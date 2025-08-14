El juez ataca partes clave de la ley de Florida que llevaron a la eliminación de libros de bibliotecas escolares

ORLANDO, Florida (AP) – Un juez federal ha anulado partes clave de una ley de Florida que ayudó a los padres a obtener libros que encontraron objetables eliminados de las bibliotecas y las aulas de las escuelas públicas. Es una victoria para los editores y autores que habían demandado después de que sus libros fueron eliminados.

El juez de distrito estadounidense Carlos Mendoza en Orlando dijo en el fallo del miércoles que la prohibición del estatuto sobre el material que describió la conducta sexual fue demasiado transbordante.

Mendoza, quien fue nombrado por el presidente Barack Obama, también dijo que la interpretación del estado de la ley 2023 era inconstitucional.

Entre los libros que habían sido retirados de las escuelas de Florida Central estaban clásicos como “The Handmaid’s Tale” de Margaret Atwood, “Hijo nativo” de Richard Wright y “Slaughterhouse” de Kurt Vonnegut.

“Históricamente, los bibliotecarios seleccionan sus colecciones en función de su sólida discreción no basada en decretos desde lo alto”, dijo el juez. “También hay evidencia de que el estatuto ha barrido más libros no obscenos que solo los que se hace referencia aquí”.

Después de que la legislatura de Florida controlada por los republicanos aprobó la ley, los funcionarios escolares preocuparon que cualquier contenido sexual fuera cuestionable, una creencia que fue aplicada por la nueva capacitación estatal que instó a los bibliotecarios a errar por precaución. El año pasado, Florida dirigió a la nación con 4.500 mudanzas de libros escolares.

Según el fallo del juez, las escuelas deben volver a un precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la prueba es si una persona promedio encontraría el trabajo pruriente en su conjunto; si representa contenido sexual de manera ofensiva; y si el trabajo carece de valor literario, artístico, político o científico.

La demanda fue presentada por algunos de los editores de libros más grandes del país y algunos de los autores cuyos libros habían sido retirados de las bibliotecas escolares de Florida Central, así como los padres de escolares que intentaron acceder a libros que fueron eliminados.

Los autores, los demandantes incluyeron a Angie Thomas, autora de “The Hate U Give”; Jodi Picoult, autora de “My Sister’s Keeper”; John Green, autor de “The Fault in Our Stars”; y Julia Álvarez, autora de “Cómo las chicas de García perdieron sus acentos”. Los demandantes del editor incluyeron Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, MacMillan Publishing y Simon y Schuster.