Bob Odenkirk ya no es un novato de acción

NUEVA YORK (AP) – Bob Odenkirk se convierte en una cafetería West Village con gafas de sol y una gorra de los Cachorros de Chicago.

Algún grado de subterfugio podría haber sido necesario para Odenkirk hace años. Seguramente los fanáticos del “Mr. Show” o “The Larry Sanders Show” podrían haberlo reconocido. Pero con el tiempo, Odenkirk ha viajado desde el margen de la cultura pop hasta la corriente principal. Ahora es conocido, pero por lo que es un objetivo en movimiento.

A los 62 años, Odenkirk no solo es un ícono cómico, es un actor seis veces nominado al Emmy, para “Better Call Call Saul”, una estrella de Broadway nominada a Tony, para “Glengarry Glen Ross”, y, lo más sorprendente, una estrella de acción.

Tampoco es un novato. Con “Nadie 2”, la secuela de la pandemia 2021 llegó a original, las buenas fiestas de Odenkirk están más o menos establecidas. En la secuela, que abrió en los cines el jueves, regresa como Hutch Mansell, el padre suburbano con poderes latentes de destrucción. Esta vez, él y su familia se van de vacaciones a Wisconsin Dells, donde tienen problemas.

“Mi objetivo es la ‘historia policial’ de Jackie Chan”, dice Odenkirk, bebiendo un té helado antes de un día de obligaciones de promoción. “Existe para ser divertido. La desconexión es la falta de ironía. Hutch tiene que decirlo”.

El convertido poco probable pero sincero de Odenkirk en el territorio de Keanu Reeves, en cierto modo, solo ha iluminado la ira que burbujeó a lo largo de su comedia. Charlando casualmente pero intensamente, Odenkirk explicó cómo todas estas iteraciones de él tienen sentido, y cómo “nadie” podría haberle salvado la vida.

AP: Tus amigos en la comedia, ¿han sido divertidos sobre ti como héroe de acción?

Odenkirk: Todo el tiempo que estuve entrenando: no van a hacer esta película, y estoy recibiendo entrenamiento gratuito. La segunda cosa que estaba pensando: si hacen esta película, David Cross, Conan O’Brien, Adam Sandler, David Spade, estas personas me verán hacer esto e ir, “¿En serio?” Es tan fundamentalmente discordante. Podría haber pedido más comedia en la primera. Y no quería eso. Quería hacer una película de acción real, que explotaría las mentes de mis amigos, o no lo hiciera en absoluto. Si solo vas a ridiculizar el formulario, no lo hagas. O simplemente haz “pistola desnuda”, lo cual también es muy divertido. Pensé que lo más divertido, lo que hice, era hacerlo. Esa es una broma a escala cósmica. Literalmente estoy brindando el universo. Yo lo soy, ¿verdad? Esa es la gran broma. Ahora, ¿qué hago con él? Esa es la pregunta.

AP: Con las películas de “Nadie” y tu experiencia reciente de Broadway, has establecido un bar alto para las personas sorprendentes con lo que eres capaz.

Odenkirk: Pensé en el personaje de Saul. Nunca renuncia. Lo empujan. Es inteligente. Está en un lugar y tiene que pensar en una salida. Ese es un personaje de acción. Si bien es cierto que se siente como: “Oh, chico, fuiste tan lejos”. Realmente no fui tan lejos. Es un paso. Es un gran paso. Todo lo demás está en Saul. Pensé que para las personas que conocen mi comedia, esta será una venta difícil. Pero esa no es tanta gente. Ese es un grupo de culto.

AP: Y tampoco es tan difícil de vender a los fanáticos de tu comedia. El boceto “Mr. Show” del detector de mentiras, en el que confiesas con calma las cosas extravagantes, tiene una calidad similar de lo que es bajo la superficie como las películas “Nadie”.

Odenkirk: (risas) Sí, sí.

AP: Sin embargo, tal vez el boceto más relevante es el que usted y David Cross Playtough tipos que se topan entre sí en un bar y luego permanecieron encerrados en animosidad mutua a través de sus vidas, incluso a través del matrimonio. “Nadie 2” comienza con un encuentro similar.

