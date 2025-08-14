Melania Trump exige que el cazador Biden se retracten de los comentarios de Epstein ‘extremadamente salaces’

WASHINGTON (AP) – La primera dama Melania Trump exigió que Hunter Biden retractara los comentarios que la vinculan con el traficante de sexo Jeffrey Epstein y amenazaron con demandar si no lo hace.

Trump cuesta dos comentarios Biden, hijo del ex presidente Joe Biden, realizado en una entrevista con el periodista Andrew Callaghan. Alegó que Epstein presentó a la primera dama al ahora presidente Donald Trump.

Las declaraciones son falsas, difamatorias y “extremadamente salaces”, el abogado de Melania Trump, Alejandro Brito, escribió en una carta a Biden. Los comentarios de Biden fueron ampliamente difundidos en las redes sociales e informados por los medios de comunicación de todo el mundo, lo que provocó que la primera dama “sufriera un daño financiero y reputacional abrumador”, escribió.

Biden hizo los comentarios de Epstein durante una entrevista en expansión en la que arremetió contra “élites” y otros en el Partido Demócrata que, según él, socavaron a su padre antes de abandonar la campaña presidencial del año pasado.

“Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son, como, tan amplias y profundas”, dijo Biden en uno de los comentarios que Trump disputa. Biden atribuyó el reclamo al autor Michael Wolff, a quien Trump menospreció en junio como un “reportero de tercera tasa”. Ha acusado a Wolff de inventar historias para vender libros.

Las amenazas de la primera dama hacen eco de una estrategia favorecida de su esposo, que ha utilizado agresivamente litigios para perseguir a los críticos. Figuras públicas como los triunfos enfrentan una barra alta para tener éxito en una demanda de difamación.

El presidente y la primera dama han dicho durante mucho tiempo que fueron presentados por Paolo Zampolli, un agente de modelos, en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York en 1998.

La carta está fechada el 6 de agosto y Fox News Digital informó por primera vez.

Abbe Lowell, un abogado que ha representado a Biden en sus casos penales y a quien se dirige la carta de Brito, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.

