Tristan Rogers, quien interpretó a Super Spy Robert Scorpio en el ‘Hospital General’, murió a los 79 años

Tristan Rogers, quien interpretó al personaje heredado Robert Scorpio en el “Hospital General” de ABC, murió el viernes, menos de un mes después de que hizo una aparición especial en la telenovela. Tenía 79 años.

“Toda la familia del ‘Hospital General’ está desconsolado al escuchar el fallecimiento de Tristan Rogers”, dijo Frank Valentini, productor ejecutivo del programa, en un comunicado. “Tristan ha cautivado a nuestros fanáticos durante 45 años y Port Charles no será lo mismo sin él (o Robert Scorpio)”.

Nacido en Melbourne, Australia, la primera incursión de Rogers en actuar fue en sus veintes y tocando la batería en una banda de rock con un grupo de amigos. No tuvieron éxito, por lo que Rogers recurrió al trabajo comercial y al modelado para ganar algo de dinero. Cuando la banda se disolvió, Rogers decidió intentar actuar. Después de varios roles en Australia, también trabajó como DJ y finalmente se mudó a Los Ángeles para tratar de entrar en Hollywood. Dijo que los directores de casting fueron inicialmente apagados por su acento, pero finalmente consiguió un papel de dos días en el “Hospital General” en 1980.

“No tenía idea en el punto de cuán grande era el programa”, dijo Rogers al compañero actor del “Hospital General” Maurice Benard en el programa de YouTube, “Estado de la mente con Maurice Benard” en 2022.

“No tenía nombre. Fui traído expresamente para golpear al héroe, Luke, (interpretado por Anthony Geary), y luego desaparecerá”, dijo Rogers. Su primer día fue medio más cuando la productora ejecutiva Gloria Monty le preguntó si le gustaría quedarse. No tenían personaje escrito para él, así que durante tres semanas Monty le pidió que apareciera en escenas “parecidas furtivas, parecidas” hasta que se les ocurrió una historia. Se decidió que jugaría un espía conocido como “CK8” y finalmente se le dio el nombre de Robert Scorpio. El personaje seguiría siendo un accesorio en Port Charles para el resto de la vida de Rogers, incluso cuando no era un miembro actual del elenco.

Scorpio está On Again/Off Romance nuevamente con el personaje de Emma Samms, Holly Sutton, siguió siendo un favorito entre los fanáticos. Scorpio también tenía un romance y muchas historias con otra espía, Anna Devane, interpretada por Finola Hughes. Scorpio y Devane compartieron una hija, Robin, interpretada por Kimberly McCullough. Samms regresó al espectáculo para un período el otoño pasado donde se reveló que Scorpio era el padre de su hija adulta, Sasha Gilmore (interpretada por Sofia Mattson).

Rogers y Samms dejaron el espectáculo juntos en noviembre de 2024 en escenas grabadas con un guiño a “Casablanca”. Regresó al programa en julio para un episodio cuando Sasha llegó a su casa en Francia con su nuevo bebé. Luego se reveló que Rogers tenía cáncer de pulmón

Los otros créditos de actuación de Rogers incluyen “The Bold and the Beautiful”, “The Young & the Restless” y “Studio City”, que le valió un actor de apoyo sobresaliente en una serie dramática digital en los Premios Daytime Emmy. Le sobreviven su esposa, Teresa Parkerson, y una hija y un hijo.