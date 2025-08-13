Nine Inch Nails ampollando en First Seattle Show en 12 años

Reseña de concierto

La letra más infame de Trent Reznor, y extremadamente imprudente, viene en un éxito espeluznante y gravoso de nueve pulgadas, “Closer”. Es una declaración primaria, inmediata y complicada de lujuria con un lado de autocomplacible que profundiza en las uñas como la espalda desnuda.

Reznor y los grandes de los rock industrial llegarían a su aceleración de la firma de trabajo el martes cuando se desgarraron por el clima de Seattle Capedge Arena, su primer concierto local desde 2013 después de que la pandemia frustró una carrera planificada en el Teatro Paramount en 2020. Pero primero, un poco creativo de prevención no convencional.

Como el productor alemán/DJ Boys Noize terminó un set de apertura de una hora de duración, Reznor apareció en un pequeño escenario satelital en el medio del piso de la arena, lanzándose directamente al evento principal sin un descanso. Boys Noize’s Dark y Techno Maelstrom de tensión De repente se disolvió como Reznor, solo en un piano, disminuyó en un “justo donde pertenece”. Su voz herida solo saltó brevemente a un grito, la multitud acumulada gritando y animando entre la voz de Reznor antes de que dos de sus compañeros de banda, el colaborador de cine Atticus Ross y Alessandro Cortini, ayudaron lentamente a girar lentamente a “Ruiner” en una tierra distorsionada.

Listo para ir más rápido y más duro, la multitud prácticamente agotada estaba estallando en las costuras. Finalmente obtuvieron su deseo (sin juego de palabras) cuando la banda se mudó al escenario principal para desatar caos con “deseos”, su ritmo martillo y violento guitarras golpean como un ladrillo desenfrenado a través de una ventana. Luego, atravesaron la abrasión sónica “March of the Pigs”, con la batería All-Star Josh Freese, quien recientemente se unió a las uñas de nueve pulgadas después de su sorprendente despido de los Foo Fighters, desencadenó el frenesí.

“Ahora, ¿no te hace sentir mejor? Los cerdos han ganado esta noche”, cantó Reznor cáusticamente durante los falsos momentos de Halcyon de la canción, solo para regresar al caos.

Menos de una semana después de que Lady Gaga (una notable fan de Reznor) convirtió la arena climática en una casa de ópera embrujada, las uñas de nueve pulgadas trajeron una tensión más arenosa de espeluznantes con su diseño de escenario simple y cinematográfico. Para su carrera inicial en el escenario principal, las cortinas transparentes rodearon el escenario en un lienzo utilizado para proyectar imágenes en blanco y negro de Reznor y la banda, cada una con un ligero retraso. La multiplicidad ondulante tuvo un efecto sombrío de la casa de los espolones, especialmente durante una “copia de A” parpadeante, como si todos estuviéramos atrapados en un carnaval siniestro después del tiempo de cierre.

Sin un nuevo álbum para soportar, el set sin sentido de 95 minutos de Nine Inch Nails fue una encuesta de catálogo sabrosa pesada en las cosas de apogeo, atrayendo aproximadamente un tercio de su obra maestra de 1994 “The Downward Spiral”. Reznor, la fuerza principal detrás de la banda, nunca ha sido uno para descansar en sus laureles del Salón de la Fama del Rock & Roll, reinventándose como un anotador de películas ganador del Oscar con Ross mientras continúa grabando como uñas de nueve pulgadas. Por lo tanto, no debería haber sido una sorpresa que la banda no tocara exclusivamente los éxitos de la misma antigua moda, reelaborando con buen gusto una serie de canciones en algo fresco pero familiar.

Después de cambiar a la etapa del satélite central como una unidad electrónica despojada compuesta de Reznor, Ross y Boys Noize, el trío desató un sótano Redux de “Sin”. El antiguo favorito de NIN de 1989, “Pretty Hate Machine”, llegó antes del ritmo de baile eufóricamente palpitante de “Come Back Haunted”, con su vertiginoso tornado de sintetizadores girando. Antes de eso, “Tan vivo como tú necesitas que sea”, una nueva de la próxima banda sonora de “Tron: Ares”, en los cines este otoño, se convirtió en un Banger de Dancy.

Rebar entre las dos etapas y las configuraciones alternativas de la banda ofrecieron diferentes tez y puntos de entrada a las canciones de Nin, uniendo multitudes de hard rock con entusiastas electrónicas y devotos de ondas oscuras. Aún así, era difícil igualar la intensidad abrasadora de la unidad de banda completa, redondeada por Robin Finck, debido en gran parte al Freese arraigado punk.

El baterista de golpe y demandado tenía que haber estado sintiendo el amor después de ser arrancado del FOOS, ya que apareció prominentemente en el set y a menudo tarargó como el motor de la banda, ya sea que se refiriera mecánicamente a los mecánicos “reptiles” o una “heredera” de un nido de la arena.

Después de un desestabilizador, que cambia el ritmo y el ritmo de descomposición “cerrado”, el tambor de energía nerviosa de Freese terminó una “droga perfecta” que agradaba a la multitud, coronada con un solo de tambor.

“Muchas gracias a todos”, dijo Reznor en su único breve discurso para la multitud, antes de una carrera de cierre de “La mano que se alimenta”, una liberación himno de “Head Like A Hole” y “Hurt”. “Estoy agradecido de estar aquí y siento que tengo un propósito”.

Esperemos que no sean otros 12 años antes de que Reznor & Co. encuentre una razón para volver a visitar a Seattle.