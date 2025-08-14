Tribunal Supremo de Corea del Sur desestima el reclamo de derechos de autor del compositor del compositor de EE. UU.

SEOUL, Corea del Sur (AP)-La Corte Suprema de Corea del Sur rechazó un reclamo de daños por 30 millones de daños ($ 21,600) el jueves por un compositor estadounidense que acusó a una compañía de contenido para niños de Corea del Sur de plagiar su versión de “Baby Shark”, que pone fin a una batalla legal de seis años sobre la melodía popular global conocida por su pegadizo “Doo doo doo doo doo doo”.

El tribunal superior confirmó las decisiones del tribunal inferior que datan de 2021 y 2023 que no encontraron motivos suficientes para concluir Pinkfong infringidos en los derechos de autor de Jonathan Wright. Wright, también conocido como Johnny Only, había grabado su versión en 2011, cuatro años antes de Pinkfong, pero ambos se basaron en una melodía tradicional popular durante años en los campamentos de verano infantiles en los Estados Unidos.

Los tribunales dictaminaron que la versión de Wright no difería lo suficiente de la melodía original para calificar como un trabajo creativo original elegible para la protección de derechos de autor, y que la canción de Pinkfong tenía claras diferencias con respecto a la de Wright.

La Corte Suprema dijo que su fallo reafirma el principio legal establecido en las canciones populares existentes como trabajo derivado.

“La Corte Suprema acepta la conclusión del tribunal inferior de que la canción del demandante no implicaba modificaciones sustanciales a la melodía popular relacionada con el caso en la medida en que podría ser considerada, por estándares sociales comunes, como un trabajo separado”, dijo en un comunicado.

El abogado de Wright Corea del Sur y Pinkfong no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“Baby Shark” de Pinkfong se convirtió en un fenómeno global después de que se lanzó en YouTube en 2015, con el video original “Baby Shark Dance” que ahora superior a 16 mil millones de vistas y su punto máximo en el No. 32 en Billboard Hot 100.

Baby Shark sigue siendo un producto crucial para Pinkfong, que ganó 45.1 mil millones de wones ($ 32.6 millones) en ingresos en la primera mitad de 2025, según su presentación regulatoria. La compañía ha convertido a la familia de tiburones de cinco miembros (Baby Shark, Mama Shark, Papa Shark, Grandma Shark y abuelo tiburón) en programas de televisión y Netflix, películas, aplicaciones de teléfonos inteligentes y musicales de giro mundial.