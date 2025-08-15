‘The Traidores’ está abriendo sus puertas a la gente común. Así es como puedes unirte a la competencia de televisión

LOS ÁNGELES (AP) – La versión estadounidense de “The Traitars” ha llevado a un grupo de figuras públicas a un castillo en las tierras altas escocesas para un juego de engaño, con cientos de miles de dólares en juego. Ahora, la competencia ganadora del Premio Emmy abrirá sus puertas a la gente común.

NBC ahora está lanzando para una versión civil de la popular serie Peacock, anunció la red el jueves. La serie de realidad de la competencia, un spin-off estadounidense para su homólogo británico, solo había elegido celebridades para sus primeras tres temporadas, la última de las cuales se emitió a principios de este año. La nueva versión reunirá a un grupo de personas comunes para jugar lo que el anfitrión, Alan Cumming, llamó a su “juego traicionero” en un video que anuncia el casting público.

Cumming también está organizado para alojar la nueva versión, con una producción para el programa que comienza en 2026, según la red. Aquellos que estén interesados en participar pueden postularse ahora en el sitio web del programa.

La cuarta temporada de la versión de celebridades se lanzará el próximo año, y ya se ha confirmado una quinta temporada. El elenco repleto de estrellas para la temporada 4, anunciado en junio, incluye estrellas de realidad de “Love Island”, “Big Brother” y “Survivor”.

“Estamos encantados de trabajar con NBC para abrir la experiencia a un nuevo grupo de jugadores civiles, cuyas historias y estrategias harán que el juego sea aún más impredecible, y esperamos, aún más adictivo para los espectadores”, dijeron Stephen Lambert, CEO de Studio Lambert, los productores de los productores de Peacock y NBC, en una declaración.

El programa presenta a un grupo de concursantes que participan en un juego de misterio de asesinato similar a la pista o la mafia. Un subconjunto del elenco es etiquetado en secreto como traidores y deben trabajar juntos para eliminar a los otros concursantes, que se consideran fieles. En la línea hay un fondo de premios por valor de hasta $ 250,000. Si los fieles logran eliminar a todos los traidores, entonces comparten el dinero. Pero, si un traidor llega al final, lo toman todo.

La versión británica utiliza la misma ubicación y ha utilizado concursantes civiles desde el principio.

Casting Everyday People permitirá que los extraños completos se reúnan por primera vez, una “oportunidad única” que “será un reloj increíble”, dijo Sharon Vuong, vicepresidenta ejecutiva de programación sin guión en NBCUniversal Entertainment.

“Esta nueva versión para NBC ofrece una oportunidad única para que el elenco y la audiencia se encuentren por primera vez y sabemos que será increíble ver”, dijo Vuong en un comunicado.

La aventura psicológica ha encontrado el oro de la televisión de realidad, y su tercera temporada se estrenó como la serie No. 1 sin guión en los Estados Unidos, según un lanzamiento de NBC. El programa también recibió recientemente cinco nominaciones a Emmy para la tercera temporada y anteriormente se llevó a casa dos de los premios para la segunda temporada.