Historiadores alarmados por el plan de la Casa Blanca para supervisar las exhibiciones Smithsonian

Los historiadores y los defensores de la libertad de expresión han comenzado a hablar para expresar su alarma por el anuncio de la Casa Blanca de una amplia revisión de exhibiciones en los museos y galerías de la Institución Smithsonian.

El grupo de libre expresión Pen America dijo que temía que la revisión “reescribirá la historia y la verdad eliminará la verdad de las exhibiciones”, mientras que Sarah Weicksel, la directora ejecutiva de la Asociación Histórica Americana, describió el movimiento de la administración Trump como un “gran paso exagerado”.

Weicksel, quien dirige el grupo más grande de historiadores profesionales del país, dijo que había estado escuchando de algunos de sus más de 10,000 miembros que dijeron que tienen profundas preocupaciones.

“Solo los historiadores y los profesionales capacitados de museos están calificados para realizar una revisión de este tipo, lo cual tiene la intención de garantizar la precisión histórica”, dijo. “Sugerir lo contrario es una afrenta a la integridad profesional de los curadores, historiadores, educadores y todos los involucrados en la creación de contenido sólido y basado en evidencia”.

La revisión anunciada de la Casa Blanca es un desafío para el Smithsonian, que tradicionalmente ha operado como una institución independiente y se considera que está fuera del control de la rama ejecutiva. Se rige por una junta de regentes de 17 miembros que incluye demócratas y republicanos y es supervisado por el Congreso.

A principios de este año, cuando el presidente Donald Trump anunció que estaba despidiendo al director de la Galería Nacional de Retratos de Smithsonian, la institución afirmó en un comunicado que posee el poder sobre el personal. Sin embargo, los regentes estaban de acuerdo en que la institución realice su propia revisión interna del contenido para un posible sesgo o partidismo. Esa revisión está en curso, y el director del museo, Kim Sajet, renunció poco después.

La Casa Blanca dijo que la revisión tiene como objetivo retratar una visión más estimulante de la historia estadounidense, pero la administración no ha especificado quién estaría involucrado en la evaluación del contenido de Smithsonian. La Casa Blanca dijo que la revisión implicaría la colaboración entre el personal del museo, los funcionarios de la administración y el personal de otras agencias, aunque no dijo cuáles son esas otras agencias.

Trump ha estado en desacuerdo con los historiadores desde su primer mandato, cuando muchos criticaron su impulso para promover lo que él ve como “historia patriótica”. Al principio de su segundo mandato, agitó una alarma profunda cuando emitió una orden ejecutiva, titulada “Restaurando la verdad y la cordura a la historia estadounidense”, que criticó lo que describió como un “movimiento revisionista” en todo el país que “busca socavar los notables logros de los Estados Unidos al emitir sus principios fundadores y los hitos históricos de una luz negativa”.

Esa orden afirmó que el Smithsonian, en particular, “se había quedado bajo la influencia de una ideología divisiva y centrada en la raza”. Dirigió al vicepresidente JD Vance, miembro de la Junta de Smithsonian, para tomar medidas para redirigirlo hacia la promoción de la “grandeza estadounidense”.

La “revisión integral” anunciada el martes es una toma más directa en el arco. Considerará todas las exposiciones actuales y planificadas en ocho museos de Smithsonian, recorrer el texto de la pared, los sitios web y las redes sociales “para evaluar el tono, el encuadre histórico y la alineación con los ideales estadounidenses”.

Según la revisión, anunciada en una carta enviada a Lonnie Bunch III, el Secretario del Smithsonian, los museos deberán ajustar cualquier contenido que la administración encuentre problemático dentro de los 120 días, “reemplazar un lenguaje divisivo o impulsado ideológicamente con descripciones unificadoras, históricamente accionadas y constructivas”.

Hadar Harris, director gerente de la oficina de Pen America’s Washington, DC, dijo que los curadores e historiadores deberían poder trabajar sin interferencia política.

“Los esfuerzos de la administración para reescribir la historia son una traición a nuestras tradiciones democráticas y un esfuerzo profundamente preocupante por despojar a la verdad de las instituciones que cuentan nuestra historia nacional, desde el Smithsonian hasta nuestros parques nacionales”, dijo. “Las ideas y la presentación de la historia no pueden estar sujetas a los caprichos de un solo líder o administración”.

Bunch, el director fundador del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, que tiene un doctorado en historia, tiene un considerable respeto en toda la profesión. En junio, fue elegido presidente de la Asociación Histórica Estadounidense, para que comenzará un mandato en enero de 2027.

Joy Connolly, presidenta del Consejo Americano de Sociedades Logrosas, dijo que los movimientos contra el Smithsonian son consistentes con la campaña más amplia de Trump contra las universidades y la idea de experiencia independiente que representan.

“Lo que es realmente edificante del Smithsonian no es el material en sus exhibiciones”, dijo en un mensaje a los afiliados el miércoles. “Lo que nos eleva es su existencia como un colectivo de expertos comprometidos con el avance de la comprensión del público, mantenido por los contribuyentes, porque creemos en invertir en el avance del conocimiento”.

Sin embargo, algunos críticos del Smithsonian a la derecha dieron la bienvenida a la revisión. En una serie de publicaciones en la plataforma social X, Mike González, miembro principal de la Fundación Heritage que a menudo ha escrito críticamente sobre el Smithsonian, elogió el movimiento de la Casa Blanca.

“Dado el comportamiento del Smithsonian en los últimos años: cómo catalogó todo se despertó, cómo le dio a la líder comunista Angela Davis mucho espacio, pero no el juez Clarence Thomas, cómo retrató a Estados Unidos de manera pobre: esta revisión de la Casa Blanca no es un minuto demasiado pronto”, escribió.

El Smithsonian, que opera un complejo de 21 museos, además de bibliotecas, centros de investigación y el zoológico nacional, atrae al 62% de su presupuesto anual de más de $ 1 mil millones de la asignación del Congreso, subvenciones federales y contratos gubernamentales.

La carta le pide al Smithsonian que se concentre en lo que llama “americanismo”, lo que define como “las personas, los principios y el progreso que definen nuestra nación”.

Dean Sobel, profesor de estudios de museo en la Universidad de Denver, dijo que el centro de atención ahora caerá en el grado en que la Junta de Regentes del Smithsonian retrocede o acompaña a la administración. “Va al más alto nivel, la junta”, dijo. “Estamos probando los poderes que tiene el gobierno y qué poderes tienen las instituciones mismas”.

El hecho de que el Smithsonian se basa tanto en los fondos federales lo hace especialmente vulnerable, dijo Sobel, y cree que existe un riesgo de recortes de programación. “Si la financiación se corta”, dijo, “creo que veremos una programación disminuida que es mucho menos desafiante para una audiencia tradicional del museo”.