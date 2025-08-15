Después de Uproar, el documental sobre el ataque de Hamas 2023 se proyectará en el Festival de Cine de Toronto

NUEVA YORK (AP) – El Festival Internacional de Cine de Toronto proyectará un documental sobre el ataque de Hamas 2023, después de todo, después de un alboroto sobre la desinvitación de la película del próximo festival.

A principios de esta semana, Tiff retiró su invitación a la película “El camino entre nosotros: el mejor rescate”. El festival dijo que la decisión se basó en parte en la autorización legal para las imágenes utilizadas en el documental. La fecha límite, que informó por primera vez la noticia, dijo que un punto de conflicto fue la identificación y la autorización legal de la propia transmisión en vivo del ataque de los militantes de Hamas.

El jueves por la noche, el presidente ejecutivo de TIFF, Cameron Bailey, y el cineasta de “The Road Between US”, Barry Avrich, emitieron una declaración conjunta que anunció la selección de la película.

“Tanto Tiff como los cineastas han escuchado el dolor y la frustración expresados por el público y queremos abordar esto juntos”, dijeron Bailey y Avrich. “Hemos trabajado juntos para encontrar una resolución para satisfacer importantes preocupaciones de seguridad, legal y programación”.

“En este caso, la comunicación de TIFF en torno a sus requisitos no articuló claramente las preocupaciones y los obstáculos que surgieron y, por eso, lo lamentamos”, continuaron.

La película narra la historia del general israelí retirado Noam Tibon, cuyos esfuerzos para salvar a su familia y otros durante el ataque del 7 de octubre de 2023 se referían en un segmento de “60 minutos”.

Después de ser informados de que la película no se proyectaría en el festival, el “camino entre nosotros” a los cineastas emitió una declaración alegando que TIFF “censuró su propia programación al rechazar la película”.

Bailey disputó esa acusación y declaró que la situación exigía sensibilidad.

“Los eventos del 7 de octubre de 2023 y el sufrimiento en curso en Gaza pesan en gran medida en nosotros, subrayando la urgente necesidad de compasión en medio de un antisemitismo en aumento e islamofobia”, dijo Bailey el miércoles.

El Festival Internacional de Cine de Toronto, el festival de cine más grande de América del Norte, se ejecuta del 4 al 14 de septiembre.