Playboy sale de Los Ángeles para Miami Beach mientras el CEO disses ‘California’ California

Playboy Enterprises anunció que reubicará su sede de Los Ángeles a Miami Beach, convirtiéndose en la última compañía de alto perfil en abandonar California en favor de entornos más amigables para los negocios.

Ben Kohn, CEO de Playboy, describió a California como “contra el negocio”, diciendo que el estado es un “lugar extremadamente caro” para operar.

“Estamos entusiasmados de trasladar la compañía a la ciudad de Miami Beach, que ha sido fenomenal para tratar, muy pro-negocio”, dijo Kohn el miércoles. “Cuando observa el costo de hacer negocios en California contra el costo de hacer negocios en Florida, y combinas eso con la energía de Miami Beach, tenía todo el sentido del mundo para que Playboy se mudara allí”.

La marca de medios y estilo de vida influyente, fundada en 1953 por la tardío Hugh Hefnerestablecerá su nueva base corporativa en un edificio de oficinas de lujo llamado Rivani en Miami Beach. La compañía, que opera desde una oficina en Wilshire Boulevard en Westwood, dijo que planea ser trasladado completamente a la oficina de New Miami para el próximo año.

La empresa que cotiza en bolsa no reveló cuántos empleados tiene.

La reubicación incluye planes para un nuevo Playboy Club con un restaurante y un espacio solo para miembros, así como estudios de contenido multimedia para apoyar la red de creadores y el negocio de licencias de la compañía.

El desarrollador Robert Rivani ha invertido más de $ 100 millones en el complejo comercial, que cuenta con instalaciones de bienestar, restaurantes y espacios de reunión.

Los funcionarios de Miami Beach han acogido la reubicación como una importante victoria de desarrollo económico. La medida se produce después de meses de cortejo de los comisionados de la ciudad, quienes compitieron con éxito contra ofertas de otras ubicaciones y ciudades del sur de Florida en todo el país.

La partida de Playboy se suma a una creciente lista de grandes corporaciones que han abandonado California en los últimos años, citando el desafiante entorno empresarial del estado. Tesla movió su sede de Palo Alto a Texas en 2021; El gigante de los servicios financieros Charles Schwab se mudó de San Francisco al norte de Texas el mismo año. Más recientemente, la compañía petrolera Chevron anunció su partida después de 145 años en California y Propietario de In-N-Out Lynsi Snyder reveló planes para expandirse a Tennessee.

El éxodo corporativo ha intensificado el escrutinio del clima comercial de California, particularmente sus altas tasas impositivas y su complejo entorno regulatorio. California grava a sus más altos ganadores en 13.3% en ingresos regulares y aplica la misma tasa a las ganancias de inversión, entre las tarifas más pronunciadas de la nación.

A pesar de las salidas de alto perfil, los economistas señalan que California sigue siendo la cuarta economía más grande del mundo y continúa atrayendo inversiones en tecnología, biotecnología y entretenimiento.

Para Playboy, el movimiento de Miami representa un regreso estratégico al sur de Florida, donde la marca una vez mantuvo una presencia significativa. La compañía operó su segundo Playboy Club en Miami, que abrió en mayo de 1961, y el Playboy Plaza Hotel en Miami Beach en la década de 1970.

La compañía, conocida por su revista para hombres que alguna vez fue omnipresente, se ha visto afectada por las tribulaciones de la industria publicitaria impresa y el surgimiento de sitios de entretenimiento para adultos en línea.

Playboy informó una pérdida neta de $ 7.7 millones en el segundo trimestre, incluidos los cargos únicos. Los ingresos aumentaron un 13% a $ 28.1 millones durante el mismo período hace un año, lo que refleja un impulso en los ingresos por licencias.

Las acciones de Playboy, que cerraron a $ 1.71 el viernes, han saltado un 17% este año.

Esta historia apareció originalmente en Los Ángeles Times.

© 2025 Los Angeles Times. Visita latimes.com. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC.