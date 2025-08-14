Los ex socios comerciales de Priscilla Presley la demandan por más de $ 50 millones, alegando fraude

Los antiguos socios comerciales de Priscilla Presley han presentado una demanda que busca más de $ 50 millones en daños, alegando fraude y incumplimiento de contrato.

Brigitte Kruse y Kevin Fialko presentaron la demanda el lunes en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Entre muchas otras acusaciones, dicen que Presley los usó para explotar financieramente su nombre, imagen y semejanza, ocultando el hecho de que había vendido esos derechos décadas antes.

La demanda se produce poco más de un año después de que Presley, la ex esposa de Elvis Presley, de 80 años, demandó a Kruse y Fialko, alegando que se dedicaron al abuso de ancianos en un “esquema de aborrecimiento meticulosamente planeado y aborrecido” para que “se presente a una mujer mayor al ganar su confianza, aislarla de las personas más importantes de su vida, e incitarla a ella para que ella creyerían de ella (lo que le dio el objetivo de ella (lo que le dio el objetivo de ella y que le dio el objetivo de ella y que le dieron el objetivo de ella (lo que le dio el objetivo de ella y la que le dieron el objetivo y le dieron el objetivo de ella (lo que estaba en el que lo considerarían. ella de hasta el último centavo que tenía.

El abogado de Kruse y Fialko, Jordan Matthews, dijo en un comunicado el miércoles que “la evidencia establecerá que las verdaderas víctimas aquí son mis clientes, que invirtieron millones y años de arduo trabajo para revitalizar la marca de Priscilla Presley, solo para ser traicionadas y acusadas falsamente una vez que el dinero estaba en la mesa y todos los problemas personales y comerciales se habían resuelto”.

Un correo electrónico que busca comentarios del abogado de Presley no fue respondido de inmediato.

La demanda de Kruse y Fialko dice que Kruse es un bien conocido subastador y Fialko un empresario exitoso, quienes trataron en los recuerdos de Elvis Presley. El dúo previamente demandó a Priscilla Presley en Florida.

Dicen que se acercó a ellos en 2021 buscando ayuda para salvarla de la ruina financiera, que pasaron miles de horas trabajando para hacer.

“Kruse y Fialko desplegaron IP, conocimientos y marketing creativo para mejorar la marca de Priscilla”, dijo la demanda, y formaron varias compañías para explotar su nombre, imagen y imagen.

Pero dicen que esto estaba sucediendo, Presley escondió de ellos que había vendido los derechos para licenciar su nombre como parte de un acuerdo de $ 6.5 millones con Elvis Presley Enterprises en 2005.

La demanda dice que cuando se enfrentó al acuerdo anterior, Presley negó repetidamente haberlo, y luego dijo que se había olvidado de ello cuando se enfrentó a evidencia de ello.

La demanda también alega que Presley buscó aprovechar la muerte de 2023 de su hija y la heredera de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, para engrandicarse y recuperar una participación en el patrimonio de Elvis.

Priscilla y Elvis Presley se casaron de 1967 a 1973, divorciándose cuatro años antes de la muerte de la leyenda del rock ‘n’ roll.

Kruse y Fialko dicen que negociaron un acuerdo de 2023 para poner fin a una pelea legal sobre la finca entre Priscilla Presley y la hija de Lisa Marie Presley, el actor Riley Keough, obteniendo Priscilla Presley $ 2.4 millones.

Pero la demanda dice que los interrumpió en violación de los contratos poco después, los manchó públicamente y luego los demandó.

La demanda de Priscilla Presley dice que Kruse y Fialko la convencieron fraudulentamente de que eran esenciales para que se recuperara financieramente y que sus antiguos asesores de confianza la habían estado engañando.

Dijo que la obligaron a participar en compañías simuladas, perdieron el control de su nombre, imagen y semejanza, y la obligaron a “una forma de servidumbre contratada”.

“Al aislarla y sumergirse en todos los aspectos de su vida, los acusados pudieron inducir fraudulentamente a Presley a darles poder notarial, control sobre sus fideicomisos familiares y personales, y controlar sus cuentas bancarias”, dijo la demanda.

Priscilla se convirtió en una figura pública importante cuando era adolescente debido a su relación con uno de los hombres más famosos del mundo.

Nunca dejó el ojo público, pero ha recuperado una prominencia especial en los últimos años a través de la película de 2022 de Baz Luhrmann “Elvis” y la película de 2023 de Sofía Coppola “Priscilla”, basada en sus memorias.

También es una actor protagonizada por la franquicia original “Naked Gun” en los años ochenta y noventa, y tuvo un cameo en el nuevo reinicio.