¿Dónde están las etapas de Seattle para artistas y líderes adolescentes?

Nota del editor: Las intersecciones del arte y la educación a menudo se pasan por alto. El Seattle Times publicará periódicamente piezas de jóvenes en Washington sobre sus perspectivas sobre estos temas.

Comencé a dirigir el teatro en octavo grado. Mi escuela secundaria no produjo musicales y quería cambiar eso. Como todavía estábamos en el medio de la pandemia Covid-19, dirigí una producción enmascarada y al aire libre de “The Addams Family”, realizada y producida completamente por los estudiantes de secundaria. Incluso desde 6 pies de diferencia, me encantó trabajar con mis compañeros para interpretar y transmitir una historia de manera coherente.

Después de “Addams”, quería dirigir “The Laramie Project”, una obra literaria sobre el asesinato de un estudiante universitario gay. Me puse en contacto con todos los teatro que pude encontrar, rogando un escenario. Incluso probé autoproducción de la obra en el vestíbulo de un edificio de apartamentos. Aunque muchas de las etapas de Seattle estaban vacías durante las noches de fin de noche, no pude encontrar un lugar que me prestara su espacio.

Me decidí a eliminar las barreras para los estudiantes de secundaria a organizar proyectos de pasión. Construí programas gratuitos y mentuados profesionalmente para que los adolescentes crezcan como artistas y líderes (incluido yo mismo). Incluso con subvenciones y donaciones, constantemente luché para asegurar espacios de ensayo y rendimiento para nuestras producciones.

Seattle tiene un ecosistema artístico increíblemente rico, pero hay brechas artísticas y de accesibilidad significativas en la educación teatral. Algunas escuelas ofrecen una variedad robusta de oportunidades de rendimiento; Otros no tienen programas de drama. Muchos estudiantes arañan el centro de atención en producciones de pago para jugar en adultos en los teatros para jóvenes. Mientras tanto, los departamentos de educación de los teatros regionales a menudo se adhieren a las actuaciones escolares y al taller ocasional. Claro, estos programas ofrecen una exposición vital al teatro … para escuelas y familias que pueden pagar boletos/matrícula. Pero no enseñan a los adolescentes a colaborar y expresarse.

Los estudiantes de secundaria están ansiosos por crear con sus compañeros. Es estimulante y, quizás lo más importante, humillante. Imagine el mejor proyecto grupal de la historia y el trabajo está jugando. Los artistas jóvenes no necesitan sets o disfraces elegantes, pero necesitamos etapas para contar nuestras historias.

No espero que los teatros deje que los estudiantes de secundaria produzcan espectáculos en sus sótanos sin ninguna supervisión, ni deberían hacerlo. Los artistas que trabajan deben tomarse el tiempo para construir relaciones significativas con creativos jóvenes para que puedan ofrecer orientación basada en su experiencia en el campo. Los mentores nos inspiran y nos desafían a seguir un crecimiento continuo como artistas reflexivos y líderes empáticos.

En 2024, dirigí “Fiddler on the Roof” a través del maravilloso programa Independent de Summer Theatre Theatre Theatre. Liderando a más de 60 artistas y técnicos, finalmente tuve los recursos para realizar una producción con pocos sacrificios en escala. Nunca había crecido tanto en el transcurso de un espectáculo, ni había estado tan orgulloso del resultado. Si bien el SIP es un excelente programa, solo una producción se monta cada año y el director es típicamente un estudiante universitario.

Las oportunidades para el liderazgo para adolescentes solo están disminuyendo. Este año, el representante de Seattle no celebró su Festival Anual de Obras Juveniles y el 5th Avenue Theatre hizo una pausa en su proyecto Rising Star. Ni un solo teatro regional en el área de Seattle organizó una producción dirigida por un estudiante de secundaria.

Los teatros deberían invertir en la próxima generación de artistas y clientes, pero lo más importante es que necesitamos empoderar a los jóvenes para que reconozcan el valor de la creación en la comunidad. Las instituciones teatrales de Seattle deben priorizar el liderazgo juvenil mientras reevalúan sus programas de educación para adolescentes. Tenemos muchas etapas; Solo necesitamos cambiar las formas en que los activamos.



