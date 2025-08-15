La chat de Taylor Swift con los Kelces en ‘New Heights’ marca un momento hito para los podcasts

Dado que nada que Taylor Swift alguna vez hace es pequeña, su conversación de dos horas con su novio Travis Kelce y su hermano Jason Kelce en su podcast “New Heights” es un momento de agua para un formato de medios que ya ha sobrevivido al dispositivo por el que se llamaba.

Para el jueves por la tarde, la charla del miércoles por la noche ya se había visto más de 11.7 millones de veces en YouTube. Pero eso es solo una fracción de su circulación: los clips distribuidos en Instagram, Tiktok, X y otros lugares han recibido más de 400 millones de visitas, y el episodio también estaba disponible para la transmisión en plataformas de audio.

Swift, que con poca frecuencia da entrevistas a los periodistas, reveló información clave sobre su próximo álbum, “The Life of a Showgirl”, y habló sobre sus relaciones con Travis Kelce y su familia, y su alegría de obtener el control total de su trabajo pasado: una búsqueda de mucho tiempo.

Fue una revelación para los fanáticos con los que se comunicó principalmente a través de sus huevos de Pascua de música y redes sociales, una búsqueda del tesoro de pistas sobre lo que está haciendo profesionalmente.

“No hemos escuchado a Taylor hablar en una entrevista de forma larga como esa en unos cinco años”, dijo Alex Antonides, un superfan de Dallas, a The Associated Press. “Ella tampoco ha estado en esa situación cómoda. Siempre ha sido como más profesional, como un entrevistador profesional que le hace preguntas. Y esto es como con su novio y su hermano. Así que ese era … un entorno en el que realmente nunca la había visto antes”.

Celebridades como una cara amigable para conversaciones públicas

Swift consolidó una tendencia que se ha visto en los últimos años entre artistas, figuras deportivas y políticos que buscan entregar mensajes particulares. Una visita a caras amigables para una conversación de larga data supera las preguntas de periodistas entrometidos y curiosos. En este caso, Swift y Travis Kelce cerraron los brazos y se arrullaron entre sí entre consultas de admiración. “Mi novio dice”, dijo Swift en los asados cuando Kelce puso las cosas demasiado gruesas.

“Los hermanos Kelce se han convertido en el Barbara Walters de su generación”, dijo Nick Cicero, fundador de Mondo Metrics, que estudia la industria de los podcasts.

Los fanáticos se lo comieron. “Creo que es realmente agradable y refrescante, especialmente para una mujer cuya base de fanáticos principales son las mujeres jóvenes, ver a alguien que es tan festivo de su pareja y que también no es autocrítica de una mala manera, pero también admira realmente lo que hacen, y no intentan minimizar eso”, dijo un fanático de Britton Copeland, que pasa por Britton Rae en Tiktok, en una entrevista en Zoom.

Los intérpretes de Swift inmediatamente comenzaron discusiones en línea sobre lo que significa todo. Un fanático discutió las teorías sobre la canción aún sin pareja, “The Fate of Ophelia”, enumerada como el primer corte del nuevo álbum. Otros señalaron que la fecha de lanzamiento del álbum del 3 de octubre coincidió con el Día Nacional del Plaid, aparentemente una obsesión rápida, y el Día Nacional del Novio.

Es probable que tales huevos de Pascua traigan a los oyentes de regreso a la entrevista de “nuevas alturas” una y otra vez, lo que significa que eventualmente podría ser el episodio de podcast más escuchado en YouTube. “Tiene una oportunidad”, dijo Cicero.

Los podcasts surgieron en la década de 2000 como un formato de programación solo de audio vinculado al iPod ahora desaparecido de Apple. El New Oxford American Dictionary llamó a “Podcast” su palabra del año en 2005, incluso la misma en la industria buscó un nombre alternativo casi tan pronto como fue acuñado.

Los podcasts “seriales” bien considerados ayudaron a llevar el formato a la corriente principal hace una década. Particularmente desde la pandemia, y con el crecimiento explosivo de YouTube y personalidades como Joe Rogan, los videos se han vuelto mucho más populares. Como la mayoría de los podcasts de entrevistas, las “nuevas alturas” también se pueden disfrutar en un formato de audio, y su ruido de fondo incluso para muchos que lo transmiten en YouTube, pero poder ver a Swift y Kelces Interact tiene sus beneficios.

¿La aparición de Swift Outdraw del presidente Trump con Rogan?

La entrevista de Rogan con el presidente Donald Trump fue un momento clave en la campaña presidencial de 2024, y se ha visto 59 millones de veces en YouTube en nueve meses. Ciertamente, los rápidos, y posiblemente el propio Trump, estará ansioso por ver si la entrevista de “nuevas alturas” excede ese número. Swift se encuentra entre las celebridades que han dibujado la ira del presidente.

Sin embargo, tiene más que ir a ser un registro. El episodio de podcast más visto en YouTube, y probablemente el podcast más consumido de la historia, es la entrevista de Abdulrahman Abu Maleh con el entrenador de relaciones Yasser Hazimi para “secretos con relaciones prósperas” de la compañía arabiana saudita Thanyah. Ha acumulado 144 millones de visitas en dos años.

Los equipos de Swift y Kelces fueron particularmente hábiles en la creación de una gran demanda de la entrevista con cómo sus clips propagados en varias plataformas de redes sociales, dijo Tom Webster, fundador de Sounds Rentable, una empresa que analiza la industria de los podcasts. Para el jueves por la mañana, los aspectos más destacados de Instagram solo desde la entrevista se vieron más de 350 millones de veces, dijo Cicero.

___

La periodista de Associated Press Alicia Rancilio contribuyó a este informe de Detroit.

___

David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.