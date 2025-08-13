Cómo Sam reunió su exhibición Ai Weiwei: un desafío grande y complicado

En las semanas previas a la apertura de “Ai, Rebel: El arte y el activismo de Ai Weiwei” en el Seattle Art Museum en marzo, el equipo responsable de rastrear e instalar la extensa retrospectiva del artista-activista Ai Weiwei estaba bajo un crujido físico y de tiempo excesivo.

El montaje de un importante espectáculo de museos es siempre una danza intrincada y cuidadosamente orquestada de cajas gigantes, listas de verificación detalladas y carretillas elevadoras, y, de alguna manera, su propia práctica creativa. Y, en general, las exposiciones especiales en SAM generalmente tardan entre ocho y 10 días hábiles en armar, con un valor de arte de dos tractores que se entregan a las puertas del museo. Pero para “AI, Rebel”, el equipo de SAM tuvo que lidiar ocho tractor-remolques llenos de cientos de cajas de obras de arte de IA, que a menudo pesan miles de libras, entregadas de todo el mundo, y solo tres semanas para instalar.

“Para una pintura o un programa de fotografía, tal vez el orden de instalación no es tan importante y, si tuvo que hacerlo, podría abrir la caja, ponerla en la pared”, dijo Jennifer Garpner, registradora de exposiciones de Sam, la persona responsable de rastrear cada artículo incluido en cada espectáculo. “Pero para (” Ai, rebelde “), simplemente no hay forma. Por mucho que planifiques, nunca sabes realmente lo que tienes hasta que llega a la puerta”.

La exposición es una retrospectiva de la carrera de cuatro décadas del artista china AI que habla en contra de los gobiernos represivos y desafía el status quo. Cuenta con 130 obras, muchas de ellas difíciles de instalar: taburetes de madera que desafían la gravedad, los muebles de mármol, una escultura de árboles gigantes, una réplica de celda de cárcel de tamaño natural, miles de libras de semillas de girasol y vibrantes “pinturas” LEGO “. Las obras de arte son sorprendentes por derecho propio, pero un vistazo detrás de escena por lo que se necesitó para instalarlas puede hacer que parezcan aún más impresionantes, ya que los espectadores tienen la última oportunidad de ver la exhibición antes de que se cierre el 7 de septiembre.

Para el preparador y manejador de arte de Sam, Joshua Gosovich, que ha estado en el museo durante 24 años y trabajó como preparador para 11 – “Ai, Rebel” fue la exposición más grande y difícil en la que ha trabajado. “La escala no es algo que hacemos aquí normalmente”, dijo. Este espectáculo le requirió que reuniera un equipo de 12 personas que pudiera acercarse a la asamblea de cada obra de arte creativamente y levantar, aparear, colgar y doblar según sea necesario.

Debido a que muchas de las obras de arte de la IA son a gran escala y están hechas de materiales no convencionales, el equipo de SAM recibió sus objetos desglosados en partes que se reunirían a la llegada. Su réplica del tamaño de la pared de la primera página del informe Mueller, renderizado en Legos, llegó en paneles pesados y gigantes. La pieza de IA “Forge”, que está parcialmente compuesta por 100 barras de refuerzo de acero, llegó en una caja del tamaño de un pequeño camión de caja y pesaba casi 5,000 libras. Era tan grande que el equipo solo podía maniobrar la caja a unos 20 pies del elevador de carga antes de tener que transportar manualmente las barras de las barras del ascensor a su lugar designado en la exposición.

El ensamblaje de las obras de arte de AI no era como armar muebles IKEA: varias piezas complejas en la exposición venían sin manual de instrucciones. Y debido a que una buena parte del trabajo provino de un coleccionista privado, Garpner dijo que la galería y el estudio de la IA dudaban en proporcionar consejos para que no se rompa. Eso dejó al equipo de Sam para desconcertarse la instalación a través del estudio de imágenes, Google y el cerebro y el poder muscular.

A veces, eso significaba literalmente pizzing algunas de sus esculturas juntas. En “Forever Bicycles” de AI en 2003, el artista contorsó 42 bicicletas para siempre en una escultura circular independiente, un Ouroboros de metal y caucho. Un comentario sobre las esculturas preparadas para el artista de Dada Marcel Duchamp como un popular modo de transporte de mediados de siglo en China, “Forever” llegó a pequeñas partes para el equipo SAM. “Son esencialmente bicicletas de China y no están destinadas a ir en estas orientaciones”, dijo Gosovich, quien logró dar sentido a la escultura al estudiar fotos y usar su equipo de 12 personas para aplicar el par necesario para formar las bicicletas en un círculo.

Una de las esculturas más famosas de la IA incluidas en la exposición es “Semillas de girasol” (2010), que se compone de 100 millones de semillas de girasol de porcelana, pintadas minuciosamente a mano y para interrogar la relación del individuo con las masas. En su iteración original En el Tate Modern de Londres, estos millones de pequeñas esculturas cubrieron 1,000 metros cuadrados de la enorme sala de turbinas del museo.

Para la retrospectiva de Sam, Gosovich dijo que se les ofreció “muchas” de ellos, pero debido a las limitaciones de tamaño solo tomó 2,000 libras de semillas de porcelana. En el tiempo que pasó esperando que llegue el envío, Gosovich y su equipo trataron de conceptualizar cómo se veían 2,000 libras de semillas de porcelana (la pieza se describe como “variable de dimensiones” en la lista de verificación de exhibición de Sam), y dibujó una máquina Rube Goldberg que podría abarrotar cuidadosamente cada semilla en una pila estética sin romper. Cuando llegaron las cinco cajas llenas de semillas, el equipo SAM se dio cuenta de que su huella sería mucho más pequeña de lo esperado. Por lo tanto, la configuración de instalación real se volvió mucho más simple.

“Teníamos un cubo controlado que estaba directamente sobre el punto central. Pusimos a Mylar en el piso para proteger las semillas y el piso”, dijo Gosovich. “Los vertimos con mucho cuidado, a horcajadas sobre la mesa directamente sobre el centro, con una especie de configuración de brigada de fuego”.

“Se habló mucho sobre la física y el caos, y cómo mantener las cosas en una bonita pila”, agregó Garpner.

“La fricción funcionó de nuestro lado”, dijo Gosovich. “Había un buen vertido justo en el centro, hizo un buen cono”.

Un objeto que vino con las instrucciones de instalación fue la escultura de 1986 de AI “Sex Sex” de su primera exposición pública en solitario. Consiste en un impermeable de un ejército chino y que otro tipo de impermeable: un condón. Y las instrucciones fueron muy específicas sobre el condón utilizado, un troyano poco tobricado. Gosovich dijo que el equipo tuvo dificultades para encontrar el condón particular requerido, pero pudo obtenerlo en el último minuto localmente, del club de caballeros, Deja Vu Showgirls, a justo por el bloque de Sam. Cuando el diseñador de exhibición Justin Scoltock le dijo al cajero para qué se iba a usar el troyano, el cajero aparentemente estaba desconcertado.

“Él estaba como, ‘Ok …'”, dijo Gosovich. “Fue una de las últimas cosas que pusimos antes de que se abriera el programa”.

Cuando el propio AI llegó a través de la exposición antes de su inauguración oficial en marzo, Gosovich y Garpner dijeron que era bastante sin duda y de los esfuerzos del museo para unir sus complejas obras de arte. En ese momento, Gosovich y su equipo estaban dando los toques finales a los “81 días” de la IA, una réplica de tamaño natural de la celda de la prisión en la que el artista fue encarcelado por el gobierno chino sin cargos durante 81 días en 2011. Con pocas instrucciones, Sam reunió toda la habitación basada en las imágenes de Google del trabajo, pero no pudo descubrir dónde se ajusta una cierta pieza dentro de la sala. Ai los apuntó en la dirección correcta.

“También lo encontré muy agradable”, dijo Gosovich. “Entró muy satisfecho con nuestro trabajo, agradecido y humilde”.

Una vez “ai, rebelde” Cierra el próximo mes, las piezas regresan a sus hogares en Berlín, Portugal, Beijing y con el coleccionista privado en la costa este. Gosovich y Garpner dijeron que desinstalar una exposición suele ser mucho más manejable que la instalación, ya que ya tienen una idea de lo que debe ir a dónde. Pero la naturaleza impredecible y creativa de la instalación del museo es un arte en sí mismo, uno que requiere improvisación y conocimientos profundos para garantizar que los visitantes del museo tengan una experiencia perfecta de la amplitud de trabajo del artista exhibidor.

“Ese es el tipo de parte peculiar de nuestro trabajo. Estamos haciendo estas cosas una vez, y nos volvemos muy buenos”, dijo. “Y nunca lo volveremos a hacer”.