Odenkirk: Es un toque en el hombro que establece todo esto. Él acepta irse. Entonces este pequeño toque sucede. Luego se va. Está afuera. Puede seguir caminando, que es lo que harías. Llegarías a casa y le dirías a tu esposa: “Ese tipo la golpeó en la parte posterior de la cabeza”. Simplemente se sentaría contigo para siempre. Todo podría haberse evitado si no fuera por quién es Hutch, que es una persona que se permite volverse loca.

AP: Permitirte volver a ser loco no es un impulso radicalmente diferente en la comedia. ¿Siempre sentiste que la ira o la ira estaban alimentando algunas de las cosas más divertidas que hiciste?

Odenkirk: Seguro. Recuerdo estar sentado con David Cross por la mañana. Comenzaríamos nuestro tiempo en “Mr. Show” tratando de generar ideas, sentados con el papel. A menudo, fue: “Esto realmente me molesta” o “mira esta estúpida cosa”. Entonces, sí, frustración, ira, esas son las materias primas de la comedia.

AP: Solo estás canalizando esa ira en un lugar diferente.

Odenkirk: La vida evoca esta ira en ti, pero no hay lugar que lo merezca. En la primera película, el primer lugar en el que se venga exacta, se da cuenta de que todas estas personas no tienen nada, no lo merecen. En la segunda película, va tras este tipo y dice: “Estoy bajo su pulgar”. Realmente no es algo que se supone que debes hacer en una película de acción, y eso me encanta. No solo puedes encontrar a un chico malo a la vuelta de la esquina. Tienes que ir a buscar.

AP: Has dicho que te gustaría hacer un tercero que termine con Hutch que no tiene nada.

Odenkirk: Sí, la moral sería que todo lo que ama se ha ido. Quemó todo lo que amaba. Le dejamos salirse con la suya porque la película es un entretenimiento y está destinado a decirte: Sí, puedes soltar tu ira en este mundo mágico. Pero al final, creo que es una adicción. Y él quiere hacerlo. Él quiere probar, y todos los hombres también. Por eso tenemos películas. Y es por eso que tenemos partidos de boxeo.

AP: ¿Cuánto crédito das estas películas por salvar tu vida? Después de haber tenido un ataque cardíaco en 2021 en el conjunto de “Better Call Saul”, atribuyó su estrecha supervivencia a su entrenamiento “Nadie”.

Odenkirk: Cuando tuve mi EKG, donde puedes ver el corazón, el médico explicó que casi no tenía cicatrices de ese incidente. Y eso es un poco extraño por cuánto tiempo pasó ese incidente y lo drástico que fue. Eran como: “Todo esto debería ser tejido cicatricial, y no hay ninguno”. Dijeron que se debe a que estas otras venas son más grandes de lo que estamos acostumbrados a ver, y eso es de todo el ejercicio que ha estado haciendo. Y, amigo, hice mucho. Pasé de un escritor de comedia que hizo ejercicio simplemente montando una bicicleta tres o cuatro veces por semana a la acción que hice en esas películas.

AP: Le dijiste a Marc Maron que no viste luz blanca y la lengua en descarga le aconsejó que “fuera por el dinero”.

Odenkirk: Bueno, no tengo nada. Nada. Hablé con mi familia al día siguiente. Me desperté al día siguiente alrededor de la 1:30 y hablé con mi esposa e hijos. Estuve hablando con la gente durante la próxima semana, y no recuerdo nada de eso, o el día en que sucedió.

AP: ¿Pero la experiencia te cambió?

Odenkirk: (Pausa larga) Es un gran componente de mi pensamiento sobre quién soy y qué quiero hacer conmigo mismo y mi tiempo. Lo que más me ha llevado en mi vida es un sentido de responsabilidad. No solo como, “Oh, tengo hijos. Tengo que ganar dinero y cuidarlos”. Pero, como, responsabilidad del universo. “Oh, te dejarán hacer esta película de acción”. Bueno, entonces será mejor que hagas un gran trabajo. “Queren que hagas ‘Mejor llamar a Saúl'”. Bueno, vamos. El universo dice: puedes hacer esto. Y debes esa oportunidad que es tan injustificada y mágica. Siento responsabilidad casi demasiado fácilmente. Pero el ataque cardíaco, como quieras sentir sobre las expectativas de todos sobre ti, quiero decir, te vas a desaparecer. El mundo continuará sin ti, bien. Entonces no sé, hombre. Sí, tienes que venir a la gente. Pero también tienes mucha libertad para invitar a quién quieres ser.