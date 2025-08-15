‘Sesame Street’ está protagonizada por Elmo y Abby Cadabby Sing y presentan su debut en Grand Ole Opry

NASHVILLE, Tenn. (AP)-Para un niño de 3 1/2 años, Elmo seguro ha cantado mucho en “Sesame Street” con algunos de los mejores músicos del mundo.

Pero no fue hasta el jueves que el amable monstruo rojo hizo su debut en Grand Ole Opry, un rito de paso de la música country. Las raíces del cantante de voz chirriante en el género en realidad son bastante profundas.

Elmo ayudó a sonar en el centenario de Grand Ole Opry este año mediante la organización de su amigo “Sesame Street” Abby Cadabby. Elmo, con un pequeño sombrero de vaquero azul y una camisa a juego, se unió a un dúo junto a Lauren Alaina, mientras Abby Cadabby cantó con Tayla Lynn, la hija de Loretta Lynn, la difunta estrella de country que había visitado la propia “Sesame Street”.

“Cantamos todo el tiempo en ‘Sesame Street’, pero um, bueno, ¡poder cantar en la casa de la música country es increíble!” Abby Cadabby dijo a Associated Press antes de su desempeño.

La pareja de títeres compartió el centro de atención en Music City durante una parada en el viaje por carretera de “Sesame Street” por América por América este verano y otoño, cuando los personajes que los niños han visto en la televisión durante décadas se dirigen a eventos como juegos de béisbol profesionales, ferias estatales y laberintos de maíz. Cookie Monster incluso sirvió como Gran Mariscal en el NASCAR Brickyard 400 en Indiana, haciendo un desastre de galletas, como se esperaba.

A lo largo de los años, la pandilla “Sesame Street” ha tocado y cantado canciones con algunas de las estrellas más brillantes de la música country, incluidas Garth Brooks, Lee Ann Womack, Tim McGraw y Faith Hill, Thomas Rhett, Kane Brown, Mickey Guyton, Kacey Musgraves y más. Chris Stapleton se detuvo en Sesame Street a fines de julio.

Johnny Cash hizo apariciones múltiples. Se ganó a Oscar el Grouch con su canción, “Nasty Dan”, sobre un tipo malo que nunca se rió y se rumoreaba que nunca se había bañado. “Wow, me gustaría”, reflexionó el Oscar el Grouch de su bote de basura.

Loretta Lynn, mientras tanto, se unió para una lección de matemáticas con el conteo de la canción, “Count On Me”.

En su entrevista con AP, Elmo y Abby Cadabby dijeron que el conde siempre habla de Loretta Lynn. Elmo dijo que la canción de Stapleton sobre el poder de la música fue realmente genial.

“Elmo pudo usar su sombrero”, dijo Elmo sobre Stapleton. “Fue un poco grande para Elmo, pero está bien. Un muy buen momento”.

Ambos también estaban soñando en grande sobre cantar con Dolly Parton.

“A Elmo le encantaría hacer un dueto con la señorita Dolly Parton”, dijo Elmo. “Tal vez podríamos hacer ‘Jolene’ juntos. ¡Vamos Dolly! ¡Llame a Elmo!”

“¡Sí! O ‘¡El amor es como una mariposa!'”, Agregó Abby Cadabby.

“¡Llámanos! ¡Estamos disponibles!” Dijo Elmo.

“Sesame Street” debutó en 1969, y ha ayudado a generaciones de niños a aprender, crecer y ser amables con personajes como Bert, Ernie y Grover. Sin embargo, Elmo no fue oficialmente Elmo hasta 1980 en la 11ª temporada. Antes de eso, él era más utilizado en algunos segmentos. Él cumple 3 años y medio en su cumpleaños cada 3 de febrero.

Abby Cadabby es una hada de 4 años de entrenamiento y la hija de la hada madrina. Ella vino a Sesame Street en 2006.

También arrojaron algunas ideas para nuevas canciones country. Elmo dijo que podría escribir uno sobre Rocco, la roca mascota de Sesame Street. La idea de Abby Cadabby fue un poco más complicada.

“Un pepinillo que juega una guitarra en un parche de encurtido con una pizza de pingüina. ella dijo. “Tal vez solo cantaré sobre mi amigo Big Bird”.

Elmo también ha tenido fechas de juego con su primo Elmer, quien habló con un pequeño toque, llevaba un sombrero de vaquero verde brillante y tocó una guitarra para guiarlos en el “rootin ‘tootin’ hootin ‘hollerin’ country jamboree”.

“Elmo también ama la música country”, dijo Elmo. “Elmo ama el violín. A Elmo le encanta escuchar el violín. Y a Elmo le encanta decir violín”.