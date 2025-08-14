El nuevo álbum de Taylor Swift tiene a todos viendo Orange

NUEVA YORK – Naranja ¿Estás listo para ello?

Taylor Swift envió su anuncio de álbum de bombas con un tono que llama a Portofino Orange Glitter después de ponerse el color en el escenario durante la última parte de su última gira.

Entonces, ahora, ¿”la vida de un showgirl” marcará el comienzo de la era naranja de la estrella del pop? En el podcast “New Heights” el miércoles por la noche, Swift se inclinó hacia un sí.

“Siempre me ha gustado, Jason”, dijo, dirigiéndose al interlocutor Jason Kelce, mientras estaba sentada junto al novio Travis Kelce. “Se siente como enérgicamente cómo se ha sentido mi vida. Y este álbum se trata de lo que estaba sucediendo detrás de escena en mi vida interior durante esta gira”.

En todo su gloria, el color puede evocar creatividad, entusiasmo, energía, optimismo y más. Mientras que algunos ven un inconveniente en los tonos más brillantes, percibirlos como payaso o tontos, el naranja es más exuberante o acogedor, dijeron los expertos en color.

Los sentimientos positivos son precisamente cómo Swift describió el estado de ánimo que quería capturar en el álbum: “Tan exuberante, eléctrico y vibrante”.

Aquí hay una exploración del color naranja, desde durazno pálido hasta terracota profunda.

Orange trae todas las sensaciones

Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, dijo que el cambio de su historia de color Swift a una naranja brillante se siente como una “nueva personalidad que sale”.

“Y ella se ve muy feliz”, dijo Pressman. “Ella está brillando y está disfrutando”. El Hue Orange Swift está con la expresión perfecta de vibraciones positivas, dijo Pressman. El tono más cercano en la vasta biblioteca de color de Pantone se llama “exuberancia”.

“Incluso cuando bajas a los duraznos, que son muy pálidos”, dijo, haciendo referencia al espectro de naranja, “hay una delicia, hay una calidez que viene con eso. Solo hay una suavidad, una tactilidad. Hay una dulzura en ello”.

En sus tonos más profundos, el naranja también es toda bondad, dijo Pressman.

“Al ir hasta las Terra Cottas más oscuras, hay una tierra y autenticidad, pero también calidez. Mientras que el rojo se trata de ser audaz y dramático, el naranja es más amistad, más accesible”, dijo, señalando una era anterior de Swift.

Como azafrán, puede tener connotaciones religiosas

La sombra de azafrán es una historia diferente en un contexto contemporáneo en la India, dijo Dheepa Sundaram, quien investiga la política nacionalista hindú como profesor asistente de religión en la Universidad de Denver.

En el antiguo hinduismo y budismo, dijo, los monjes y otras figuras espirituales que renuncian a la vida mundana se visten en el atuendo de azafrán como una forma de expresar su piedad.

“Algunas personas han especulado que es porque el azafrán (la especia) era realmente barato como un tinte y una especie de ajuste con los roles de pobreza de los monjes y los estéticos. Los reyes y la realeza preferían colores más caros como los colores de los rubíes y las esmeraldas”, dijo Sundaram. (Sin embargo, hoy en día, Saffron se encuentra entre las especias más caras del mundo).

Avancemos un par de miles de años, otorga, a una estrategia de política de derecha ejercida por el poderoso Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi que tiene como objetivo implementar puntos de vista nacionalistas hindúes y adopta el color de azafrán como un símbolo. Las canciones incendiarias y anti-musulmanas se han denominado “Safron Pop”.

“El color azafrán se ha convertido en su color. Se han posicionado como verdaderos hindúes, y esto se ha convertido en parte de ese schtick”, dijo Sundaram.

Entonces, ¿qué pasa con esa brillante naranja Portofino?

Swift y Kelce se frotaron el año pasado en Lake Como, pero ¿también acudieron a Portofino y absorbieron un encanto de color naranja en el pueblo costero conocido por sus coloridos edificios?

Eso no está claro, lo que no impidió que el alcalde de Portofino y el puerto deportivo de Portofino yates salten conjuntamente en el tren Orange Tay para el anuncio del álbum. El martes, el patio de juegos de Riviera italiano para los ricos y famosos, a través de Instagram, emitió la pareja “IT” una invitación abierta para visitar.

“Estamos listos para darle la bienvenida, y ya estamos preparando una camiseta oficial de Portofino Yacht Marina para usted … ¡con un logotipo en Perfect Orange!”, Lea la publicación en idioma italiano. “Entre las puestas de sol en el mar, la música y la magia de la plaza principal, Portofino te espera. Y ya brilla en tu color”.

El destino de lujo presenta edificios de color ocre y terracota a lo largo del puerto que se reflejan sobre el agua, particularmente durante las puestas de sol.

¡Los gingers están listos para ello!

Fuimos directamente a la fuente, pelirrojos, para descubrir el atractivo naranja.

Sara Schafer, una abogada de 40 años en Fort Lauderdale, Florida, es la madre de cabello jengibre de dos hijas de cabello jengibre. Los tres son rápidos dedicados. Schafer también posee con orgullo un auto naranja brillante.

“Todos estamos realmente emocionados. Es un gran día cuando tenemos noticias de Swiftie”, dijo. “Me encanta todo lo naranja. Es como un feliz sol”.

Scott Walls, un gerente de operaciones del hospital en Norwalk, Connecticut, también es un jengibre, pero no se cuenta entre los Swifties. Sin embargo, es un gran fanático de los New York Knicks. ¿Y cuáles son los colores del equipo de los Knicks? Naranja brillante y azul, a menudo con orgullo usado por mega fanáticos como Spike Lee.

“Tengo un montón de cosas de Knicks”, dijo Walls, de 32 años. “Y es curioso que creciendo en Westchester (Nueva York), jugué en un equipo de baloncesto que tenía naranja y azul como colores”.

Se encontró con algunas burlas ligeras como un niño de cabello naranja que crecía en Pelham de pueblos pequeños. “A veces la gente hacía comentarios. No me gustó, así que me defendería. Mi hermano también es un pelirrojo y él lo celebraba más”, dijo Walls.

Schafer agregó: “Sabes lo que dicen, los pelirrojos son los más luchadores. Sentimos todo más profundamente”.

Orange tiene un atractivo joven en la decoración del hogar

Amy Wax, una experta en color que se centra en el diseño residencial y comercial, llamado Orange, un tono universalmente buena que evoca la juventud en los espacios interiores.

“He hecho comedores en una naranja oxidada muy, muy rica. Toma el comedor rojo tradicional y lo actualiza. Se siente más contemporáneo”, dijo.

El diseño del escenario de Swift presentaba toques de naranja, incluida una proyección de una misteriosa puerta naranja, confirmada por Swift en el podcast como una pista de que se dirigía a una nueva era.

Orange también funciona para espacios de transición como pasillos. “Una naranja clara en un pasillo puede sentirse muy agradable y enérgico”, dijo Wax.

El naranja se combina maravillosamente con marrones, colores cremales y otros neutros, dijo.

¿Quién puede lograr el uso de naranja?

Natalie Tincher, fundadora de la compañía de consultoría de estilo BU y estilista de vestuario personal, dijo que la gente no debería temer usar el color. Probablemente haya un tono para todos. La propia gira de Swift incluyó muchos disfraces de Orange Stage, incluido el trabajo del difunto diseñador italiano Roberto Cavalli.

La naranja vibrante explotará y las naranjas más suaves pueden prestar armonía con tonos de piel más suaves, Tincher dijo: “Incorpóralo en una bufanda, un bolso o un pantalón si no quieres que refleje tu rostro”.

¿Y qué empresa es conocida por sus productos de lujo naranja? Así es, Hermès. El “Hermès Orange” y “Hermès Amber” son firmas de la casa de moda francesa conocida por sus bufandas de seda y bolsos caros.

En un nivel más igualitario, y a pesar de la naturaleza estacional de, nos atrevemos a pronunciar las palabras, la especia de calabaza, Tincher ve naranja en una sombra u otra como un año perfectamente aceptable durante todo el año.

Para los tonos brillantes y audaces, considere combinar una naranja fuerte con un tono más claro, dijo Tincher. O entra todo con un aspecto naranja monocromático brillante.

“Y los Browns son muy grandes en este momento como neutral, por lo que puedes hacer un rico marrón con una naranja brillante”, dijo. “Las reglas de mamá ya no son el caso”.