaciones de noticias que intensifiquen.

“Recibimos las noticias de varias fuentes en el terreno en Gaza, no solo periodistas sino también médicos, hospitales, funcionarios públicos, trabajadores humanitarios”, dijo Negm. “Mucha gente en Gaza nos habla”.

Muchos de los periodistas que trabajan en Gaza se enfrentan a las mismas luchas para encontrar comida, para ellos y sus familias, como las personas que cubren. Ferguson de Noospher dijo que nunca antes había tenido que preguntarle a un periodista si tenía suficiente comida para ella y su hijo.

En una entrevista en mayo sobre “Democracy Now!”, El periodista de 22 años, Abubaker Abed, describió la difícil decisión que tomó para dejar a Gaza para seguir su educación en Irlanda. No solo sufría de desnutrición, dijo, sino que a su madre le preocupaba que su trabajo como periodista lo haría a él y a sus objetivos familiares.

“Si me quedara, moriría”, dijo.

Jodie Ginsberg, CEO del comité para proteger a los periodistas, dijo que está preocupada por las implicaciones para los periodistas en conflictos futuros si lo que está sucediendo en Gaza puede continuar sin una condena internacional que tenga dientes reales.

“Básicamente, admiten en público a lo que equivale a un crimen de guerra”, dijo Ginsberg, “y pueden hacerlo porque ninguno de los otros ataques contra periodistas ha tenido ninguna consecuencia. No en esta guerra y no antes. No es sorprendente que pueda actuar con este nivel de impunidad porque ningún gobierno internacional realmente lo ha llevado a la tarea”.

Dado todo lo que enfrentan: “Para mí, lo más notable es que los periodistas continúan cubriendo (Gaza) en absoluto”, dijo.

Laurie Kellman y Danica Kirk en Londres, Samy Magdy en El Cairo y Sam Metz en Jerusalén contribuyeron a este informe. David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.