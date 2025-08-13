La promoción de Happy Meals de McDonald’s Japan’s Pokemon Card llega a un final infeliz

TOKIO (AP)-La cadena de comida rápida McDonald’s Japón ha cancelado una campaña de Happy Meal que vino con las codiciadas tarjetas de Pokémon, disculpándose después de que los revendedores se apresuraron a comprar las comidas y luego descartaron la comida, dejando basura fuera de las tiendas.

Las comidas, llamadas sets felices en Japón, eran para niños. Vinieron con un juguete, como un pequeño Pikachu de plástico y una tarjeta de Pokémon. Se agotaron en un día, según informes de los medios japoneses.

Se encontraron montículos de alimentos desperdiciados cerca de las tiendas.

“No creemos en abandonar y descartar comida. Esta situación va en contra de nuestra filosofía desde hace mucho tiempo que hemos apreciado como restaurante para” ofrecer una experiencia gastronómica divertida para niños y familias “. Aceptamos sinceramente que nuestros preparativos no habían sido adecuados ”, dijo la compañía en un comunicado el lunes.

McDonald’s dijo que estaba trabajando en formas de evitar que tal situación vuelva a suceder, como limitar la cantidad de comidas que cada persona puede comprar y poner fin a los pedidos en línea. Dijo que podría negar el servicio a los clientes que no cumplen con las reglas.

“Prometemos volver a los conceptos básicos de lo que se encuentra detrás del conjunto feliz, que se trata de ayudar a traer sonrisas a las familias para que podamos contribuir al desarrollo saludable de los corazones y los cuerpos de los niños, que son nuestro futuro”, dijo la compañía.

La recolección de tarjetas Pokemon es popular entre adultos y niños en muchos lugares, con las tarjetas más populares que se venden por $ 1,000 o más.

Se vieron multitudes inusualmente grandes acudiendo en masa a las tiendas de McDonald’s cuando las comidas con tarjetas Pokémon salieron a la venta. Más tarde, las tarjetas se revendían por decenas de miles de yenes (cientos de dólares) en línea.

McDonald’s ha estado vendiendo comidas felices por más de 40 años. En Japón, generalmente se venden por 510 yenes ($ 3.40).

