Charlie Brown y Snoopy ofrecen un musical animado de ‘Peanuts’ sobre el campamento de verano

NUEVA YORK (AP)-Charlie Brown y Snoopy van al campamento Sleepway en un nuevo y agridulce Apple TV+ Special impulsado por un par de compositores nominados al premio Emmy que se le factura como el primer musical “Peanuts” en 35 años.

“Mi motivación siempre ha sido preservar y mejorar el legado de mi padre”, dice el coguionista Craig Schulz, un hijo del icónico creador de “Peanuts” de la tira cómica “. S. Schulz. “Así que es realmente un honor jugar con estos niños”.

“Snoopy Presents: A Summer Musical”, que estrena el viernes, presenta cinco canciones, dos de Jeff Morrow, Alan Zachary y Michael Weiner, y tres de Ben Folds.

“Si alguien me pidiera que escribiera para un asunto de niños estúpidos, me resultaría difícil porque no me gusta hablar con nadie, mucho menos niños”, dice Folds. “‘Peanuts’ no es así. Estamos trabajando en un suelo muy rico y fértil”.

¿De qué se trata el especial?

El especial comienza con los niños preparándose para tomar el autobús al campamento de Ranch Cloverhill, pero Sally no está tan segura de que será genial. “Honestamente, hermano mayor, podría quedarme en casa”, dice ella.

Sally se intimide inicialmente por los chistes y rituales del campamento, apagado por los insectos, la escalada interminable, sin televisión, agua fría del lago y camas grumosas.

“Te despiertas al amanecer/como lo harías en la cárcel”, canta en la canción “A Place Like This”. “La comida no es lo que llamarías exclusivo/todo este esfuerzo, un fracaso épico/y eso es ser diplomático”.

Confíe en “maní” para explorar la reticencia a abandonar el hogar y el miedo al cambio. Craig Schulz, quien coescribió el guión con su hijo, Bryan, y Cornelius Uliano, canalizó parte de su propia infancia.

“Cloverhill Ranch en realidad es un despegue de el de Santa Rosa llamado Cloverleaf al que fui cuando era niño y odié. Me rescaté después de una semana y me fui a casa”, dice. “Tantas conexiones en la película se remontan a mi infancia que nos metimos en la película”.

Mientras Sally se calienta para acampar, Snoopy descubre lo que cree que es un mapa del tesoro que lo transformará en un perro rico, uno que se tumbará encima de una casa de oro. Y Charlie Brown se entera de que este verano será el último para su amado pero con dificultades, a menos que haga algo.

“Supongo que tu generación preferiría sentarse frente a la televisión que sentarse bajo las estrellas”, le dice a Sally. “Tenemos que proteger este tipo de lugares porque una vez que se han ido, se han ido para siempre”.

Un concierto para salvar el campamento

A Charlie Brown se le ocurre la idea de invitar a generaciones de asistentes a los campamentos para un concierto de recaudación de fondos, pero los cielos se oscurecen en el gran día, amenazando con cancelar el evento y enviarlo a una espiral de “buen dolor”.

“Charlie Brown es diferente en este especial”, dice el director Erik Wiese. “Está muy feliz. Le encanta este lugar. Y es por eso que cuando llegamos a esa escena es tan efectivo porque regresó al cero que lo conocemos tradicionalmente”.

Folds suministra las hermosas y últimas tres canciones: “When We We Were Light”, “Look Up Up, Charlie Brown” y “Leave It Better”, y acredita a sus colaboradores de composición por preparar el escenario.

“Entré cuando existían esas dos primeras canciones, y puedo intervenir en el punto en que las cosas se vuelven realmente complejas y melancólicas”, dice.

Folds ha tenido un coqueteo con el teatro musical antes, después de haber escrito la canción del Día de la Tierra “Peanuts” “Its the Small Things, Charlie Brown” en 2022 y algunas canciones para la película “Over the Hedge” en 2006.

“La gente puede confundir fácilmente una canción que suena como un teatro musical con una canción que debería ser un teatro musical”, dice. “Realmente cuál es el valor de la canción que evita la necesidad de unas buenas de cinco a 10 páginas de guión”.

Este octubre se cumple el 75 aniversario de “Peanuts”, y el musical llega con una gran cantidad de marcas, desde bolsas de bolsas de entrenador hasta zapatos de Crocs y Starbucks Mugs.

Craig Schulz ya está trabajando en un segundo musical animado con su hijo, ya que hace mucho tiempo se enamoró del negocio familiar.

“Solía preguntarme siempre cómo en el mundo mi padre podía ir a la oficina todos los días durante 50 años y escribir una tira cómica todos los días”, dice, comparándolo con el episodio “I Love Lucy” con Lucy tratando de mantenerse al día con una cinta transportadora de chocolate.

“Luego me di cuenta de que tenía a su familia de cinco hijos, pero realmente creo que disfrutó ir al estudio y trabajar con los personajes de ‘Peanuts’ aún más que su verdadera familia. Él tuvo que ir allí y abrazarlos, dibujarlos, hacerlo feliz, triste, lo que sea. Fue un mundo que no creo que alguna vez se fuera”.